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Teachers Day 2026 : कलेक्टर की दूरदर्शी सोच ने शिक्षक इमरान को बनाया ऐप गुरु, अब तक बना चुके 112 Apps

बच्चों की रुचि बढ़ी : उन्होंने सोचा कि कुछ बच्चों को कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ाया जाए, कुछ को गेम आधारित गतिविधियों से जोड़ा जाए और बड़ी कक्षा के बच्चों से छोटी कक्षा के विद्यार्थियों को पढ़वाया जाए. इसी प्रयोग के दौरान उन्होंने पहली बार एक ऑफलाइन एजुकेशनल वेबसाइट तैयार की. इसमें बच्चे पहले कंटेंट पढ़ते और उसके बाद क्विज हल करते. इससे बच्चों की रुचि बढ़ी, जिससे अकेले शिक्षक के लिए कई कक्षाओं को संभालना आसान हुआ.

अध्ययन में किया तकनीक का उपयोग : उन्होंने बताया कि वर्ष 1999 में शिक्षक बनने के बाद उनके समक्ष कई ऐसे अवसर आए, जहां तकनीक के इस्तेमाल की जरूरत महसूस हुई. इस दौरान उनकी पोस्टिंग एक स्कूल में हुई, जहां करीब 180 बच्चे थे और लंबे समय तक उन्हें अकेले शिक्षक के रूप में अध्ययन का दायित्व निभाना पड़ा. उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती अलग-अलग कक्षाओं के बच्चों को एक साथ पढ़ाने की थी. यहीं से उनके मन में विचार आया कि पढ़ाई में तकनीक का इस्तेमाल किया जाना चाहिए.

करीब 112 ऐप तैयार कर चुके : इमरान खान ने बताया कि वर्ष 1999 में संस्कृत शिक्षा विभाग में गणित शिक्षक के तौर पर करियर शुरू किया. कभी 180 बच्चों वाली कक्षा में अकेले शिक्षक की चुनौती को तकनीक के जरिए अवसर में बदलने की सोच ने उन्हें ऐप गुरु बना दिया. वर्ष 2012 में अपना पहला ऐप बनाया और अब तक यह सफर जारी है. वे अब तक करीब 112 ऐप तैयार कर चुके हैं और इनमें करीब 100 ऐप प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध हैं. इन ऐप के माध्यम से उनकी पहुंच करीब 3 करोड़ यूजर्स तक बन चुकी है. उनके ज्यादातर ऐप शिक्षा से जुड़े हैं और बच्चों के लिए इन्हें नि:शुल्क उपलब्ध कराने का प्रयास है.

शिक्षक इमरान खान भारत सरकार के अलावा मॉरिशस व फिलीपींस के लिए भी ऐप तैयार कर रहे हैं. हालांकि, इमरान को ऐप गुरु के रूप में पहचान 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मिली. लंदन में आयोजित एक कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा था कि 'मेरा हिंदुस्तान अलवर के इमरान खान में बसता है'. इमरान खान को राष्ट्रपति का शिक्षक पुरस्कार सहित अन्य कई सम्मान मिल चुके हैं. वर्तमान में शिक्षक इमरान की ओर से तैयार किए गए ऐप्स के करोड़ों की संख्या में यूजर्स हैं.

अलवर : जिले के छोटे से गांव खारेड़ा के इमरान खान को ऐप गुरु के नाम से भी जाना जाता है. यह सब संभव हुआ अलवर में रहे कलेक्टर आशुतोष पेडणेकर की दूरदर्शी सोच के कारण. शिक्षक इमरान से कलेक्टर ने कहा कि आने वाला समय ऐप्स का होगा और उन्हें इस दिशा में काम करना चाहिए. पेडणेकर की यही प्रेरणा इमरान के जीवन का लक्ष्य बनी और उन्हें ऐप तैयार करने के लिए प्रेरित किया. शिक्षक इमरान ने वर्ष 2012 में विज्ञान संबंधित पहला ऐप बनाया. इसके बाद ऐप बनाना उनके लिए जुनून बन गया.

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कलेक्टर पेडणेकर का कथन बना प्रेरणा : उन्होंने बताया कि अलवर में जिला कलेक्टर रहे आशुतोष एटी पेडणेकर ने उन्हें ऐप बनाने के लिए प्रेरित किया. उन्होंने कहा कि आने वाला समय ऐप्स का होगा और उन्हें इस दिशा में काम करना चाहिए. पेडणेकर के कथन से प्रेरित होकर उन्होंने वर्ष 2012 में अपना पहला ऐप बनाया. इमरान ने बताया कि उस समय एंड्रॉयड फोन का चलन नया था और ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्टफोन रखने वालों की संख्या भी कम थी. तत्कालीन कलेक्टर आशुतोष एटी पेडणेकर से प्रेरित होकर उन्होंंने गूगल और उपलब्ध संसाधनों की मदद से ऐप डेवलपमेंट सीखना शुरू किया और वर्ष 2012 में विज्ञान विषय से जुड़ा अपना पहला ऐप तैयार किया. इसके बाद ऐप बनाने का सिलसिला लगातार आगे बढ़ता गया.

