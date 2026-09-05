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शिक्षक दिवस विशेष : किताबों से आगे इंसानियत का पाठ पढ़ा रहे शिक्षक तरुण, पौधों से स्कूल संवारा तो अनाथ बच्चों को दिया सहारा

उनका उद्देश्य केवल जयंती मनाना नहीं होता, बल्कि बच्चों को यह समझाना होता है कि महान व्यक्तित्वों ने अपने जीवन में किन मूल्यों को अपनाया और आज की पीढ़ी उनसे क्या सीख सकती है. वे बच्चों को बताते हैं कि महापुरुषों की तस्वीर दीवार पर लगाने या उनके बारे में भाषण देने भर से उनके आदर्श जीवित नहीं रहते. असली श्रद्धांजलि तब है, जब उनके बताए रास्ते को अपने जीवन में उतारा जाए.

महापुरुषों की तस्वीरें बनाते हैं, बच्चों को सुनाते हैं उनके आदर्श : तरुण राज का शिक्षा में नवाचार केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं है. किसी भी महापुरुष की जयंती या विशेष दिवस पर वे बच्चों को उस व्यक्तित्व के जीवन और विचारों से जोड़ने का प्रयास करते हैं. खास बात यह है कि कई अवसरों पर वे अपने हाथों से महापुरुषों की तस्वीरें बनाते हैं और फिर बच्चों के साथ उस दिन को उत्साहपूर्वक मनाते हैं.

उनका मानना है कि बच्चों को पर्यावरण संरक्षण सिर्फ किताबों में पढ़ाने से बात पूरी नहीं होती. बच्चा रोज स्कूल में पौधों को बढ़ते हुए देखेगा तो उनकी देखभाल करेगा और प्रकृति के बीच पढ़ेगा तो उसके भीतर पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता अपने आप विकसित होगी. इसी सोच के साथ उन्होंने पौधों को स्कूल की शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा बनाया. बच्चों को पौधे लगाने के साथ उनकी देखभाल की जिम्मेदारी भी दी. इससे स्कूल परिसर में हरियाली बढ़ी तो बच्चों में प्रकृति के प्रति लगाव भी पैदा हुआ.

जहां गिने-चुने पेड़ थे, वहां बना हरियाली का संसार : तरुण राज के काम का एक बड़ा हिस्सा पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा है. उन्होंने अब तक सैकड़ों पौधे लगाए हैं. जिस स्कूल में तबादला होकर पहुंचे, वहां पौधरोपण को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया. कई ऐसे स्कूल थे, जहां पहले गिनती के एक-दो पेड़ ही नजर आते थे. पौधरोपण और उनकी देखभाल के प्रयासों के बाद वही परिसर धीरे-धीरे हरियाली से भरने लगे.

तरुण अब तक दो दर्जन से अधिक जरूरतमंद बच्चों के लिए सहारा बन चुके हैं. शहीदों के बच्चों की शिक्षा के लिए अपने कई महीनों का वेतन तक दान किया. हर शिक्षक दिवस पर बच्चों को चप्पल-सैंडल वितरित करते हैं. महापुरुषों के चित्र खुद बनाकर उनके जीवन और आदर्शों से बच्चों को परिचित कराते हैं. उनका मानना है कि शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ नौकरी पाना नहीं, बल्कि संवेदनशील और अच्छा इंसान बनना है.

जयपुर/टोंक : टोंक में कार्यरत शिक्षक तरुण राज सिंह राजावत ने शिक्षा को सेवा और संस्कार से जोड़कर एक अलग मिसाल कायम की है. करीब 14 साल की शिक्षक सेवा में उन्होंने स्कूलों को सिर्फ पढ़ाई का केंद्र नहीं, बल्कि बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण की जगह बनाने का प्रयास किया. उन्होंने स्कूल परिसरों में सैकड़ों पौधे लगाए और बच्चों को उनकी देखभाल से जोड़कर पर्यावरण संरक्षण का संस्कार दिया. जरूरतमंद और अनाथ बच्चों की मदद को भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी माना.

