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TET की बाध्यता खत्म करने की मांग, शिक्षकों ने किया सचिवालय कूच, पुलिस से हुई नोकझोंक

चरणबद्ध आंदोलन के अपने पांचवें चरण में सोमवार को राज्य भर से आए शिक्षकों ने राजधानी देहरादून में विशाल गर्जना रैली निकाल कर अपनी मांगों को लेकर शक्ति प्रदर्शन करते हुए सचिवालय कूच किया. लेकिन भारी पुलिस बल ने बैरिकेडिंग लगाकर शिक्षकों को आगे बढ़ने से रोक दिया. इस दौरान पुलिस और शिक्षकों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई. रोके जाने से नाराज शिक्षक सड़क में ही धरने पर बैठ गए. जहां एक सभा का आयोजन करते हुए संघ के पदाधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर एकजुट होने का आह्वान किया. पुलिस ने उन्हें सड़क से हटाने के लिए पानी की बौछार भी की.

देहरादून: टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (टीईटी) की बाध्यता खत्म करने समेत अपनी विभिन्न सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षकों ने गर्जना रैली निकालकर सचिवालय कूच किया. इस दौरान पुलिस ने सुभाष रोड पर बैरिकेडिंग लगाकर शिक्षकों को रोक दिया. जिसके बाद शिक्षकों और पुलिस के बीच जमकर नोकझोंक हुई.

संघ के प्रदेश अध्यक्ष विनोद थापा का कहना है कि 2011 से पूर्व नियुक्त सभी शिक्षकों को टीईटी परीक्षा से मुक्त रखने के लिए प्रदेश की विधानसभा से प्रस्ताव पारित किया जाए और शिक्षकों को टीईटी परीक्षा से छूट प्रदान करने के लिए भारत सरकार से संसद में अध्याय लाकर कानून बनाया जाए, जिससे शिक्षकों की सेवा सुरक्षित हो सके और मानसिक तनाव से मुक्त रखा जाए.

उन्होंने कहा कि, जूनियर हाई स्कूल और प्रारंभिक शिक्षक संवर्ग का त्रिस्तरीय पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी कैडर जनपद और मंडल कैडर के साथ विकल्प के आधार पर सेवा शर्तों को जोड़ा जाए और एलटी समायोजन त्रिस्तरीय कैडर के लिए विभाग की ओर से शासन को भेज के ड्राफ्ट में संघ द्वारा संशोधन के लिए दिए गए सुझावों को सम्मिलित करते हुए त्रिस्तरीय कैडर व्यवस्था को शीघ्र लागू किया जाए. या फिर उच्चीकृत जूनियर हाई स्कूल समेत प्रदेश में संचालित सभी जूनियर हाई स्कूलों के छात्र हित को ध्यान में रखते हुए प्रधानाध्यापक व अंग्रेजी विषय के शिक्षक समेत पांच पदों के साथ अलग इकाई के रूप में संचालित किया जाए. इस दौरान शिक्षकों ने सरकार से पुरानी पेंशन, पदोन्नति और स्थानांतरण समेत 13 सूत्रीय मांगों के पूरा नहीं होने की सूरत में आने वाले समय में आत्मदाह किया जाने की भी चेतावनी दी है.

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