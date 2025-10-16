ETV Bharat / state

5000 स्कूलों में वापस नहीं लौटे शिक्षक, लखनऊ के 40 स्कूलों में सिर्फ एक टीचर, अधिकारी फोन कर बुला रहे, जानिए क्या है मामला

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में विलय किए गए 5,000 से अधिक विद्यालयों के शिक्षक वापसी के आदेशों के बाद भी अपने मूल विद्यालयों में वापस नहीं लौटे हैं. राजधानी लखनऊ में करीब 40 ऐसे विद्यालय हैं, जहां पर एक शिक्षक के भरोसे पढ़ाई चल रही है. यही हालत प्रदेश के अन्य जिलों के विद्यालयों का भी है. लखनऊ में बेसिक शिक्षा अधिकारी समायोजित शिक्षकों को वापस आने के लिए फोन कर रहे हैं. जबकि उन्नाव, हरदोई और शामली सहित दर्जनों जिलों में शिक्षकों को वापस पुराना विद्यालय ज्वाइन करने के आदेश जारी किए गए हैं.

बेसिक शिक्षा विभाग ने जुलाई 2025 में 50 छात्र संख्या से कम वाले 5000 से अधिक विद्यालयों को एक किलोमीटर के दायरे में दूसरे विद्यालयों में समायोजित कर दिया था. विभाग की तरफ से 15 जून को समायोजन के लिए आदेश जारी किए गए थे. कहा गया था कि आगामी जुलाई से ग्रीष्मकालीन अवकाश समाप्त होने के बाद इन विद्यालयों का मर्जर कर दिया जाएगा.

समायोजन प्रक्रिया में संशोधन : इस आदेश के साथ ही विभाग ने चिन्हित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को अपने मूल विद्यालय से हटाकर मर्जर वाले स्कूल में ट्रांसफर किया था. सरप्लस होने पर शिक्षकों को दूसरे ब्लॉक में या अन्य जिलों में ट्रांसफर पॉलिसी में शामिल होने का मौका दिया था. अब बेसिक से विभाग ने अपने समायोजन प्रक्रिया के शासनादेश में संशोधन कर दिया है. मर्जर हुए 5000 से अधिक विद्यालयों को दोबारा से शुरू किया गया है.

ऐसे में जो शिक्षक दूसरे विद्यालयों में समायोजित या ट्रांसफर किए गए थे उन्हें वापस आना था. पर जो शिक्षक इस प्रक्रिया का फायदा उठाकर दूसरे ब्लॉक या जिलों में ट्रांसफर ले चुके हैं, वह अब अपने मूल विद्यालय में वापस नहीं आ रहे हैं. प्राथमिक शिक्षक एवं स्नातक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष विनय सिंह ने बताया कि ट्रांसफर नियमावली के अनुसार 30 जून को प्रदेश के शिक्षकों का समायोजन और ट्रांसफर किया गया था.

हाईकोर्ट के फैसले के बाद बैकफुट पर सरकार : मर्जर वाले 5000 विद्यालयों के शिक्षकों को भी इसी नियम के तहत 30 जून को उनको उनके मूल विद्यालयों से हटाकर दूसरे ब्लॉक और जिलों में भेज दिया गया. समायोजन का मामला हाईकोर्ट पहुंचा. हाईकोर्ट ने सीतापुर की एक छात्रा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए उस विद्यालय के मर्जर को रोक दिया था. इसके बाद सरकार ने सितंबर माह में समायोजन को लेकर पहले जारी शासनादेश में संशोधन करते हुए 3 किलोमीटर की परिधि में विद्यालयों के समायोजन का नया शासनादेश जारी कर दिया.

बेसिक शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को जारी किया आदेश. (Photo Credit; Basic Education Department)

विनय सिंह ने बताया, जुलाई में जिन 5000 विद्यालयों का समायोजन किया गया था, उन्हें एक किलोमीटर के दायरे में ही समायोजित करना था. पर विभागीय लापरवाही के कारण कई विद्यालयों का समायोजन निर्धारित मानक से दूर चार से आठ किलोमीटर तक के विद्यालयों में कर किया गया. हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार को समायोजन नियमावली में संशोधित करना पड़ा. सितंबर माह में नया शासनादेश आने के बाद मर्जर सभी विद्यालयों को शुरू कर दिया गया. ऐसे में जो शिक्षक मर्जर वाले विद्यालयों में गए थे वह तो लौट आए, लेकिन जिन शिक्षक को दूसरे ब्लॉक या दूसरे जिलों में समायोजित किया गया था वह वापस नहीं आ रहे हैं.