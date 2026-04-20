स्कूलों में ग्रीष्मावकाश कटौती का विरोध, सड़कों पर उतरे शिक्षकों ने किया प्रदर्शन
आंदोलन के अगले चरण में 18 मई को शिक्षा मंत्री के विधानसभा क्षेत्र रामगंजमंडी में विशाल शिक्षक रैली और विरोध प्रदर्शन किया जाएगा.
Published : April 20, 2026 at 8:00 PM IST
जयपुर: राजस्थान में ग्रीष्मावकाश समेत दूसरे अवकाशों में कटौती के विरोध में शिक्षकों का आक्रोश सोमवार को सड़कों पर नजर आया. राजस्थान शिक्षक संघ (सियाराम) के बैनर तले शिक्षकों ने जयपुर के कलेक्ट्रेट सर्किल पर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अवकाश कटौती के फैसले को वापस लेने की मांग की. साथ ही 18 मई को शिक्षा मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में शिक्षक रैली की चेतावनी दी.
राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियों और भीषण गर्मी को देखते हुए जून महीने में स्कूल खोलने को पूरी तरह अव्यावहारिक बताते हुए शिक्षकों से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला. प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष नवीन कुमार शर्मा ने आरोप लगाया कि शिविरा पंचांग 2026-27 में ग्रीष्मावकाश और संस्था प्रधान की ओर से घोषित अवकाशों में मनमानी कटौती की गई है. इससे शिक्षकों में भारी नाराजगी है. उन्होंने कहा कि अधिकारियों की ओर से बिना स्पष्ट नियमों के अवकाशों में कटौती अनुचित है. इस तरह के फैसलों से न केवल शिक्षकों में असंतोष बढ़ रहा है, बल्कि सरकार की छवि भी प्रभावित हो रही है.
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मंत्री के क्षेत्र में करेंगे प्रदर्शन: प्रदेश प्रवक्ता मुकेश मीणा ने कहा कि संगठन के आह्वान पर आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है. इसके तहत शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराया. दूसरे चरण में उपखंड अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे गए. तीसरे चरण में जिला स्तर पर प्रदर्शन कर कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री तक अपनी मांग पहुंचाई गई. अब आंदोलन के अगले चरण में 18 मई को शिक्षा मंत्री के विधानसभा क्षेत्र रामगंजमंडी में शिक्षक रैली और विरोध प्रदर्शन किया जाएगा.
इस पर भी विरोध: शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कार्यों में लगाए जाने का भी विरोध किया गया. साथ ही मांग की कि अवकाशों में की कटौती तत्काल समाप्त कर शिविरा कैलेंडर में संशोधन किया जाए. शिक्षक संघ ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने समय रहते मांगों पर सकारात्मक फैसला नहीं लिया, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.
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