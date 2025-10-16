ETV Bharat / state

5000 स्कूलों में वापस नहीं लौटे शिक्षक, लखनऊ के 40 स्कूलों में सिर्फ एक टीचर, अधिकारी फोन कर बुला रहे, जानिए क्या है मामला

बेसिक शिक्षा विभाग में मर्जर आदेश कैसिंल होने के बाद भी शिक्षक अपने मूल स्कूल में वापस नहीं आ रहे हैं.

मर्जर कैंसिल होने के बाद भी 5000 स्कूलों में वापस नहीं लौटे शिक्षक.
मर्जर कैंसिल होने के बाद भी 5000 स्कूलों में वापस नहीं लौटे शिक्षक. (Photo Credit; Basic Education Department)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 16, 2025 at 7:18 PM IST

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में विलय किए गए 5,000 से अधिक विद्यालयों के शिक्षक वापसी के आदेशों के बाद भी अपने मूल विद्यालयों में वापस नहीं लौटे हैं. राजधानी लखनऊ में करीब 40 ऐसे विद्यालय हैं, जहां पर एक शिक्षक के भरोसे पढ़ाई चल रही है. यही हालत प्रदेश के अन्य जिलों के विद्यालयों का भी है. लखनऊ में बेसिक शिक्षा अधिकारी समायोजित शिक्षकों को वापस आने के लिए फोन कर रहे हैं. जबकि उन्नाव, हरदोई और शामली सहित दर्जनों जिलों में शिक्षकों को वापस पुराना विद्यालय ज्वाइन करने के आदेश जारी किए गए हैं.

बेसिक शिक्षा विभाग ने जुलाई 2025 में 50 छात्र संख्या से कम वाले 5000 से अधिक विद्यालयों को एक किलोमीटर के दायरे में दूसरे विद्यालयों में समायोजित कर दिया था. विभाग की तरफ से 15 जून को समायोजन के लिए आदेश जारी किए गए थे. कहा गया था कि आगामी जुलाई से ग्रीष्मकालीन अवकाश समाप्त होने के बाद इन विद्यालयों का मर्जर कर दिया जाएगा.

समायोजन प्रक्रिया में संशोधन : इस आदेश के साथ ही विभाग ने चिन्हित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को अपने मूल विद्यालय से हटाकर मर्जर वाले स्कूल में ट्रांसफर किया था. सरप्लस होने पर शिक्षकों को दूसरे ब्लॉक में या अन्य जिलों में ट्रांसफर पॉलिसी में शामिल होने का मौका दिया था. अब बेसिक से विभाग ने अपने समायोजन प्रक्रिया के शासनादेश में संशोधन कर दिया है. मर्जर हुए 5000 से अधिक विद्यालयों को दोबारा से शुरू किया गया है.

ऐसे में जो शिक्षक दूसरे विद्यालयों में समायोजित या ट्रांसफर किए गए थे उन्हें वापस आना था. पर जो शिक्षक इस प्रक्रिया का फायदा उठाकर दूसरे ब्लॉक या जिलों में ट्रांसफर ले चुके हैं, वह अब अपने मूल विद्यालय में वापस नहीं आ रहे हैं. प्राथमिक शिक्षक एवं स्नातक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष विनय सिंह ने बताया कि ट्रांसफर नियमावली के अनुसार 30 जून को प्रदेश के शिक्षकों का समायोजन और ट्रांसफर किया गया था.

हाईकोर्ट के फैसले के बाद बैकफुट पर सरकार : मर्जर वाले 5000 विद्यालयों के शिक्षकों को भी इसी नियम के तहत 30 जून को उनको उनके मूल विद्यालयों से हटाकर दूसरे ब्लॉक और जिलों में भेज दिया गया. समायोजन का मामला हाईकोर्ट पहुंचा. हाईकोर्ट ने सीतापुर की एक छात्रा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए उस विद्यालय के मर्जर को रोक दिया था. इसके बाद सरकार ने सितंबर माह में समायोजन को लेकर पहले जारी शासनादेश में संशोधन करते हुए 3 किलोमीटर की परिधि में विद्यालयों के समायोजन का नया शासनादेश जारी कर दिया.

