ETV Bharat / state

HRA-CCA रिकवरी के आदेश से शिक्षक बेहाल, 4000 शिक्षकों से 80 करोड़ की वसूली की तैयारी

जयपुर: प्रदेश के करीब 4 हजार से ज्यादा शिक्षक इन दिनों वित्त विभाग के एक आदेश के कारण भारी संकट में हैं. आदेश के तहत इन शिक्षकों से 1.5 लाख से लेकर 2 लाख रुपए तक की वसूली किए जाने की तैयारी है, जिसका शिक्षक और शिक्षक संगठन विरोध कर रहे हैं.

शिक्षा विभाग ने बीते सालों में बिना पद सृजित किए ही बड़ी संख्या में शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्र के मूल पदस्थापन के बावजूद शहरी क्षेत्रों के महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल और नवक्रमोन्नत स्कूलों में कार्य व्यवस्था के तहत पदस्थापित किया था. इन शिक्षकों का वेतन अभी भी ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों से मिल रहा था. वित्त विभाग ने शहरी क्षेत्र में कार्यरत शिक्षकों को दिए गए मकान किराया भत्ता (HRA) और शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता (CCA) को नियमों के खिलाफ बताते हुए वर्ष 2023 से रिकवरी के आदेश जारी कर दिए हैं. इससे प्रदेश के करीब 4 हजार से ज्यादा शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं.

पढ़ें: शिक्षा विभाग की नीतियों से आक्रोशित शिक्षक, चेताया-नहीं बदला रवैया तो होगा बड़ा आंदोलन

एक-एक शिक्षक पर 2 लाख तक का बोझ: जयपुर के आदर्श नगर स्थित महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पदस्थापित व्याख्याता विक्रम सिंह ने बताया कि 2020 में नवक्रमोन्नत और 2023 में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों के लिए चयनित हजारों शिक्षकों को शिक्षा सुधार के उद्देश्य से शहरी क्षेत्रों में लगाया गया था, लेकिन अब वित्त विभाग के आदेशों से एक शिक्षक पर अचानक 1.5 से 2 लाख रुपए तक की रिकवरी का भार आ गया है, जिससे वे आर्थिक और मानसिक दबाव में हैं.