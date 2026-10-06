शिक्षक MLC चुनाव; गोरखपुर में 19 प्रत्याशियों ने दाखिल किया नामांकन, कल होगी पत्रों की जांच
निर्वाचन अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि अंतिम दिन तक कुल 19 नामांकन हुए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 6, 2026 at 8:05 PM IST
गोरखपुर : उत्तर प्रदेश विधान परिषद के गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के लिए चल रही नामांकन प्रक्रिया मंगलवार को अंतिम दिन पूरी हो गई. अंतिम दिन मंडलायुक्त न्यायालय में दिनभर गहमागहमी रही. तीन नए प्रत्याशियों ने पहली बार नामांकन दाखिल किया. पूरी प्रक्रिया में कुल 19 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है. यह नामांकन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर एवं मंडलायुक्त इंद्र विक्रम सिंह के समक्ष जमा किए गए.
निर्वाचन अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि अंतिम दिन तक कुल 19 नामांकन हुए हैं. नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी के बाद ही तय हो पाएगा कि चुनाव मैदान में कुल कितने प्रत्याशी होंगे. नामांकन पत्रों की जांच 7 अक्टूबर को पूरी हो जाएगी, जबकि नाम वापसी की समय सीमा 9 अक्टूबर है, जिसके बाद कुल प्रत्याशियों की सूची प्रकाशित की जाएगी.
नामांकन के अंतिम दिन मंडलायुक्त न्यायालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही. एसपी अयोध्या प्रसाद सिंह और नोडल एसीएम प्रथम पवन कुमार जायसवाल की निगरानी में नामांकन स्थल की सुरक्षा और प्रवेश व्यवस्था संभाली गई. प्रवेश द्वार से लेकर नामांकन कक्ष तक पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की निगरानी रही. प्रत्याशियों और उनके प्रस्तावकों को निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत ही प्रवेश दिया गया, जबकि अनधिकृत लोगों के प्रवेश पर रोक लगी रही.
निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान प्रशासन ने निर्वाचन आयोग के निर्धारित नियमों और दिशा-निर्देशों का पालन कराया. अंतिम दिन राकेश कुमार तिवारी, मनोज कुमार और चंद्रशेखर ने नामांकन दाखिल किया. इनके अलावा डॉ. संजयन त्रिपाठी, निरंकार राम त्रिपाठी, अजय सिंह और राम प्रताप राम ने भी नामांकन से संबंधित औपचारिकताएं पूरी कीं.
नामांकन स्थल पर भीड़ को नियंत्रित करने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी. प्रवेश से पहले निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रत्याशियों और प्रस्तावकों की जांच की गई. नामांकन कक्ष के आस-पास भी सुरक्षा का विशेष प्रबंध रहा. सुरक्षा अधिकारियों ने पूरे परिसर में लगातार निगरानी बनाए रखी, जिससे नामांकन के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई. नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब निर्वाचन कार्यक्रम के अगले चरण में नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी. फिर अंतिम सूची प्रकाशित होगी.
समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी डॉ. संजयन त्रिपाठी ने नामांकन दाखिल करने के बाद कहा कि पार्टी का समर्थन मिलने से उनका मनोबल बढ़ा है. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2027 में सरकार बनने पर पुरानी पेंशन बहाल करने और वित्तविहीन शिक्षकों को सम्मानजनक मानदेय देने की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि मदरसा शिक्षकों के भत्तों की बहाली, सेवा सुरक्षा और अन्य सुविधाओं से जुड़े मुद्दों को भी वह शिक्षक समुदाय के बीच प्रमुखता से उठाएंगे.
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