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दो दर्जन से ज्यादा अनाथ बच्चों को दिया संबल : तरुण राज की कहानी का सबसे भावुक पहलू उनका अनाथ और जरूरतमंद बच्चों के प्रति समर्पण है. अब तक वे दो दर्जन से अधिक बच्चों को गोद लेकर उनके जीवन में सहारा बनने का प्रयास कर चुके हैं. इन बच्चों के लिए वे केवल शिक्षक की भूमिका में नहीं रहते, बल्कि जरूरत के समय परिवार की तरह खड़े होने की कोशिश करते हैं. तरुण का मानना है कि किसी बच्चे के माता-पिता का साथ छूट जाना उसके सपनों का अंत नहीं होना चाहिए. समाज का कोई व्यक्ति उस बच्चे का हाथ पकड़ ले तो वह बच्चा भी आगे बढ़ सकता है. इसी सोच के साथ वे जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने में अपनी क्षमता के अनुसार योगदान देते रहे हैं.

बच्चों को सैंडल पहनाते हुए. (शिक्षक तरुण राज)

हर शिक्षक दिवस पर बच्चों को स्लीपर : तरुण राज के लिए शिक्षक दिवस सिर्फ शिक्षकों को सम्मान देने का दिन नहीं है. वे इस दिन अपने विद्यार्थियों के बीच एक अलग तरह की पहल करते हैं. हर शिक्षक दिवस पर वे बच्चों को चप्पल और स्लीपर वितरित करते हैं. अब तक सैकड़ों बच्चे उनकी इस पहल से लाभान्वित हो चुके हैं. इसके पीछे भी एक छोटी लेकिन बेहद मानवीय सोच है. तरुण राज कहते हैं कि बच्चों में ईश्वर का निवास होता है. कई बार परिस्थितियों के कारण उन्हें वे सुविधाएं नहीं मिल पातीं, जिनके वे हकदार हैं. जब कोई बच्चा स्कूल आता है तो उसके चेहरे पर सुविधाओं के अभाव की परेशानी नहीं, बल्कि पढ़ने और आगे बढ़ने की मुस्कान होनी चाहिए, इसीलिए वे बच्चों को चप्पल उपलब्ध कराते हैं. उनके लिए यह कोई बड़ा दान नहीं, बल्कि बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाने का छोटा सा प्रयास है.

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शहीदों के बच्चों की पढ़ाई के लिए दिया कई महीनों का वेतन : देश के लिए अपना जीवन न्योछावर करने वाले शहीदों के परिवारों के प्रति भी तरुण राज के मन में विशेष सम्मान है. शहीदों के बच्चों की शिक्षा में मदद के लिए वे अपने कई महीनों का वेतन तक दान कर चुके हैं. उनका मानना है कि देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण देने वाले सैनिकों के परिवारों के प्रति समाज की जिम्मेदारी बनती है. किसी शहीद के बच्चे की पढ़ाई में थोड़ी सी मदद भी उसके भविष्य को बेहतर बना सकती है तो इससे बड़ा सामाजिक योगदान कुछ नहीं हो सकता. उनके लिए वेतन केवल व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने का माध्यम नहीं है. उसका एक हिस्सा समाज और जरूरतमंद बच्चों के काम आ सके तो वे इसे अपने शिक्षक जीवन की सार्थकता मानते हैं.

स्कूल में किए नवाचार (ETV Bharat GFX)

स्कूल बदले, लेकिन सोच नहीं बदली : तरुण राज ने पाली जिले के अलग-अलग स्कूलों में सेवा दी और अब टोंक जिले में कार्यरत हैं. जगह बदलती रही, लेकिन उनकी कार्यशैली नहीं बदली. जिस स्कूल में गए, वहां शिक्षा के साथ सामाजिक सरोकारों को आगे बढ़ाया. उनके प्रयासों ने स्कूलों में उन्हें केवल शिक्षक के रूप में लोकप्रिय नहीं बनाया, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पहचान दी जो बच्चों की समस्याओं को समझता है और उनके समाधान के लिए अपनी तरफ से प्रयास करता है. तरुण राज का मानना है कि शिक्षक को अपनी कक्षा से बाहर भी समाज को देखना चाहिए. विद्यार्थी किसी जरूरतमंद बच्चे को देखकर संवेदनशील नहीं होता, यदि वह पेड़ की कीमत नहीं समझता, यदि वह शहीद के परिवार का सम्मान नहीं करता तो केवल परीक्षा में अच्छे अंक हासिल करना शिक्षा की पूर्णता नहीं है.

