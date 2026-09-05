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खेल-खेल में बच्चों को पढ़ाया, जानें कैसे बिहार की पुष्पा प्रसाद ने बदली स्कूल की तस्वीर, राष्ट्रपति ने किया सम्मानित

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों पुरस्कार लेती पुष्पा प्रसाद ( सौ. राष्ट्रपति भवन )