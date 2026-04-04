ETV Bharat / state

TET के खिलाफ देशभर के शिक्षकों का प्रदर्शन, दिल्ली के रामलीला मैदान में गूंजी शिक्षकों की हुंकार

नई दिल्ली के रामलीला मैदान में, देश के अलग-अलग राज्यों से आए हजारों शिक्षकों ने शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन

TET के खिलाफ देशभर के शिक्षकों का प्रदर्शन
TET के खिलाफ देशभर के शिक्षकों का प्रदर्शन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 4, 2026 at 3:54 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: राजधानी के रामलीला मैदान में देश के अलग-अलग राज्यों से आए हजारों शिक्षकों ने शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को लेकर सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया. शिक्षकों का आरोप है कि सरकार ने जबरन और अव्यावहारिक तरीके से टीईटी को उन शिक्षकों पर लागू करने की कोशिश की है, जो वर्षों से सेवा दे रहे हैं. इस फैसले के खिलाफ शिक्षकों ने एकजुट होकर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है.

टीईटी थोपना शिक्षकों के साथ अन्याय:
प्रदर्शन में शामिल शिक्षक श्यामवीर सिंह ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि टीईटी को “काला कानून” की तरह शिक्षकों पर थोपा गया है. उन्होंने कहा कि शिक्षक इस फैसले का पूरी ताकत से विरोध करेंगे और जब तक सरकार इसे वापस नहीं लेती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो शिक्षक सड़क जाम, भूख हड़ताल जैसे कदम उठाने को मजबूर होंगे.

शिक्षा के अधिकार कानून के बाद बदले नियम:
शिक्षक प्रतिनिधि पंडित कुमार पांडेय ने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू होने के बाद शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नए मानक तय किए गए थे. उन्होंने बताया कि 2011 के बाद नियुक्त होने वाले शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य कर दिया गया, लेकिन उससे पहले नियुक्त शिक्षकों ने अपने समय के अनुसार सभी आवश्यक योग्यताएं पूरी की थीं. पांडेय ने सवाल उठाया कि 2017 में अचानक नियम बदलकर पुराने शिक्षकों पर टीईटी लागू करना पूरी तरह अनुचित है.

50 साल की उम्र में फिर परीक्षा देना अव्यवहारिक:
शिक्षकों ने इस फैसले को अव्यावहारिक बताते हुए कहा कि जिन शिक्षकों की उम्र अब 50 से 55 साल के बीच है और जिन्होंने 30-35 साल तक सेवा दी है, उनसे दोबारा परीक्षा देने की अपेक्षा करना गलत है. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे किसी पुलिस अधिकारी या जज से 20-30 साल बाद फिर से परीक्षा या शारीरिक परीक्षण नहीं लिया जाता, वैसे ही शिक्षकों के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए.

TET के खिलाफ देशभर के शिक्षकों का प्रदर्शन (ETV Bharat)
सरकारी योजनाओं का बोझ और मानसिक दबाव :प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार विभिन्न योजनाओं और प्रशासनिक कार्यों का बोझ भी शिक्षकों पर डालती है. उन्होंने कहा कि कई बार अन्य विभागों के काम भी शिक्षकों से कराए जाते हैं, जिससे उन पर अतिरिक्त दबाव बनता है. ऐसे में टीईटी जैसी नई शर्तें लागू करना उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करने जैसा है.

देशभर से जुटे शिक्षक, एकजुटता का प्रदर्शन :
इस प्रदर्शन में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों से शिक्षक पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश के बहराइच से आए एक शिक्षक ने बताया कि वह वर्षों से सेवा दे रहे हैं और अब अचानक टीईटी लागू करना अन्याय है. उन्होंने कहा कि लाखों शिक्षक इस फैसले के खिलाफ एकजुट होकर सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने आए हैं.

टीईटी थोपना शिक्षकों के साथ अन्याय -शिक्षक
टीईटी थोपना शिक्षकों के साथ अन्याय -शिक्षक (ETV Bharat)

सरकार से रिव्यू पिटीशन की मांग:
शिक्षकों ने सरकार से मांग की है कि वह इस मामले में अदालत में रिव्यू पिटीशन दाखिल करे और टीईटी को पुराने शिक्षकों पर लागू करने वाले आदेश को वापस ले. उनका कहना है कि जब तक यह फैसला वापस नहीं लिया जाता, तब तक शिक्षक आंदोलन जारी रखेंगे.


ये भी पढ़ें :

CBSE ने जारी किया नया पाठ्यक्रम 2026-27, कक्षा 9 से 12 तक शिक्षा में बड़े बदलाव

CBSE का नया पाठ्यक्रम 2026 जारी; कक्षा 6 में त्रिभाषा फॉर्मूला होगा लागू, 9वीं में मैथ्स-साइंस के दो स्तर लागू

TAGGED:

TET TEACHERS ACROSS COUNTRY PROTEST
TEACHERS PROTEST IN RAMLILA MAIDAN
IMPOSING TET ON TEACHER UNJUSTIFY
TET के खिलाफ प्रदर्शन
PROTEST AGAINST TET

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.