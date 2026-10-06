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शिक्षक MLC चुनाव; गोरखपुर में 19 प्रत्याशियों ने दाखिल किया नामांकन, कल होगी पत्रों की जांच

प्रत्याशियों ने दाखिल किया नामांकन. ( Photo credit: ETV Bharat )

गोरखपुर : उत्तर प्रदेश विधान परिषद के गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के लिए चल रही नामांकन प्रक्रिया मंगलवार को अंतिम दिन पूरी हो गई. अंतिम दिन मंडलायुक्त न्यायालय में दिनभर गहमागहमी रही. तीन नए प्रत्याशियों ने पहली बार नामांकन दाखिल किया. पूरी प्रक्रिया में कुल 19 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है. यह नामांकन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर एवं मंडलायुक्त इंद्र विक्रम सिंह के समक्ष जमा किए गए.