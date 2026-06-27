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तबादलों पर रार: शिक्षक बोले-बन रहा 'ट्रांसफर बाजार', मंत्री ने कहा- थर्ड ग्रेड के तबादले संभव नहीं

शिक्षक संघ ने कहा, सीएम और शिक्षा मंत्री पारदर्शी ट्रांसफर पॉलिसी की घोषणा कई बार कर चुके. भाजपा के घोषणा पत्र में भी वादा था.

Teachers' associations on the path of agitation
आंदोलन के राह पर शिक्षक संगठन (Representative photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 27, 2026 at 8:06 PM IST

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जयपुर: शिक्षक तबादलों को लेकर प्रदेश में सियासत और शिक्षक संगठनों का विरोध तेज हो गया है. शिक्षक संगठनों ने राज्य सरकार पर पारदर्शी स्थानांतरण नीति लागू नहीं करने और तृतीय श्रेणी शिक्षकों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया है. शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का कहना है कि थर्ड ग्रेड शिक्षकों के जिले के बाहर ट्रांसफर का प्रावधान ही नहीं. वहीं, उन्होंने स्थानांतरण नीति भी जल्द लागू किए जाने की बात कही.

ढाई साल बाद भी नहीं बनी ट्रांसफर पॉलिसी: राजस्थान में एक ओर 2018 से तृतीय श्रेणी शिक्षक तबादलों की बाट जोह रहे हैं तो दूसरी ओर शिक्षक संगठनों ने सरकार पर पारदर्शी स्थानांतरण नीति लागू नहीं करने का आरोप लगाते हुए 'ट्रांसफर बाजार' बनने की आशंका जताई है. शिक्षक संघ सियाराम के संरक्षक सियाराम शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री कई बार पारदर्शी ट्रांसफर पॉलिसी लाने की घोषणा कर चुके हैं. भाजपा के घोषणा पत्र में भी इसका वादा किया था, लेकिन सरकार के ढाई वर्ष पूरे होने के बाद भी नीति तैयार नहीं हो सकी.

किसने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

उन्होंने कहा कि तबादलों को लेकर न आवेदन की अंतिम तिथि तय है, न जांच की व्यवस्था और न ही स्पष्ट मानदंड. ऐसा प्रतीत होता है कि शिक्षा मंत्री पूरा काम स्वयं करना चाहते हैं. अंत में अधिकारियों को केवल सूची भेज दी जाएगी. शर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा कि जब स्थानांतरण पूरी तरह केंद्रीकृत हो जाते हैं तो 'स्थानांतरण उद्योग' बनने की आशंका बढ़ जाती है.

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Education Minister accepting applications regarding transfers
तबादलों को लेकर एप्लीकेशन लेते शिक्षा मंत्री (ETV Bharat Jaipur)

थर्ड ग्रेड तबादले मंत्री के बस की बात नहीं: सियाराम शर्मा ने तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों का मुद्दा उठाते हुए कहा, पहले भी जिलेवार रिक्त पदों के आधार पर निर्धारित प्रतिशत में दूसरे जिलों से शिक्षकों के तबादले किए जाते रहे हैं. उन्होंने पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी के कार्यकाल का उदाहरण देते हुए कहा कि उस समय भी तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण हुए थे. उन्होंने तंज कसा कि वर्तमान शिक्षा मंत्री विभाग की जटिलताओं को समझने में सफल नहीं रहे हैं. उनके सलाहकार भी नहीं चाहते कि वे सफल हों. शर्मा का दावा है कि विधायकों के विरोध और शिक्षा मंत्री की इच्छानुसार तबादले नहीं हो पाने के कारण पूरी प्रक्रिया अटकी हुई है. इसे लेकर उन्होंने अब मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है.

आठ साल से इंतजार, अब आंदोलन होगा तेज: शिक्षक संघ एकीकृत के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. रनजीत मीणा ने कहा कि राज्य सरकार तृतीय श्रेणी शिक्षकों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है. प्रदेश के ढाई लाख से अधिक थर्ड ग्रेड शिक्षक पिछले आठ वर्षों से तबादलों का इंतजार कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि इस संबंध में उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी को ज्ञापन दिया और शिक्षा मंत्री से भी मिलकर समस्या रखी, लेकिन समाधान नहीं निकला. शिक्षा मंत्री का ये कहना कि जिले से बाहर तबादले नहीं हो सकते क्योंकि इससे मेरिट प्रभावित होगी, जो शिक्षक तबादला चाहते हैं, वे आवश्यकता पड़ने पर अपनी वरिष्ठता छोड़ने को भी तैयार हैं. इसके बावजूद सरकार गंभीरता नहीं दिखा रही.

उन्होंने बताया कि हाल ही में 40 से ज्यादा शिक्षक संगठनों ने संयुक्त रूप से पत्र सौंपकर तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले, डीपीसी और पारदर्शी स्थानांतरण नीति की मांग की थी. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने मांगें नहीं मानीं तो कर्मचारी जागृति यात्रा के बाद नए शैक्षणिक सत्र में शिक्षक काली पट्टी बांधकर विरोध करेंगे. शिक्षा मंत्री के कार्यक्रमों में उनका विरोध किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर कार्य बहिष्कार भी किया जाएगा.

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जिले से बाहर थर्ड ग्रेड के तबादले सम्भव नहीं: शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि जिन शिक्षकों और कर्मचारियों की तबादले की इच्छा है, उनके आवेदन लिए जा रहे हैं. उन्होंने स्पष्ट किया, फिलहाल तृतीय श्रेणी शिक्षकों को छोड़कर अन्य सभी श्रेणियों के स्थानांतरण किए जाएंगे. थर्ड ग्रेड शिक्षकों के संबंध में उन्होंने कहा कि उनकी नियुक्ति जिला कैडर में होती है. यदि उन्हें दूसरे जिले में भेजा जाता है तो उनकी वरिष्ठता समाप्त हो जाती है. बाद में उसी मुद्दे पर विरोध शुरू हो जाता है.

दिलावर ने कहा कि वर्ष 2018 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने करीब 2000 तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले किए थे, जिसके बाद वरिष्ठता समाप्त होने के मुद्दे पर आंदोलन की स्थिति बनी थी. उन्होंने कहा कि यदि मुख्यमंत्री इस संबंध में कोई निर्देश देंगे तो सरकार उसके अनुरूप निर्णय लेगी. जहां तक ट्रांसफर पॉलिसी का सवाल है तो नई ट्रांसफर पॉलिसी प्रक्रियाधीन है और जल्द लागू की जाएगी.

आंदोलन की चेतावनी: बहरहाल, शिक्षा मंत्री ने विभागीय सेवा नियमों का हवाला देते हुए कहा है कि प्रथम श्रेणी शिक्षकों का स्थानांतरण राज्य स्तर पर, द्वितीय श्रेणी शिक्षकों का संभाग स्तर पर और तृतीय श्रेणी शिक्षकों का जिला स्तर पर ही किया जा सकता है. लेकिन फिलहाल तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों पर पूरी तरह से रोक है. बावजूद इसके बड़ी संख्या में तृतीय श्रेणी शिक्षक शिक्षा मंत्री के सरकारी आवास पर पहुंचकर गुहार लगा रहे हैं. अब आंदोलन की चेतावनी भी दी जा रही है.

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