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बोकारो में हाई स्कूलों और प्लस टू स्कूलों के शिक्षकों के वेतन पर रोक बरकरार, गुरुजनों ने फिर लगाई डीसी से गुहार

बोकारो: पिछले तीन महीने से हाई स्कूलों और प्लस टू स्कूलों के शिक्षकों का वेतन भुगतान नहीं हो रहा है. इस कारण शिक्षकों को बहुत परेशानी हो रही है. बार-बार जिले के वरीय अधिकारियों से मुलाकात करने के बाद भी शिक्षकों के वेतन का भुगतान नहीं हो रहा है. जबकि बोकारो के उपायुक्त ने कुछ दिन पूर्व शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद बोकारो के शिक्षा पदाधिकारी को वेतन भुगतान करने का निर्देश दिया था.

इसको लेकर मंगलवार को शिक्षकों का एक प्रतिनिधिमंडल बोकारो के उपायुक्त से मिलकर अपनी पीड़ा से अवगत कराया. इसमें झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ और प्लस टू शिक्षक संघ के पदाधिकारी के साथ-साथ काफी संख्या में शिक्षक भी मौजूद रहे.

झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष वासुदेव सिंह चौधरी का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

माध्यमिक शिक्षक संघ बोकारो के अध्यक्ष वासुदेव सिंह चौधरी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ट्रेजरी में हुए वेतन घोटाले को लेकर वेतन निकासी पर रोक लगा दी गई थी. जबकि जांच प्रक्रिया शिक्षा विभाग के द्वारा पूरा कर ली गई है. शिक्षकों ने अपने कागजात भी जमा कर दिए हैं, लेकिन अभी तक वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है. जबकि उपायुक्त ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को वेतन भुगतान के लिए पूर्व में निर्देशित भी किया गया था. हालांकि जिले के मिडिल स्कूलों के शिक्षकों के वेतन का भुगतान किया जा चुका है. वहीं जिस पुलिस विभाग में घोटाला हुआ था उस विभाग में भी वेतन निर्गत किया जा चुका है.

वासुदेव सिंह चौधरी ने कहा कि वेतन नहीं मिलने से हम लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है. 3 महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण कई तरह की परेशानी हो रही है. जब तक हम लोगों को 3 महीने का वेतन भुगतान नहीं होगा, हम लोग काम करने के बाद यहां आकर धरने पर बैठे रहेंगे.