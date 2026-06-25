लंबित मांगों पर भड़के शिक्षक, सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे, बीकानेर शिक्षा निदेशालय घेराव की चेतावनी
शिक्षक नेताओं ने चेतावनी दी कि सरकार ने उनकी मांगों पर जल्द समाधान नहीं किया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.
Published : June 25, 2026 at 3:47 PM IST
सीकर: जिलेभर के शिक्षकों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया. विभिन्न शिक्षक संगठनों के आह्वान पर बड़ी संख्या में शिक्षक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के बाहर एकत्रित हुए और वहां से आक्रोश रैली निकालते हुए जिला कलेक्ट्रेट तक पहुंचे. इस दौरान शिक्षकों ने हाथों में मांगों से संबंधित तख्तियां और बैनर लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की तथा अपनी समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग उठाई.
शिक्षक संघ शेखावत के जिलाध्यक्ष विनोद पूनिया ने बताया कि लंबे समय से लंबित मांगों के कारण शिक्षकों में असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार और शिक्षा विभाग को कई बार ज्ञापन और विभिन्न माध्यमों से मांगों से अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से शिक्षकों को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ रहा है.
मांगों को प्रमुखता से उठाया: प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों ने अपनी प्रमुख मांगों को प्रमुखता से उठाया. इनमें थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादले तुरंत शुरू करना, विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की प्रक्रिया में तेजी लाकर लंबित पदोन्नतियां करना तथा सेवारत शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की अनिवार्यता समाप्त करना शामिल है. इसके अलावा शिक्षा विभाग से जुड़े अन्य कई लंबित प्रशासनिक और सेवा संबंधी मुद्दों के समाधान की भी मांग की गई.
पढ़ें: विरोध में मंत्री की निकाली थी शव यात्रा, शिक्षक संघ के बड़े नेताओं सहित टीचर्स पर FIR दर्ज
सरकार के खिलाफ नारेबाजी: प्रदेश सभा अध्यक्ष महावीर ने बताया कि रैली जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई जिला कलेक्ट्रेट पहुंची. वहां शिक्षकों ने एकत्र होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया. बाद में केंद्रीय शिक्षा मंत्री तथा राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया. ज्ञापन में शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं और मांगों का उल्लेख करते हुए उनके शीघ्र समाधान की मांग की गई.
यह भी पढ़ें: बीकानेर में शिक्षा निदेशालय पर शिक्षकों का प्रदर्शन, बोले- ओपीएस से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं होगी, करेंगे बड़ा आंदोलन
शिक्षकों की समस्याओं की अनदेखी: विनोद पूनिया ने कहा कि यदि सरकार जल्द शिक्षकों की मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लेती है तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि आगामी 25 अगस्त को शिक्षा निदेशालय, बीकानेर का घेराव किया जाएगा और प्रदेशभर के शिक्षक इस आंदोलन में भाग लेंगे. उन्होंने कहा कि शिक्षकों की समस्याओं की लगातार अनदेखी की जा रही है, जिससे शिक्षा व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है. प्रदर्शन में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए हजारों शिक्षकों ने भाग लिया और एकजुट होकर अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की. शिक्षक नेताओं ने उम्मीद जताई कि सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार कर जल्द समाधान करेगी, अन्यथा आंदोलन को और तेज किया जाएगा.