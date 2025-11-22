ETV Bharat / state

नैनीताल के रातीघाट के पास बड़ा हादसा, खाई में गिरी शिक्षकों की कार, तीन की मौत

भवाली-अल्मोड़ा नेशनल हाईवे पर हुए भयानक सड़क हादसे में टीचरों की मौत

nainital
रातीघाट के पास खाई में गिरी शिक्षकों की कार (PHOTO-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 22, 2025 at 10:38 PM IST

3 Min Read
नैनीताल: जिले के भवाली-अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग 109 पर शनिवार 22 नवंबर देर रात एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई है. हादसे में तीन शिक्षकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक शिक्षक गंभीर रूप से घायल है. दुर्घटना रातीघाट के पास हुआ.

सभी शिक्षक अल्मोड़ा के हवालबाग क्षेत्र से हल्द्वानी शादी समारोह में शिरकत करने जा रहे थे. इसी दौरान अल्मोड़ा से हल्द्वानी की ओर जा रही उनकी एसयूवी कार अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई को पार करते हुए शिप्रा नदी में जा गिरी. हादसा इतना भीषण था कि वाहन के परखच्चे उड़ गए.

रातीघाट के पास खाई में गिरी शिक्षकों की (VIDEO-ETV Bharat)

दुर्घटना की सूचना मिलते ही खैरना चौकी इंचार्ज हर्ष बहादुर पाल पुलिस टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे. इसके बाद एसडीआरएफ की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची. पुलिस, एसडीआरएफ और स्थानीय लोगों की मदद से अंधेरा होने के बावजूद रेस्क्यू अभियान चलाया गया.

मौके पर ही दो शिक्षकों सुरेंद्र भंडारी और पुष्कर भौसौड़ा की मौत हो गई. वहीं, काफी प्रयासों के बाद सभी घायलों को वाहन से बाहर निकाला गया. गंभीर रूप से घायल दो अन्य शिक्षकों को 108 आपातकालीन सेवा से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गरमपानी ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान तीसरे शिक्षक संजय बिष्ट ने भी दम तोड़ दिया. चौथे शिक्षक मनोज कुमार की हालत नाजुक बनी हुई है. डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया है. हादसे की खबर मिलते ही क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई.

पुलिस के अनुसार अल्मोड़ा जिले के हवालबाग में राजकीय शिक्षक संघ के ब्लाक अध्यक्ष संजय सिंह बिष्ट अपने तीन साथियों मनोज कुमार,सुरेंद्र भंडारी और पुष्कर भौसौड़ा के साथ हल्द्वानी के लिए निकले थे. रात रातीघाट के निकट एक भीषण सड़क दुर्घटना हो गई. जिसमें तीन शिक्षकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक शिक्षक गंभीर रूप से घायल हैं. सभी शिक्षक एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे. तभी अल्मोड़ा से हल्द्वानी की ओर जा रही उनकी एसयूवी अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई को पार करते हुए शिप्रा नदी में जा गिरी.

खैरना चौकी इंचार्ज हर्ष बहादुर पाल पुलिस टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे. इसके बाद एसडीआरएफ की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची. पुलिस, एसडीआरएफ और स्थानीय लोगों की मदद से अंधेरा होने के बावजूद रेस्क्यू अभियान चलाया गया. काफी प्रयासों के बाद सभी घायलों को वाहन से बाहर निकाला गया.

मौके पर ही दो शिक्षकों सुरेंद्र भंडारी और पुष्कर भौसौड़ा की मौत हो गई. गंभीर रूप से घायल दो अन्य शिक्षकों को 108 आपातकालीन सेवा से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गरमपानी ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान तीसरे शिक्षक संजय बिष्ट ने भी दम तोड़ दिया. चौथे शिक्षक मनोज कुमार की हालत नाजुक बनी हुई है, डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया. सभी लोग मूल रूप से अल्मोड़ा के रहने वाले हैं, फिलहाल हादसे में घायल शिक्षक का हल्द्वानी हायर सेंटर में उपचार चल रहा है.

