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खराब रिजल्ट के बाद कार्रवाई, छत्तीसगढ़ शिक्षक फेडरेशन नाराज, कलेक्टर से कार्रवाई वापस लेने की मांग

राजेश चटर्जी ने बताया कि पहले उनसे जानकारी लेते नोटिस भेजते और फिर वह अनुशंसा करते. लेकिन वर्ग एक के अधिकारियों को निलंबन करना कहीं से भी उपयुक्त नहीं है. इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं. वर्ग 3 और वर्ग 4 के कर्मचारियों को निलंबन करने का अधिकार कलेक्टर को है लेकिन प्राचार्य जो की क्लास वन के अधिकारी हैं. उन्हें निलंबन करने के लिए अनुशंसा की जानी चाहिए और शिक्षा विभाग के आयुक्त द्वारा उनको निलंबित किया जाता.

बालोद : सीजी बोर्ड के बिगड़ते रिजल्ट को लेकर प्रशासन ने 8 प्राचार्य के निलंबन और 14 अन्य के वेतन वृद्धि रोके जाने का मामला अब बड़ा हो चुका है. प्रदेश स्तर के छत्तीसगढ़ शिक्षक फेडरेशन के पदाधिकारी कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रशासन से अपना निर्णय वापस लेने की मांग की. प्रांताध्यक्ष अध्यक्ष राजेश चटर्जी ने बताया कि यह निलंबन की कार्रवाई पूरी तरह नियमों को ताक में रखकर किया गया है.

ऊपर पूछकर निलंबन, कहां तक सही



छत्तीसगढ़ शिक्षक फेडरेशन आज प्रशासन के पास अपनी बात रखने पहुंचे प्रांताध्यक्ष राजेश चटर्जी ने बताया कि दूरभाष के माध्यम से कलेक्टर से पहले ही बात हुई थी. उनका कहना था कि हमने आयुक्त से बात की तो उन्होंने निलंबन करने कहा. अब सवाल ये है कि दूसरे के कहने पर आखिर निलंबन करना कहां तक सही है.

छत्तीसगढ़ शिक्षक फेडरेशन नाराज (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

यहां पर प्राथमिक स्कूलों में मात्र दो शिक्षकों की पदस्थापना की गई है जबकि वह बुनियादी शिक्षा कहलाती है. यहीं से ही बच्चे का स्टैंडर्ड तय होता है लेकिन यहीं से ही गुणवत्ता सही नहीं रहे तो बोर्ड परीक्षाओं में परिणाम कैसे आएगा. स्कूलों के रिजल्ट के लिए क्या एक प्राचार्य ही जिम्मेदार है. यहां ऊंचे पदों पर बैठे अधिकारियों को सोचना चाहिए और तत्काल प्रभाव से निलंबन की कार्रवाई को शून्य करने की मांग लेकर हम यहां पर पहुंचे हुए हैं- राजेश चटर्जी, प्रांताध्यक्ष,छत्तीसगढ़ शिक्षक फेडरेशन



कार्रवाई वापस लेने की मांग

प्रदेश शिक्षक फेडरेशन के जिलाध्यक्ष राधेश्याम साहू ने बताया कि तुलनात्मक अध्ययन करके यह कार्रवाई प्रशासन ने की है. जिसे वापस लेने की मांग लेकर हम यहां पर आए हुए हैं. बिना पक्ष सुने तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर वेतन वृद्धि रोकना या सस्पेंड करना कदाचरण कार्रवाई करना सही नहीं है.

जिला शिक्षा अधिकारी या कलेक्टर कैसे क्लास वन के कर्मचारियों अधिकारियों को सस्पेंड कर सकते हैं. उन्हें यह अधिकार ही नहीं है हम अपनी बात को रखना यहां आए हैं और हमें उम्मीद है कि सकारात्मक पहल जरूर निकलेगी- राधेश्याम साहू, जिलाध्यक्ष शिक्षक फेडरेशन

राधेश्याम साहू ने बताया कि शिक्षकों को हर वह शासकीय आयोजनों में शामिल किया जाता है. जहां उन्हें नहीं जाना चाहिए शिक्षकों के साथ बच्चों को भी शामिल किया जाता है. तो ऐसे में कैसे शिक्षा गुणवत्ता में सुधार होगा हर शासकीय आयोजनों में शिक्षकों और बच्चों को भीड़ बढ़ने के लिए उपयोग किया जा रहा है.



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