बेसिक शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को जारी किया आदेश.
बेसिक शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को जारी किया आदेश. (Photo Credit; Basic Education Department)

विनय सिंह ने बताया, जुलाई में जिन 5000 विद्यालयों का समायोजन किया गया था, उन्हें एक किलोमीटर के दायरे में ही समायोजित करना था. पर विभागीय लापरवाही के कारण कई विद्यालयों का समायोजन निर्धारित मानक से दूर चार से आठ किलोमीटर तक के विद्यालयों में कर किया गया. हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार को समायोजन नियमावली में संशोधित करना पड़ा. सितंबर माह में नया शासनादेश आने के बाद मर्जर सभी विद्यालयों को शुरू कर दिया गया. ऐसे में जो शिक्षक मर्जर वाले विद्यालयों में गए थे वह तो लौट आए, लेकिन जिन शिक्षक को दूसरे ब्लॉक या दूसरे जिलों में समायोजित किया गया था वह वापस नहीं आ रहे हैं.

40 स्कूलों के शिक्षक नहीं लौटे : विनय सिंह ने बताया, राजधानी लखनऊ में 160 प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों का छात्र संख्या कम होने के कारण समायोजन एक किलोमीटर के दायरे में किया गया था. इसमें से सभी विद्यालय दोबारा शुरू हुए. 120 के करीब स्कूलों में शिक्षक अपने मूल विद्यालयों में पहुंच गए, पर 40 विद्यालयों के शिक्षक अपने मूल विद्यालय में नहीं पहुंचे. उन्होंने बताया कि कई शिक्षक बीच सत्र में रिलीव न होने के कारण अपने पुराने विद्यालय नहीं आ रहे हैं.

उन्होंने बताया कि एक बार दूसरे विद्यालय में ज्वाइन करने वाले शिक्षकों को या तो गर्मियों की छुट्टी में या फिर सर्दियों की छुट्टी में ही दूसरे विद्यालयों के लिए रिलीव किया जा सकता है.

समायोजन के बाद लखनऊ के इन स्कूलों में सिर्फ एक शिक्षक

  • उच्च प्राथमिक विद्यालय माल
  • बेसिक विद्यालय माल
  • उच्च प्राथमिक विद्यालय गोपालपुर
  • उच्च प्राथमिक विद्यालय रनीपारा
  • उच्च प्राथमिक विद्यालय थरी
  • उच्च प्राथमिक विद्यालय मुड़ियारा
  • उच्च प्राथमिक विद्यालय दलथम्भा
  • उच्च प्राथमिक विद्यालय कन्या क्रमोत्तर ससपन
  • उच्च प्राथमिक विद्यालय रहटा
  • उच्च प्राथमिक विद्यालय चंदवारा
  • उच्च प्राथमिक विद्यालय उमरावल
  • उच्च प्राथमिक विद्यालय भिठौरा
  • उच्च प्राथमिक विद्यालय मसीढ़ा हमीर
  • उच्च प्राथमिक विद्यालय अटारी
  • उच्च प्राथमिक विद्यालय बसहरी
  • प्राथमिक विद्यालय वीरपुर

समायोजन के कारण 5 हजार विद्यालयों के शिक्षक जो दूसरे ब्लॉक या जिले में ट्रांसफर हो गए हैं, उनको वापस अपने पुराने विद्यालय में ज्वाइन करने के आदेश दिया गया है. इस संबंध में सभी बीएसए को ऐसे शिक्षकों को आदेश जारी कर वापस बुलाने के निर्देश दिए गए है.

- मोनिका रानी, महानिदेशक स्कूल शिक्षा

यूपी के स्कूलों का हाल

  • कुल मर्जर विद्यालयों की संख्या- 5 हजार
  • मर्जर विद्यालयों में तैनात थे टीचर - 10827
  • मर्जर प्रक्रिया वापस होने के बाद वापस लौटे शिक्षक - 7579
  • मर्जर प्रक्रिया वापस होने के बाद वापस नहीं लौटे शिक्षक - 3247

विभाग को कार्रवाई का अधिकार नहीं : प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष सुधांशु मोहन का कहना है कि जो शिक्षक अभी तक मर्जर वापस होने के बाद अपने विद्यालयों में नहीं पहुंचे हैं उन पर विभाग नियमानुसार कार्रवाई नहीं कर सकता है. शिक्षक अपनी मर्जी से दूसरे जिला ब्लॉक में स्थानांतरित नहीं हुए हैं, बल्कि उन्हें खुद विभाग ने ही समायोजित या ट्रांसफर दिया है.

ऐसे में शिक्षक गाइडलाइन के अनुसार ही विद्यालयों में वापस आ सकते हैं. इसके लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश या शीतकालीन अवकाश के समय ही उनकी वापसी हो सकती है. क्योंकि अचानक से सरकार ने सीतापुर के एक विद्यालय को लेकर दिए गए आदेश के बाद अपने नियमावली में संशोधन कर दिया है. जिसके कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है. ऐसे में अब शीतकालीन अवकाश में ही शिक्षकों को विद्यालय वापस बुलाने का दबाव विभाग डाल सकता है.

