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TET के खिलाफ देशभर के शिक्षकों का प्रदर्शन, दिल्ली के रामलीला मैदान में गूंजी शिक्षकों की हुंकार

नई दिल्ली: राजधानी के रामलीला मैदान में देश के अलग-अलग राज्यों से आए हजारों शिक्षकों ने शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को लेकर सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया. शिक्षकों का आरोप है कि सरकार ने जबरन और अव्यावहारिक तरीके से टीईटी को उन शिक्षकों पर लागू करने की कोशिश की है, जो वर्षों से सेवा दे रहे हैं. इस फैसले के खिलाफ शिक्षकों ने एकजुट होकर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है.

टीईटी थोपना शिक्षकों के साथ अन्याय:

प्रदर्शन में शामिल शिक्षक श्यामवीर सिंह ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि टीईटी को “काला कानून” की तरह शिक्षकों पर थोपा गया है. उन्होंने कहा कि शिक्षक इस फैसले का पूरी ताकत से विरोध करेंगे और जब तक सरकार इसे वापस नहीं लेती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो शिक्षक सड़क जाम, भूख हड़ताल जैसे कदम उठाने को मजबूर होंगे.



शिक्षा के अधिकार कानून के बाद बदले नियम:

शिक्षक प्रतिनिधि पंडित कुमार पांडेय ने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू होने के बाद शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नए मानक तय किए गए थे. उन्होंने बताया कि 2011 के बाद नियुक्त होने वाले शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य कर दिया गया, लेकिन उससे पहले नियुक्त शिक्षकों ने अपने समय के अनुसार सभी आवश्यक योग्यताएं पूरी की थीं. पांडेय ने सवाल उठाया कि 2017 में अचानक नियम बदलकर पुराने शिक्षकों पर टीईटी लागू करना पूरी तरह अनुचित है.



50 साल की उम्र में फिर परीक्षा देना अव्यवहारिक:

शिक्षकों ने इस फैसले को अव्यावहारिक बताते हुए कहा कि जिन शिक्षकों की उम्र अब 50 से 55 साल के बीच है और जिन्होंने 30-35 साल तक सेवा दी है, उनसे दोबारा परीक्षा देने की अपेक्षा करना गलत है. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे किसी पुलिस अधिकारी या जज से 20-30 साल बाद फिर से परीक्षा या शारीरिक परीक्षण नहीं लिया जाता, वैसे ही शिक्षकों के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए.