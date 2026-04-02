BHU सेंट्रल ऑफिस पर शिक्षक हुए लामबंद, डिप्टी रजिस्ट्रार पर लगाया नियमों के उल्लंघन का आरोप
शिक्षकों का कहना है कि, नोशनल इंक्रीमेंट, पूर्व सेवा गणना, पीडीएफ एवं डीएसीपी के तहत कैरियर विकास की बाधाएं तुरंत दूर किया जाए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 2, 2026 at 1:26 PM IST
वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय में शिक्षक अपनी मांगों को लेकर के लामबंद हो गए हैं. इस क्रम में वो केंद्रीय कार्यालय पहुंचे और डिप्टी रजिस्ट्रार से अपनी मांगों के संबंध में मुलाकात की. शिक्षकों का कहना है कि, नोशनल इंक्रीमेंट, पूर्व सेवा गणना, पीडीएफ एवं डीएसीपी के तहत कैरियर विकास की बाधाएं तुरंत दूर किया जाए.
बता दें कि, शिक्षक प्रतिनिधि मंडल के बैनर तले सभी टीचर आज केंद्रीय कार्यालय के उच्च पदाधिकारियों से मिलकर अपनी लंबित समस्याओं का समाधान मांगने पहुंचे. शिक्षकों ने यूजीसी के अन्य विश्वविद्यालयों के अनुरूप नोशनल इंक्रीमेंट, पूर्व सेवा की गणना, पीडीएफ (Post Doctoral Fellowship) तथा मेडिकल कॉलेज में डीएसीपी (Dynamic Assured Career Progression) के तहत प्रमोशन एवं कैरियर विकास संबंधी सभी बाधाओं को तुरंत हटाने की मांग की.
इस दौरान शिक्षको ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि,डिप्टी रजिस्ट्रार एडमिन वाई. वेलु तथा डिप्टी रजिस्ट्रार अजय द्वारा विश्वविद्यालय के नियमों को तोड़-मरोड़कर गलत व्याख्या की गई है, जिससे पूरे शिक्षक वर्ग में गहरा असंतोष है.
यही नहीं एग्जीक्यूटिव काउंसिल द्वारा गठित ग्रेवांस कमेटी की सिफारिशों की गोपनीयता भंग की जा रही है तथा रिपोर्ट को कुलसचिव के माध्यम से जानबूझकर विलंबित किया जा रहा है. नियमानुसार कमेटी की रिपोर्ट हायर ग्रेवांस कमेटी को समीक्षा के लिए भेजी जानी थी, लेकिन मेंबर सेक्रेटरी ने रिपोर्ट सीधे कुलसचिव को सौंप दी, जो नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है.
पीएम को लिखेंगे पत्र
शिक्षकों ने कहा कि,पिछले चार वर्षों से नोशनल इंक्रीमेंट तथा मेडिकल कॉलेज में डीएसीपी के तहत प्रमोशन को अन्यायपूर्ण तरीके से रोका जा रहा है, जिसके कारण विश्वविद्यालय के शिक्षक गण दर-दर भटकने को मजबूर हैं.
इससे न केवल उनके कैरियर को नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि उनके परिवारों पर भी गंभीर आर्थिक और मानसिक संकट आ पड़ा है.शिक्षकों का कहना है कि, यदि शीघ्र न्याय नहीं किया गया तो वे प्रधानमंत्री कार्यालय को भी पत्र देंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे.