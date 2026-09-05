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खेल-खेल में बच्चों को पढ़ाया, जानें कैसे बिहार की पुष्पा प्रसाद ने बदली स्कूल की तस्वीर, राष्ट्रपति ने किया सम्मानित

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार की दो शिक्षिकाओं को सम्मानित किया. इसमें से एक हैं पुष्पा प्रसाद. रिपोर्ट- अटल बिहारी पांडेय.

TEACHER PUSHPA PRASAD
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों पुरस्कार लेती पुष्पा प्रसाद (सौ. राष्ट्रपति भवन)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 5, 2026 at 3:38 PM IST

5 Min Read
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गोपालगंज : ''सफलता के पीछे एक कठिन और अदृश्य परिश्रम छिपा होता है. बिना निरंतर प्रयास के जीवन में कोई बड़ा मुकाम हासिल नहीं होता.'' यह कहना है गोपालगंज के कुचायकोट प्रखंड अंतर्गत राजकीय कन्या मध्य विद्यालय में पदस्थापित सहायक शिक्षिका पुष्पा प्रसाद का. जिन्होंने अपनी अटूट निष्ठा, नवीन शिक्षण विधियों और समाज कल्याण के प्रति समर्पण से पूरे बिहार का नाम देश भर में रोशन किया है.

पुष्पा प्रसाद को आज राष्ट्रपति ने किया सम्मानित

शिक्षिका पुष्पा प्रसाद का चयन भारत सरकार के प्रतिष्ठित 'राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026' के लिए हुआ. आज शिक्षक दिवस के गरिमामयी अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित भव्य समारोह में देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उन्हें इस सर्वोच्च सम्मान से अलंकृत किया. इससे पूर्व भी उन्हें पटना में दो-दो बार राज्य स्तरीय राजकीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है.

TEACHER PUSHPA PRASAD
शिक्षिका पुष्पा प्रसाद (ETV Bharat)

'खेल-खेल में शिक्षा' से बच्चों को सिखाया

पुष्पा प्रसाद का मानना है कि प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के बच्चों को खेल अत्यंत प्रिय होते हैं. इसी बाल मनोविज्ञान को समझते हुए उन्होंने शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए 'खेल-खेल में शिक्षा' की तकनीक को अपनाया. वे खेल गतिविधियों के माध्यम से ही पाठ्यक्रम के जटिल विषयों को बच्चों को सरलता से पढ़ा देती हैं.

बस्तियों की दीवारों को बनाया ब्लैक बोर्ड

इसके अतिरिक्त, जब उन्होंने देखा कि कई गरीब बच्चे आर्थिक तंगी के कारण कॉपी और कलम खरीदने में असमर्थ हैं, तो उन्होंने एक अनोखा समाधान निकाला. एक सामान्य शिक्षिका होने की सीमाओं के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और विद्यालय समेत बस्तियों की दीवारों को ही श्यामपट्ट (ब्लैक बोर्ड) के रूप में रूपांतरित कर दिया. उनका मानना है कि यदि साधन सीमित हों, तो संकल्प के बल पर दीवारों को भी साक्षात शिक्षा का माध्यम बनाया जा सकता है.

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बच्चों को इस अंदाज में पढ़ाती हैं पुष्पा प्रसाद (ETV Bharat)

छात्रों के अभिभावक को किया शिक्षित

विद्यालय में अभिभावक-शिक्षक बैठक के दौरान पुष्पा प्रसाद ने अनुभव किया कि अधिकांश छात्राओं की माताएं निरक्षर थीं और उपस्थिति पंजी पर अंगूठा लगाती थीं. इस दृश्य ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया. उन्होंने समझा कि जब तक घर का माहौल और अभिभावक शिक्षित नहीं होंगे, तब तक बच्चों का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है.

इसके बाद उन्होंने नियमित कक्षाओं के अलावा अतिरिक्त समय देकर महिलाओं के लिए विशेष साक्षरता कक्षाएं शुरू कीं. उन्होंने माताओं को साक्षर बनने के लिए प्रेरित किया. उनके इस निस्वार्थ प्रयास का सुखद परिणाम यह हुआ कि जो महिलाएं कल तक अंगूठा लगाती थीं, वे आज गर्व से कलम चलाकर हस्ताक्षर करती हैं.

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खेल-खेल में बच्चों को शिक्षित करतीं पुष्पा प्रसाद (ETV Bharat)

पहले भी हो चुकीं हैं सम्मानित

ईटीवी भारत के साथ विशेष बातचीत के दौरान शिक्षिका पुष्पा प्रसाद ने अपनी भावनाओं को साझा करते हुए इस ऐतिहासिक क्षण को शब्दों से परे बताया. उन्होंने अपनी इस स्वर्णिम सफलता को पूरे बिहार, राज्य की बेटियों और गोपालगंज जिले के निवासियों को समर्पित किया. वर्ष 2024 में राजकीय शिक्षक सम्मान से पुरस्कृत हो चुकीं पुष्पा प्रसाद को राज्य स्तर पर नवाचारी शिक्षिका के रूप में भी पहचान मिल चुकी है.

''मैंने कभी पुरस्कारों को ध्यान में रखकर कार्य नहीं किया, बल्कि पूरा ध्यान हमेशा बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और व्यावहारिक शिक्षा देने पर केंद्रित रहा. कक्षा में सभी बच्चों को एक समान दृष्टिकोण से देखा और उन्हें बिना किसी भेदभाव के शिक्षित करने का संकल्प निभाया.''- पुष्पा प्रसाद, शिक्षिका

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बच्चे भी इस पुष्पा मैडम की पढ़ाई से होती हैं प्रभावित (ETV Bharat)

पिता वायु सेना में, पति शिक्षक

केंद्रीय विद्यालय से अपनी शिक्षा-दीक्षा पूरी करने वाली पुष्पा प्रसाद मुख्य रूप से पटना की रहने वाली हैं. उनके पिता भारतीय वायु सेना में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. 9वीं के बाद पिता के ट्रांसफर पर वे हरियाणा के नजफगढ़ चली गईं, जहां से 10वीं और 12वीं पूरी की. वर्ष 2004 में उनका विवाह बाढ़ के घोसवारी पंचायत निवासी बाल्मीकि प्रसाद से हुआ, जो स्वयं 1999 बैच के शिक्षक हैं.

''कहा जाता है कि हर सफल पुरुष के पीछे महिला का हाथ होता है, लेकिन मैं गर्व से कहती हूं कि मेरी सफलता का राज मेरे पति हैं. पति की प्रेरणा से ही शिक्षक बनने की राह चुनी और वर्ष 2006 में मेरा चयन गोपालगंज में हुआ.''- पुष्पा प्रसाद, शिक्षिका

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बच्चों में काफी फेमस हैं पुष्पा प्रसाद (ETV Bharat)

पुष्पा प्रसाद गर्व से कहती हैं कि एक पूर्व सैन्य अधिकारी की बेटी होने के नाते उनमें अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा और देशसेवा के संस्कार कूट-कूट कर भरे हैं. विद्यालय और बच्चों के प्रति उनका समर्पण इस हद तक है कि वे अक्सर अपनी छुट्टियों की परवाह किए बिना भी शिक्षण कार्यों में जुटी रहती हैं. चुनौतियों और बाधाओं के बावजूद अपने लक्ष्य पर अडिग रहते हुए उन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि एक शिक्षक का सच्चा मकसद केवल किताबी ज्ञान देना नहीं, बल्कि संपूर्ण समुदाय को शिक्षित और सशक्त बनाना है.

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बाढ़ से बचाव की जानकारी देतीं पुष्पा प्रसाद (ETV Bharat)

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