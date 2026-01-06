HRA-CCA रिकवरी के आदेश से शिक्षक बेहाल, 4000 शिक्षकों से 80 करोड़ की वसूली की तैयारी
शिक्षा शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने बताया कि शिक्षकों से रिकवरी के संबंध में विधिक प्रक्रिया जारी है. शीघ्र ही उचित फैसला लिया जाएगा.
Published : January 6, 2026 at 7:37 PM IST
जयपुर: प्रदेश के करीब 4 हजार से ज्यादा शिक्षक इन दिनों वित्त विभाग के एक आदेश के कारण भारी संकट में हैं. आदेश के तहत इन शिक्षकों से 1.5 लाख से लेकर 2 लाख रुपए तक की वसूली किए जाने की तैयारी है, जिसका शिक्षक और शिक्षक संगठन विरोध कर रहे हैं.
शिक्षा विभाग ने बीते सालों में बिना पद सृजित किए ही बड़ी संख्या में शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्र के मूल पदस्थापन के बावजूद शहरी क्षेत्रों के महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल और नवक्रमोन्नत स्कूलों में कार्य व्यवस्था के तहत पदस्थापित किया था. इन शिक्षकों का वेतन अभी भी ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों से मिल रहा था. वित्त विभाग ने शहरी क्षेत्र में कार्यरत शिक्षकों को दिए गए मकान किराया भत्ता (HRA) और शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता (CCA) को नियमों के खिलाफ बताते हुए वर्ष 2023 से रिकवरी के आदेश जारी कर दिए हैं. इससे प्रदेश के करीब 4 हजार से ज्यादा शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं.
एक-एक शिक्षक पर 2 लाख तक का बोझ: जयपुर के आदर्श नगर स्थित महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पदस्थापित व्याख्याता विक्रम सिंह ने बताया कि 2020 में नवक्रमोन्नत और 2023 में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों के लिए चयनित हजारों शिक्षकों को शिक्षा सुधार के उद्देश्य से शहरी क्षेत्रों में लगाया गया था, लेकिन अब वित्त विभाग के आदेशों से एक शिक्षक पर अचानक 1.5 से 2 लाख रुपए तक की रिकवरी का भार आ गया है, जिससे वे आर्थिक और मानसिक दबाव में हैं.
गलती सरकार की, सजा शिक्षक को क्यों?: शिक्षक संघ एकीकृत के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. रणजीत मीणा ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में पद रिक्त न होने के कारण सरकार के आदेश पर ही इन शिक्षकों को महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पदस्थापित किया गया. ऐसे में इसमें शिक्षकों की गलती कहां है? उन्होंने कहा कि जब शिक्षक शहरी क्षेत्र में सेवाएं दे रहे हैं और वहीं निवास कर रहे हैं, तो उन्हें शहरी HRA और CCA मिलना चाहिए. रिकवरी के आदेश पूरी तरह गलत हैं और इन्हें वापस लिया जाना चाहिए.
सरकार के स्तर पर मंथन: इस मामले पर शिक्षा शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने बताया कि जब प्रदेश में 3737 महात्मा गांधी स्कूलों का क्रमोन्नयन किया गया था, उस समय पद सृजित नहीं किए गए थे. ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षकों को शहरी स्कूलों में कार्य व्यवस्था के तहत लगाया गया था. वित्त विभाग के नियमों के अनुसार मूल पदस्थापन के अनुसार वेतन तय होता है, लेकिन शिक्षक संगठनों की मांग को देखते हुए शिक्षा मंत्री से चर्चा की जा चुकी है. उन्होंने कहा कि इस संबंध में एक पत्रावली तैयार की गई है और विधिक प्रक्रिया के तहत जल्द उचित फैसला लिया जाएगा.