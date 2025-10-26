ETV Bharat / state

आत्मानंद स्कूल के 11 शिक्षाकर्मियों की नौकरी गई, बेमेतरा डीईओ ऑफिस में हंगामा, महिला टीचर बेहोश

बेमेतरा के डीईओ ऑफिस में रविवार को 11 शिक्षा कर्मियों को सेवा से निकाल दिया गया है.

Bemetara DEO Office
बेमेतरा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 26, 2025 at 6:54 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बेमेतरा: जिले के शिक्षा अधिकारी कार्यालय में एक महिला टीचर बेहोश हो गई. महिला स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम प्री प्राइमरी स्कूल में शिक्षिका के पद पर कार्यरत है. रविवार को जिला शिक्षा अधिकारी ने उन्हें कार्यालय बुलाया और सेवा समाप्ति का आदेश थमाया. जिसके बाद वह बेहोश हो गई. जिले में कुल 11 शिक्षाकर्मियों को नौकरी से हटाया गया है. इसमें 7 प्री प्राइमरी शिक्षिका और 4 आया हैं.

महिला शिक्षिका का आरोप: बताया जा रहा है कि महिला शिक्षिका ने जैसे ही सेवा समाप्ति का आदेश देखा वह बेहोश हो गई. महिला शिक्षिका का आरोप है कि बीते एक साल से उन्हें वेतन भी नहीं दिया गया है. पैसों की कमी का हवाला देकर शिक्षिका को सेवा समाप्ति का आदेश दिया गया है.

बेमेतरा के शिक्षाकर्मी (ETV BHARAT)

साल 2022 में हुई थी नियुक्ति: महिला टीचर्स की स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल में साल 2022 में नियुक्ति हुई थी. इसी साल आया की भी नियुक्ति की गई थी. इन सभी शिक्षाकर्मियों का भुगतान खनिज न्यास मद के पैसे से किया जाता था वहीं कई शिक्षिका को वर्ष भर से ज्यादा समय से भुगतान नहीं हुआ है जिसे लेकर महिला टीचर्स ने बार बार आवेदन दिया. उनकी समस्याओं का हल नहीं निकला.

रविवार को छुट्टी के दिन जिला शिक्षा अधिकारी के दफ्तर बुलाकर खनिज न्यास में प्री प्राइमरी शिक्षिका एवं आया की सेवा समाप्त कर दी गई है. खनिज न्यास के में एकाएक पैसे की कमी कैसे हुई अबतक वर्षों से शिक्षकों को भुगतान क्यों नहीं किया गया- वर्षा चौबे, महिला टीचर

Education Workers Of Bemetara in DEO Office
बेमेतरा के शिक्षाकर्मी पहुंचे डीईओ ऑफिस (ETV BHARAT)

सेवा समाप्ति के आदेश में क्या ?: जिला शिक्षा अधिकारी गेंदराम चतुर्वेदी ने महिला शिक्षिकाओं और आया को सेवा समाप्ति का जो निर्देश जारी किया गया है. उसमें लिखा है कि जिला खनिज न्यास एवं अन्य स्त्रोतों से भुगतान संभव नहीं होने का हवाला दिया गया है. इसके आधार पर ही इनकी सेवा समाप्त कर दी गई है. इस मामले में जिला शिक्षिका अधिकारी ने कहा कि ये नियमित कर्मचारी नहीं है उनके जाने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी. हम वहां शिक्षकों की व्यवस्था करेंगे. लंबित वेतन के भुगतान की व्यवस्था करने की उन्होंने बात कही है.

बस्तर में बदलाव की कहानी लिख रही सरकार, बाइक से नक्सलगढ़ पहुंचे विजय शर्मा, कच्चापाल से पक्का पेपर देने का ऐलान

पीएम मोदी ने मन की बात में अंबिकापुर गार्बेज कैफे की तारीफ की, स्वच्छता के लिए शानदार पहल बताया

चाकूबाजी की घटना में जख्मी युवक ने मांगी बालोद एएसपी से मदद, गुरूर थाने पर लगाए गंभीर आरोप

TAGGED:

RUCKUS IN BEMETARA
BEMETARA DEO OFFICE
बेमेतरा जिला शिक्षा कार्यालय ट
स्वामी आत्मानंद स्कूल
SWAMI ATMANAND SCHOOL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

EXPLAINER: छत्तीसगढ़ की रजत जयंती पर जानिए कांग्रेस पार्टी के 25 साल का सफर, सत्ता, संघर्ष और पुनरुत्थान

Explainer: भारत में बड़े नक्सली सरेंडर के कारण, नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या घटी, जानिए राज्यों की रणनीति

पतझड़ की तरह बिखर गई नक्सलवादी विचारधारा, जो बचे उनका वजूद खत्म, बस्तर और युवाओं के विकास का करें काम: डीएम अवस्थी, पूर्व डीजीपी

रेशम हब छत्तीसगढ़, रेशमी रास्ते पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिला संबल, महिलाएं हो रही आत्मनिर्भर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.