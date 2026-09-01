शिक्षक दिवस 2026: छत्तीसगढ़ के 64 शिक्षक होंगे राज्य शिक्षक सम्मान से सम्मानित
शिक्षक दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ में राज्यपाल और मुख्यमंत्री की मौजूदगी में शिक्षकों का सम्मान समारोह में किया जाएगा.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 1, 2026 at 3:06 PM IST
रायपुर: शिक्षक दिवस यानी 5 सितंबर के दिन शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य और सराहनीय योगदान देने वाले प्रदेश के 64 शिक्षकों का सम्मान होगा. शिक्षकों को साल 2025-26 के राज्य शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया जाएगा.
राज्यपाल और मुख्यमंत्री की मौजूदगी में होगा सम्मान समारोह
राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मौजूदगी में आयोजित समारोह में चयनित शिक्षकों को सम्मान दिया जाएगा. चयनित शिक्षकों में शिक्षक, प्राचार्य, प्रधान पाठक, व्याख्याता, सहायक शिक्षक और सहायक शिक्षिका सहित शिक्षा विभाग की विभिन्न श्रेणियों के शिक्षक शामिल हैं.
राज्य के अलग-अलग जिलों से चुने गए शिक्षक
रायपुर से लेकर बीजापुर, बस्तर, सरगुजा, कोरबा, जशपुर, कांकेर और अन्य जिलों के शिक्षकों का चयन किया गया है. रायपुर के महेंद्र कुमार पटेल से लेकर बीजापुर के केदार नाथ देशमुख तक कुल 64 शिक्षकों को राज्य शिक्षक सम्मान के लिए चुना गया है.
सम्मानित 64 शिक्षकों की सूची
1. महेंद्र कुमार पटेल, शिक्षक,रायपुर
2. भारती अग्रवाल,प्राचार्य,रायपुर
3. रंजिता साहू,शिक्षक,धमतरी
4. लीलाराम साहू,प्रधान पाठक,धमतरी
5. हेमंत कुमार श्रीवास,सहायक शिक्षक,सारंगढ़-बिलाईगढ़
6. सरिता सितार,प्रधान पाठक,सारंगढ़-बिलाईगढ़
7. थंगेश्वर कुमार,व्याख्याता,राजनांदगांव
8. कोनिका सोनी,सहायक शिक्षिका,राजनांदगांव
9. कैलाश कुमार नीलम,व्याख्याता,दंतेवाड़ा
10. सुमन चौधरी,सहायक शिक्षिका,दंतेवाड़ा
11. चंद्रिका प्रसाद चंद्रवंशी,व्याख्याता,कबीरधाम
12. संतोष कुमार साहू,व्याख्याता,कबीरधाम
13. अजय कुमार कश्यप,व्याख्याता,सरगुजा
14. रेखा रॉय,प्रधान पाठक,सरगुजा
15. विरेंद्र कुमार निषाद,शिक्षक,नारायणपुर
16. संतोषी डनसेना, प्रधान पाठक,जशपुर
17. रवि कुमार गुप्ता,सहायक शिक्षक,जशपुर
18. जया मिश्रा,सहायक शिक्षिका,कोरिया
19. पूनम पाण्डेय,प्रधान पाठक,कोरिया
20. सुजीत कुमार साहू,प्रधान पाठक,मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर
21. मोहन लाल जंघेल,शिक्षक,खैरागढ़-छुईखदान-गंडई
22. पदमा साहू, प्रधान पाठक,खैरागढ़-छुईखदान-गंडई
23. भजन लाल साहू, प्रधान पाठक, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी
24. योगेन्द्र कुमार देवांगन,प्रधान पाठक,मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी
25. संजय कुमार श्रीवास्तव, व्याख्याता, बलरामपुर-रामानुजगंज
26. अमृता निकुंज,प्रधान पाठक, बलरामपुर-रामानुजगंज
27. कुमुद साहू,व्याख्याता, दुर्ग
28. पवन कुमार सिंह, शिक्षक, दुर्ग
29. कौशिल्या खुराना, व्याख्याता, कोरबा
30. जितेन्द्र कुमार साहू, व्याख्याता,कोरबा
31. गोपाल सिंह, व्याख्याता, सूरजपुर
32. योगेश कुमार साहू, शिक्षक, सूरजपुर
33. कन्हैया लाल साहू,सहायक शिक्षक, बलौदाबाजार-भाटापारा
34. विशेषवर साहू, शिक्षक, बलौदाबाजार-भाटापारा
35. रघुनाथ राठौर, प्रधान पाठक, मुंगेली
36. वंदिता शर्मा,प्रधान पाठक, मुंगेली
37. हीरा लाल चुरेन्द्र, शिक्षक, कोंडागांव
38. सूरज लाल नेताम, प्रधान पाठक, कोंडागांव
39. आरती साहू, सहायक शिक्षिका, रायगढ़
40. ओमकुमारी पटेल, सहायक शिक्षिका, रायगढ़
41. परिणीता कश्यप, प्रधान पाठक, सुकमा
42. सविता उसेंडी, प्रधान पाठक, सुकमा
43. ओमेश्वरी साहू, सहायक शिक्षिका, गरियाबंद
44. अनिल कुमार अवस्थी, सहायक शिक्षक, गरियाबंद
45. छवि लाल राठौर, व्याख्याता, सक्ती
46. पिललाल पटेल, प्रधान पाठक, सक्ती
47. नेमसिंह साहू, व्याख्याता, बालोद
48. खेमंत कुमार साहू, शिक्षक, बालोद
49. गुलजार बरेठ,प्रधान पाठक, जांजगीर-चांपा
50. अंजू किरण,सहायक शिक्षिका, जांजगीर-चांपा
51. शीतल बैंस, सहायक शिक्षिका, बेमेतरा
52. आंचल वर्मा, सहायक शिक्षिका, बेमेतरा
53. नीलांबर नायक, प्रधान पाठक, महासमुंद
54. लक्ष्मण दास मानिकपुरी, व्याख्याता, महासमुंद
55. जय कुमार कौशिक,व्याख्याता, बिलासपुर
56. प्रवीण मिश्रा, व्याख्याता, बिलासपुर
57. बुधराम कश्यप, व्याख्याता, बस्तर
58. कामेश्वरी कश्यप,शिक्षक, बस्तर
59. प्रेमप्रकाश साहू, व्याख्याता, उत्तर बस्तर कांकेर
60. बोधन लाल साहू,शिक्षक, उत्तर बस्तर कांकेर
61. धर्मेन्द्र कुमार कैवर्त्य ,सहायक शिक्षक, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही
62. शिव नारायण सिंह, प्राचार्य, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही
63. अनिल कुमार जाटव, शिक्षक, बीजापुर
64. केदार नाथ देशमुख,शिक्षक,बीजापुर
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