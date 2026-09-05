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बैंक मैनेजर से गुरुजी बने मोहनलाल की दास्तां, 1200 बच्चों को निशुल्क देते हैं शिक्षा, पत्नी की मौत ने बदला जीवन

पत्नी के देहांत के बाद गरीब बच्चों को समर्पित किया पूरा जीवन, जानें किस तरह बैंक मैनेजर से गुरुजी बन गए मोहनलाल अहिरवार. पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट

GWALIOR BANK MANAGER TEACHER MOHAN LAL
जानें किस तरह बैंक मैनेजर से गुरुजी बन गए मोहनलाल अहिरवार (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 5, 2026 at 12:44 PM IST

4 Min Read
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ग्वालियर : मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक ऐसे टीचर हैं, जिन्हें बैंक मैनेजर गुरुजी कहा जाता है. सबसे खास बात ये है कि ये गुरुजी 1200 बच्चों को निशुल्क पढ़ाते हैं. इस शिक्षक दिवस पर हम आपको बता रहे हरिशंकरपुरम में रहने वाले मोहनलाल गुरुजी की कहानी, जिन्होंने पत्नी के देहांत के बाद अपना पूरा जीवन गरीब बच्चों को समर्पित कर दिया जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन आर्थिक रूप से अक्षम हैं.

बेहद गरीबी में गुजरा था बचपन, 20 रु महीने की नौकरी भी की

ग्वालियर के हरिशंकरपुएम में रहने वाले मोहनलाल अहिरवार एक बैंक से रिटायर्ड मैनेजर हैं, जिन्होंने हमेशा शिक्षा को जीवन में सबसे महत्वपूर्ण माना. यही वजह है रिटायरमेंट के बाद वे समाज के गरीब तबके के बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने के काम में लग गए. ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान मोहनलाल अहिरवार ने बताया कि उन्होंने बचपन में वह दौर देखा जब उनका परिवार आर्थिक परेशानी से जूझता था.

बैंक मैनेजर गुरुजी बने मोहनलाल की दास्तां (Etv Bharat)

मोहनलाल के पिता रामचरण अहिरवार झांसी में महज 60 रु महीना कमाते थे और उससे बच्चों की पढ़ाई और पालनपोषण करते थे. उन्होंने जब होश संभाला तो हाईस्कूल की पढ़ाई के वक्त अपने शहर के एक क्लब में 20 रु महीने पर नौकरी की, जिससे पिता पर बोझ कम पड़े लेकिन इसके बाद अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया और बैंक में नौकरी हासिल की और आखिर में बैंक मैनेजर के पद से सेवानिवृत्त हुए.

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1200 जरूरतमंद बच्चों को निशुल्क शिक्षा देते हैं मोहनलाल (Source- Mohan lal Ahirwar)

1200 जरूरतमंद बच्चों को दे रहे शिक्षा का दान

अहिरवार कहते हैं कि उन्हें शिक्षा का महत्व पता है इसलिए वे नहीं चाहते कि जो दौर उन्होंने देखा वह और बच्चे देखे. इसलिए उन्होंने बच्चों को निशुल्क पढ़ाना शुरू किया. आज वे शहर के अलग-अलग स्थानों पर एक समिति से जुड़कर करीब 1200 बच्चों को शिक्षा दान दे रहे हैं. ये बच्चे सरकारी स्कूलों में तो जाते हैं लेकिन उसके बाद हर दिन दो घाटे की क्लास लेने मोहनलाल गुरुजी के पास जरूर आते हैं.

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पत्नी की मृत्यु के बाद बढ़ाया समाजसेवा का दायरा (Etv Bharat)

पत्नी के देहांत के बाद अकेले पड़े, तो गरीब बच्चों से बांटा समय

रिटायरमेंट के बाद बच्चों को पढ़ाने का निर्णय कैसे लिया यह सवाल पूछने पर मोहनलाल कहते हैं, '' रिटायरमेंट से कुछ समय पहले 2021 में जब कोरोना की लहर आई तो मेरी पत्नी उमा का देहांत हो गया था. बेटा-बहू भी नौकरी में हैं तो अपने घर में, मैं अकेला रह गया. जिस पत्नी को रिटायरमेंट के बाद पूरा समय देना था, वह साथ छोड़ कर चली गई. कुछ दिन तो जैसे तैसे काटे लेकिन बाद में अकेलापन खाने लगा. बैंक से आने के बाद घर में बात करने के लिए भी कोई नहीं था. उस समय मॉर्निंग वॉक पर जाता था तो देखा कि, एक ब्रिज के नीचे एक कक्षा सुबह-सुबह लगती थी, जिसमें एक बुजुर्ग झुग्गी झोपड़ियों के बच्चों को पढ़ाते थे, कुछ दिन बाद मैंने भी उनसे बात की, पता चला कि वे शहर के समाजसेवी ओपी दीक्षित थे.''

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रिटायर्ड बैंक मैनेजर व शिक्षक मोहनलाल अहिरवार (Etv Bharat)

6 सालों से निशुल्क पढ़ा रहे मोहनलाल

मोहनलाल ने ओपी दीक्षित से मिलकर बच्चों को पढ़ाने की इच्छा जाहिर की, जिसपर दीक्षित सहमत हो गए. जब समय मिलता तो मोहनलाल बच्चों को पढ़ने जाते. करीब पांच महीने बाद वे रिटायर हो गए और तब से लगभग 6 साल हो चुके हैं, वे हर दिन इन गरीब बच्चों को पढ़ाने जाते हैं. रिटायर्ड बैंक अधिकारी मोहनलाल कहते हैं, '' सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले झुग्गी झोपड़ी, गरीब तबके के बच्चों को अगर सही राह दिखाई जाए तो वे अपने जीवन में शिक्षा के आधार पर बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं. ये कक्षाएं उन्हें बुरी आदतों से दूर रखने में भी मदद करती है, जिससे वे किसी गलत काम नशे या अपराध की राह पर ना बढ़ जाएं.''

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छात्रों की आर्थिक मदद भी करते हैं मोहनलाल

मोहनलाल बताते हैं, '' हम समिति से जुड़कर ना सिर्फ निःशुल्क शिक्षा इन बच्चों को देते हैं बल्कि इनमें से जरूरतमंद छात्रों को स्टेशनरी पठन सामग्री भी निशुल्क देते हैं. इसके साथ ही अगर किसी छात्र को स्कूल की फीस भरने में समस्या आती है, तो फीस भरने में भी आर्थिक मदद करते हैं, जिससे बच्चे आगे बढ़ने से वंचित न रहें.''

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