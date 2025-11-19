चरखी दादरी में शिक्षकों ने मीटिंग कर आंदोलन का लिया निर्णय, तीन वर्षों से ट्रांसफर नहीं होने से नाराज
हरियाणा में शिक्षकों के संगठन हसला ने ट्रांसफर नीति पर सरकार को आंदोलन की चेतावनी दी है.
Published : November 19, 2025 at 10:31 PM IST
चरखी दादरीः हरियाणा स्कूल लेक्चरर्स एसोसिएशन (हसला) ने तीन वर्षों से अध्यापकों के तबादले नहीं होने पर विरोध जताया है. हसला के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंधू की अध्यक्षता में दादरी में हुई अध्यापकों की मीटिंग में विभिन्न मांगों को लेकर मंथन किया. साथ ही सरकार पर अध्यापकों के ट्रांसफर के नाम पर मानसिक उत्पीड़न का भी आरोप लगाया. हसला नेताओं ने कहा कि "सरकार ने उनकी मांगों पर विचार नहीं किया तो प्रदेश भर के अध्यापकों के साथ बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा."
ट्रांसफर पर सवालः दादरी स्थित कन्या वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में हरियाणा स्कूल लेक्चरर्स एसोसिएशन (हसला) की मीटिंग का आयोजन किया गया. जिला प्रधान विद्यानंद श्योराण की अध्यक्षता में हसला के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंधू ने अध्यापकों की मांगों को लेकर विचार-विमर्श किया. सतपाल सिंधू ने मौके पर कहा कि सैकड़ों अध्यापक ऐसे स्कूलों में तैनात हैं, जहां उनके विषय का एक भी छात्र नहीं है. सरकार अपनी ड्रीम ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी पर ही बैकफुट पर आ गई है. तीन वर्षों से अध्यापकों के तबादले नहीं हुए हैं."
शिक्षा विभाग की नीतिगत विफलता: सतपाल सिंधू ने कहा कि "शिक्षा विभाग की ओर से ऑनलाइन सीसीएल पोर्टल लिंक को जारी नहीं किया गया. साथ ही ऑनलाइन डायरी सिस्टम और टैब सिस्टम का विरोध किया गया." उन्होंने कहा कि "तीन साल से 20 हजार से अधिक अध्यापक-प्राध्यापक अस्थायी स्टेशनों पर कार्यरत हैं और सैकड़ों अध्यापक ऐसे विद्यालयों में तैनात हैं, जहां उनके विषय का एक भी विद्यार्थी नहीं है. यह शिक्षा विभाग की नीतिगत विफलता और अकर्मण्यता का प्रतीक है. आंदोलन की शुरुआत जिला स्तर से होगी और आवश्यक हुआ तो राज्य स्तर पर व्यापक आंदोलन चलाया जाएगा."