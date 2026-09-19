सूरजपुर के गोलीबाज शिक्षक, विवाद के बाद ट्रक ड्राइवर पर चलाई गोली, पुलिस ने किया अरेस्ट
सूरजपुर के प्रतापपुर में ट्रक ड्राइवर से विवाद के बाद शिक्षकों ने फायरिंग कर दी.इस घटना की शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई की.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 19, 2026 at 5:36 PM IST
सूरजपुर : सूरजपुर जिले में समाज को शर्मशार करने वाला मामल सामने आया है. यहां शिक्षकों पर लाइसेंसी पिस्टल से फायरिंग करने का आरोप लगा है.बताया जा रहा है कि शिक्षकों की कार को ट्रक से टक्कर लगी थी.इसी के बाद शिक्षक ने आपा खो दिया और अपनी लाइसेंसी पिस्टल से दो राउंड फायरिंग कर दी. इतना ही नहीं आरोप है कि दोनों ने ट्रक चालक के साथ मारपीट करते हुए उसका मोबाइल फोन भी छीन लिया. घटना के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही उनके कब्जे से लाइसेंसी पिस्टल, फायरिंग के खोखे और छीने गए मोबाइल फोन को बरामद किया गया है.
कहां का है मामला ?
दरअसल यह पूरा मामला सूरजपुर जिले के खड़गवां चौकी क्षेत्र का है. जहां जशपुर जिले के रहने वाले दो शिक्षकों में अपनी कार से कहीं जा रहे थे. इसी दौरान गिट्टी से लोड एक ट्रक को ओवरटेक करने के दौरान दोनों वाहनों के बीच हल्की टक्कर हो गई. इसके बाद कार में सवार शिक्षकों ने इसी बात से नाराज हो कर ट्रक ड्राइवर से विवाद किया.
पुलिस ने आरोपी शिक्षकों को किया अरेस्ट
आरोप है कि विवाद के दौरान दोनों शिक्षकों ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल निकाली और ट्रक की ओर दो राउंड फायरिंग कर दी. फायरिंग से मौके पर अफरा-तफरी मच गई. दोनों आरोपी शिक्षकों ने ट्रक चालक के साथ मारपीट की और उसका मोबाइल फोन भी छीन लिया. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और ट्रक चालक की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों शिक्षकों को गिरफ्तार कर लिया है.
आरोपियों के पास से फायरिंग में इस्तेमाल लाइसेंसी पिस्टल,, दो राउंड फायरिंग के खोखे और ट्रक चालक से छीना गया मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया है.आरोपियों से पूछताछ की जा रही है,इसके बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी- अनूप एक्का, एसडीओपी, प्रतापपुर
शिक्षकों की इस हरकत ने सोचने पर मजबूर किया गया है कि कलम और बच्चों को सच्चाई के मार्ग पर चलने का ज्ञान देने वाले शिक्षक खुद गोलियां दाग रहे हैं. ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि शिक्षकों की मानसिक स्थिति क्या है.यदि वो इस तरह का हिंसा का रास्ता अपना रहे हैं,तो बच्चों को आचरण संबंधी शिक्षा किस तरह से दे रहे होंगे ये सोचने का विषय है.
सर्व आदिवासी समाज झीरम कांड के फैसले से नाखुश, चंदा इकट्ठा करके कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला
ईटीवी भारत से बोले झीरम कांड के पीड़ित, 10 आरोपियों को मृत्युदंड मिलना एक बड़ा फैसला, जो आज नहीं हैं उनकी आत्मा को मिलेगी शांति
झीरम कांड पर कोर्ट का फैसला आधा अधूरा, भूपेश बघेल के पास सबूत, जांच ऐजेंसी क्यों नहीं कर रही पूछताछ- दीपक बैज