बच्चे वही सीखते हैं, जो उन्हें दिखाई देता है : तरुण राज कहते हैं कि बच्चों में ईश्वर का निवास होता है, इसीलिए शिक्षक का पहला कर्तव्य है कि वह बच्चों को अच्छी शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार भी दे. बच्चे वही सीखते हैं जो उन्हें अपने आसपास दिखाई देता है. शिक्षक बच्चों को पर्यावरण बचाने की बात बताए, लेकिन खुद पौधा न लगाएं, यदि वह समाज सेवा का पाठ पढ़ाएं और जरूरतमंद की मदद न करें तो बच्चे उस बात को कितनी गंभीरता से लेंगे? ऐसे में वे बच्चों को किताबों के साथ जीवन के अच्छे इंसान बनने के गुर सिखाने की कोशिश करते हैं. शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ नौकरी पाने तक सीमित नहीं होना चाहिए. शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, जिससे बच्चे अच्छे विद्यार्थी के साथ अच्छे इंसान भी बनें.

स्कूल में बुलेट ट्रेन का मॉडल (शिक्षक तरुण राज)

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दूसरे स्कूल भी अपना रहे बुलेट ट्रेन मॉडल : तरुण राज कहते हैं कि बच्चों की ट्रेन में बैठने की इच्छा ने स्कूल को ही 'बुलेट ट्रेन' का रूप दे दिया. छोटी कक्षाओं में ट्रेन का पाठ पढ़ाते समय बच्चों ने शिक्षक से ट्रेन दिखाने और उसमें बैठने की जिद की. इस गांव में आज भी बस सुविधा नहीं होने के कारण ग्रामीण पैदल या निजी साधनों से पास के देवली शहर पहुंचते हैं. बच्चों की तुतलाती आवाज दिल की गहराई तक पहुंच गई. बच्चों को बुलेट ट्रेन में बिठाना संभव नहीं था तो ऐसे में विद्यालय ने बच्चों की कल्पना को साकार करते हुए स्कूल परिसर को बुलेट ट्रेन का स्वरूप दे दिया, जहां बच्चे रोज ट्रेन जैसी अनुभूति लेते हैं.

तरुण कहते हैं कि विद्यालय के इस अनूठे नवाचार की जानकारी बुलेट ट्रेन परियोजना से जुड़ी कंपनी तक भी पहुंची. कंपनी ने विद्यालय को आमंत्रित करते हुए प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद बच्चों को बुलेट ट्रेन का भ्रमण कराने की बात कही. इस मॉडल से प्रेरित होकर पास के धौनी विद्यालय के संस्था प्रधान भंवर कुंहार ने भी स्कूल का निरीक्षण किया और अपने विद्यालय को ट्रेन का स्वरूप दिया. तात्कालिक जिला कलेक्टर चिंमय गोपाल के निर्देश पर हर ग्राम पंचायत के दो स्कूलों में इस तरह के मॉडल विकसित करने की पहल की गई, जिसे शिक्षा के क्षेत्र में सफल नवाचार माना जा रहा है.

पौधों से स्कूल संवारा (शिक्षक तरुण राज)

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नवाचार से शिक्षा और सेवा को जोड़ा : तरुण राज का मानना है कि स्कूल में किए जाने वाले छोटे-छोटे नवाचार बच्चों के व्यक्तित्व पर बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं. महापुरुषों की जयंती मनाना, उनके जीवन से प्रेरणा लेना, पौधे लगाना, जरूरतमंद बच्चों की मदद करना और सामाजिक गतिविधियों में विद्यार्थियों की भागीदारी बढ़ाना. इन सभी प्रयासों का उद्देश्य बच्चों को संवेदनशील नागरिक बनाना है. वे बच्चों को केवल यह नहीं बताते कि समाज के लिए कुछ करना चाहिए, बल्कि स्वयं करके दिखाते हैं. यही वजह है कि उनके विद्यार्थी भी इन गतिविधियों में उत्साह से जुड़ते हैं.

शिक्षक दिवस पर एक अलग मिसाल : शिक्षक दिवस के अवसर पर जब देशभर में शिक्षक अपने विद्यार्थियों से सम्मान पाते हैं, तरुण राज उन बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करते हैं. उनके लिए शिक्षक होने का अर्थ सम्मान पाना नहीं, बल्कि समाज को कुछ लौटाना है. 14 वर्षों की सेवा में सैकड़ों पौधों से लेकर जरूरतमंद बच्चों की मदद तक उनकी यात्रा बताती है कि सरकारी स्कूल का एक शिक्षक अपने सीमित संसाधनों के बावजूद कितना बड़ा बदलाव ला सकता है.

बच्चों के साथ शिक्षक तरुण (शिक्षक तरुण राज)

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