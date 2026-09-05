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शिक्षक दिवस विशेष; कहानी काशी के अंग्रेज प्रोफेसर की, जो कहे जाते थे संस्कृत के महाविद्वान, वेदों-रामायण को ऐसे दुनिया में पहुंचाया...

पढ़ें प्रताप सिंह के संपादन में संवाददाता गोपाल मिश्रा की खास खबर.

डॉ. आरटीएच ग्रिफिथ का भारत में योगदान.
डॉ. आरटीएच ग्रिफिथ का भारत में योगदान. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 5, 2026 at 8:46 AM IST

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Updated : September 5, 2026 at 9:06 AM IST

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वाराणसी : शिक्षक दिवस 5 सितंबर देश के महान दार्शनिक, शिक्षाविद् और भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है, जो सच्चे अर्थों में एक आदर्श शिक्षक थे. ​डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के साथ अंग्रेज विद्वान राल्फ थॉमस हॉचकिन ग्रिफिथ (डॉ. आरटीएच ग्रिफिथ) को भी याद किया जाता है. डॉ. ग्रिफिथ अंग्रेजी शिक्षक होने के बावजूद संस्कृत और भारतीय संस्कृति को अद्भुत, अकल्पनीय और अविश्वनीय मुकाम पर पहुंचाया.

अंग्रेजी शिक्षक डॉ. आरटीएच ग्रिफिथ का काशी और देश में योगदान पर खास खबर. (Video Credit : ETV Bharat)

इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो टीचर्स डे पर डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद करने के साथ बनारस के एक अंग्रेज शिक्षक राल्फ थॉमस हॉचकिन ग्रिफिथ (डॉ. आरटीएच ग्रिफिथ) की चर्चा जरूरी हो जाती है. डॉ. आरटीएच ग्रिफिथ ने अंग्रेजी हुकूमत में बनारस आकर एक अंग्रेजी प्रशासक के तौर पर काम संभालने के बाद अंग्रेजी शिक्षक की भूमिका में भारतीय संस्कृति, सभ्यता और संस्कृत को नया मुकाम दिया.

अंग्रेजी शिक्षक से बने संस्कृत के प्रकांड विद्वान.
अंग्रेजी शिक्षक से बने संस्कृत के प्रकांड विद्वान. (Photo Credit : ETV Bharat)

डॉ. आरटीएच ग्रिफिथ ने पहले खुद को संस्कृत के विद्यार्थी के रूप में अपने आप को बनारस में ढाला. संस्कृत का ज्ञान लेकर उन्होंने पहली बार वेद, वेदांग, साहित्य और महर्षि कालिदास और वाल्मीकि कृत रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद किया. उन्होंने संस्कृत का इतना प्रचार-प्रसार किया कि ब्रिटिश हुकूमत के बावजूद संस्कृत और भारतीय परंपरा को समझने के लिए बड़े-बड़े प्रशासकों ने भी इससे जुड़ने का निर्णय लिया.

वाल्मीकि रामायण का अंग्रेजी अनुवाद.
वाल्मीकि रामायण का अंग्रेजी अनुवाद. (Photo Credit : ETV Bharat)



संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के तुलनात्मक धर्म एवं दर्शन विभाग के हेड प्रो. रजनीश कुमार शुक्ल का कहना है कि अंग्रेजी शासन काल के दौरान बनारस में उस वक्त संस्कृत कॉलेज के रूप में यहां अलग-अलग विभागों का संचालन होता था. डॉ. ग्रिफिथ को यहां अंग्रेजी शिक्षक के रूप में नियुक्ति मिली थी. हालांकि बाद में वह इस विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल भी बने.

डॉ. ग्रिफिथ की उपलब्धियां.
डॉ. ग्रिफिथ की उपलब्धियां. (Photo Credit : ETV Bharat)


डॉ. ग्रिफिथ ने लगभग 8 वर्षों तक टीचर के रूप में सेवा दी. बाद में 1978 तक प्रिंसिपल रहे. इस दौरान सनातन संस्कृति और संस्कृत पर रिसर्च शुरू किया. यहां के विद्वानों-संतों की संगत से उन्होंने संस्कृत को समझना शुरू किया. संस्कृत के वेद संस्कृत की भाषा और उसकी शैली को समझ कर अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने का काम शुरू किया. उनके लिखे कई संस्कृत साहित्य और लेख ब्रिटिश हुकूमत के लिए संस्कृत समझने का अवसर बने.

वेद साहित्य में डॉ. ग्रिफिथ का योगदान.
वेद साहित्य में डॉ. ग्रिफिथ का योगदान. (Photo Credit : ETV Bharat)

प्रो. रजनीश कुमार शुक्ल के अनुसार जर्मन लैंग्वेज में तो पहले ट्रांसलेशन हुआ था, लेकिन ब्रिटिशर्स इससे दूर थे. डॉ. ग्रिफिथ के प्रयासों से संस्कृति के चारों वेदों का अंग्रेजी अनुवाद का बड़ा प्रभाव अंग्रेजों पर देखने को मिला. उस वक्त की सबसे चर्चित वाल्मिकीकृत रामायण को प्रथम बार अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके उन्होंने भगवान राम से जुड़े कई लेख अंग्रेजी में ट्रांसलेट किए. डॉ. ग्रिफिथ ने खुद अपनी एक राम कथा भी अंग्रेजी में प्रकाशित की थी. जिसे अंग्रेजी हुकूमत के प्रशंसकों ने काफी पसंद किया गया.

डॉ. आरटीएच ग्रिफिथ का मासिक पत्रिका में सहयोग.
डॉ. आरटीएच ग्रिफिथ का मासिक पत्रिका में सहयोग. (Photo Credit : ETV Bharat)



डॉ. शुक्ल बताते हैं कि डॉ. ग्रिफिथ की मृत्यु के बाद भी विश्वविद्यालय ने उनके लिए एक जगह रिजर्व करके रखी है. यूनिवर्सिटी कैंपस में डॉ. ग्रिफिक के नाम से एक स्थान उनकी कुटिया के रूप में स्थापित है. जहां कदंब के पेड़ के नीचे बैठकर वह ट्रांसलेशन किया करते थे. यहां मौजूद पाषाण की पुस्तक और शिलापट्ट पर उनका नाम आज भी अंकित है.

डॉ. आरटीएच ग्रिफिथ की तपोस्थली.
डॉ. आरटीएच ग्रिफिथ की तपोस्थली. (Photo Credit : ETV Bharat)

संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्कृत शिक्षा विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉ. रवि शंकर पांडेय का कहना है कि डॉ. ग्रिफिथ ने खुद को विद्यार्थी बनकर सफल अध्यापक होने का कार्य किया. डॉ. ग्रिफिक ने संस्कृत साहित्य और वेदों का अंग्रेजी अनुवाद करके ब्रिटिश हुकूमत को भारत की बौद्धिक विरासत से परिचित कराया. उनका यह योगदान अतुलनीय है. डॉ. ग्रिफिथ रिटायर होने के बाद 1885 में नीलगिरी (कोटागिरी) चले गए थे. वहीं 7 नवंबर 1906 को उनका निधन भी हुआ. बनारस में आज भी उन्हें बनारस कॉलेज वाले ग्रिफिथ साहब के नाम से जाना पहचाना जाता है.



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Last Updated : September 5, 2026 at 9:06 AM IST

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