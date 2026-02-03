ETV Bharat / state

धार्मिक आयोजन में शिक्षकों की ड्यूटी! शिक्षक संगठनों का दबाव बढ़ा तो बैकफुट पर आया शिक्षा विभाग

बूंदी जिले के नैनवा उपखंड की बांसी गांव के धार्मिक कार्यक्रम में शिक्षकों की ड्यूटी लगाने का पंचायतीराज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ ने एतराज जताया.

Teachers Duty On Religious Event
मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय (ETV Bharat Bundi)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 3, 2026 at 3:05 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बूंदी: जिले के नैनवा उपखंड की बांसी ग्राम पंचायत में चल रहे नव दिवसीय महायज्ञ में शिक्षा विभाग ने अपने पांच सरकारी शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी. मामला सार्वजनिक होने के बाद राजस्थान पंचायतीराज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ ने ऐतराज जताया और मामले को गंभीर बताते हुए ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पर कार्रवाई की मांग की. उधर, मामला तूल पकड़ता देख शिक्षा विभाग के अधिकारी बैकफुट पर आ गए और आनन-फानन में आदेश को निरस्त कर दिया गया.

बांसी गांव के श्री अंबिका माता मंदिर में 30 जनवरी से 7 फरवरी तक नव दिवसीय महायज्ञ धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन चल रहा था. इस आयोजन के संचालन के लिए नैनवा के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (सीबीईओ) ओपी बुनकर ने 2 फरवरी को एक आदेश जारी किया. इसमें पांच शिक्षकों को उनके मूल कार्य से मुक्त कर धार्मिक कार्यक्रम में ड्यूटी करने के निर्देश दिए. आदेश में संबंधित पीईईओ, प्रधानाचार्य एवं संस्था प्रधानों को स्पष्ट रूप से इन शिक्षकों को कार्यमुक्त करने के लिए कहा गया था. जिन शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई, उनमें अमित विजयवर्गीय, भगवती प्रसाद शर्मा, महावीर कुमार जैन, श्याम सुंदर शर्मा एवं पंकज कुमार शर्मा के नाम शामिल हैं.

पढ़ें: भर्ती परीक्षाओं में शिक्षकों की ड्यूटी बनी बोझ, हर रविवार 12-13 घंटे की मेहनत पर जताया विरोध

शिक्षक संघ ने की कार्रवाई की मांग: यह मामला उजागर होते ही शिक्षक संगठनों ने ऐतराज उठाया. राजस्थान पंचायतीराज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के महामंत्री गोपाल मीणा ने नाराजगी जताते हुए नैनवा के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ओपी बुनकर पर कार्रवाई की मांग की है. मीणा ने कहा कि इस तरह के आदेश प्रदेश के शिक्षा मंत्री के उन आदेशों की अवहेलना है, जिसमें उन्होंने स्कूलों में किसी भी धार्मिक कार्यक्रम को लेकर सख्त आदेश जारी किए हुए हैं. मीणा ने बताया कि इस तरह से शिक्षकों की धार्मिक कार्यक्रम में ड्यूटी लगाने की गलत परंपरा शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि जब सरकारी विद्यालयों में पहले ही शिक्षकों की कमी है, तब धार्मिक आयोजन में शिक्षकों की ड्यूटी लगाना किस नियम और अधिकार के तहत किया गया. धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रमों में सरकारी शिक्षकों की ड्यूटी लगाना न केवल शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन है, बल्कि यह सरकारी सेवा नियमों के भी खिलाफ है. उन्होंने सरकार से नैनवा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पर इस तरह के आदेश जारी करने के मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है.

यह भी पढ़ें: शिक्षक चुनावी ड्यूटी में, सिर पर अर्धवार्षिक परीक्षा और अब उठ रही यह मांग

डीईओ बोले- सीबीईओ ने मानी गलती: इस प्रकरण में जिला शिक्षा अधिकारी कुंजबिहारी भारद्वाज का कहना था कि नैनवा सीबीईओ से गलती से आदेश जारी हो गए थे, जिन्हें उन्होंने वापस ले लिया है. जब उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली है तो अब क्या कार्रवाई कर सकते हैं. उधर, खुद नैनवा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ओपी बुनकर को सफाई देनी पड़ी. पहले तो उन्होंने इसे 'गलती से जारी हुआ आदेश' बताया, लेकिन बाद में बयान में बदलाव करते हुए कहा कि यह आदेश बांसी गांव के सरपंच की ओर से भेजे गए पत्र के आधार पर जारी किया गया था. हालांकि, बढ़ते विवाद और आलोचना के बीच उन्होंने स्वयं अपनी गलती स्वीकार करते हुए आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर देने की बात कही.

TAGGED:

TEACHERS ORGANIZATION PROTEST
RELIGIOUS EVENT IN BUNDI
पंचायतीराज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ
DISTRICT EDUCATION OFFICERS
TEACHERS DUTY ON RELIGIOUS EVENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.