ऐप के बारे में जानकारी देते इमरान (सोर्स - शिक्षक इमरान खान)

ऐप में प्रतियोगी परीक्षाओं से नौकरी जानकारी तक : इमरान खान ने बताया कि उनके ऐप मुख्य रूप से तीन श्रेणियों के हैं. इनमें प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए ऐप, माध्यमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए ऐप और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए ऐप शामिल हैं. उनकी ओर से तैयार किया गया 'दिशा' ऐप राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद करता है और करीब 7 लाख बच्चे इसका इस्तेमाल कर चुके हैं.

वहीं, केंद्र सरकार के लिए विकसित राष्ट्रीय पुस्तकालय ऐप के माध्यम से लोग नि:शुल्क किताबें पढ़ सकते हैं. यह ऐप भारतीय डिजिटल लाइब्रेरी माना जाता है. इसके अलावा प्रशस्त ऐप दिव्यांगता की स्क्रीनिंग में मदद करता है. इसे शिक्षा मंत्रालय के लिए एनसीईआरटी के माध्यम से विकसित किया गया है और स्कूलों में इसके उपयोग की व्यवस्था की गई है. इसके अलावा अलवर शक्ति, दिसारी, डिजिटल मेवात, जनरल साइंस, गीर्वाणी आदि ऐप भी युवाओं के लिए लाभकारी साबित हुए हैं.

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मॉरीशस और फिलीपींस के लिए बनाए ऐप : उन्होंने बताया कि ऐप बनाने का काम अब केवल भारत तक सीमित नहीं रहा. वे अब भारत सरकार के ऐप डेवलपमेंट से जुड़े कार्यों में भी योगदान दे रहे हैं और NIELIT की ऐप डेवलपमेंट कमेटी के सदस्य हैं. केंद्र सरकार की ओर से उन्हें तकनीकी संसाधन और काम करने के अवसर मिलते रहे हैं. उन्होंने मॉरीशस सरकार के लिए भी शिक्षा से जुड़ा ऐप विकसित किया है. भारत और मॉरीशस के बीच शिक्षा क्षेत्र में सहयोग के तहत उन्हें एनसीईआरटी के माध्यम से यह अवसर मिला. इसके अलावा फिलीपींस के बच्चों के लिए भाषा सीखने से जुड़ा ऐप भी तैयार किया जा रहा है. उनके मौजूदा ऐप 50 से अधिक देशों में इस्तेमाल किए जा रहे हैं.

अमेरिका में समझी वैश्विक शिक्षा की तस्वीर : उन्होंने बताया कि उन्हें फुलब्राइट स्कॉलरशिप के तहत अमेरिका जाने का अवसर मिला. इस दौरान उन्हें अमेरिका में विभिन्न देशों के शिक्षकों से मिलने और उनके काम को समझने का मौका मिला. विकसित और विकासशील देशों में संसाधनों का अंतर है, लेकिन शिक्षा से जुड़ी ज्यादातर मूल चुनौतियां समान हैं. इनमें बच्चों को बेहतर तरीके से कैसे पढ़ाया जाए? वे तेजी से कैसे सीखें? उनमें रचनात्मकता कैसे विकसित हो और नई तकनीक से पैदा होने वाली चुनौतियों से कैसे निपटा जाए? ये समस्याएं शामिल हैं.

अवार्ड लेते इमरान (सोर्स - शिक्षक इमरान खान)

अमेरिका में पीएम मोदी के नाम लेने से मिली पहचान : उन्होंने बताया कि उनके ऐप तैयार करने के सफर में वर्ष 2015 का साल बड़ा पड़ाव साबित हुआ. उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में एक कार्यक्रम के दौरान उनका उल्लेख किया था. इमरान खान ने बताया कि यह उनके जीवन का ऐसा अवसर था, जिसने उन्हें आगे बढ़ने का स्पष्ट विजन दिया. इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और यह तय किया कि अब वे शिक्षा के क्षेत्र और बच्चों के लिए ऐप तैयार करेंगे. साथ ही अधिक से अधिक सेवाएं नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी.

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पुरस्कारों ने बढ़ाई जिम्मेदारी : उन्होंने बताया कि उन्हें केंद्र और राज्य सरकार सहित विभिन्न स्तरों पर कई सम्मान और प्रशस्ति पत्र मिल चुके हैं. वे इन सम्मानों को मात्र उपलब्धि नहीं, बल्कि जिम्मेदारी मानते हैं. लगातार बदलती तकनीक के दौर में खुद को अपडेट रखना जरूरी है. इस कारण वे रोजाना करीब 13-14 घंटे तकनीक, एआई और ऐप डेवलपमेंट से जुड़ी नई चीजें सीखने और उन्हें वास्तविक जीवन में लागू करने में व्यतीत करते हैं. अब तक उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, राष्ट्रीय आईसीटी पुरस्कार, जमनालाल बजाज पुरस्कार, भामाशाह सम्मान पुरस्कार समेत अनेक सम्मान मिल चुके हैं.

क्लास में इमरान (सोर्स - शिक्षक इमरान खान)

एआई शिक्षा के क्षेत्र में साबित हो सकती है गेम चेंजर : ऐप गुरु इमरान खान बताते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षा के क्षेत्र में गेम चेंजर साबित हो सकती है. शिक्षक और विद्यार्थी यदि एआई का सही तरीके से उपयोग करें तो इससे सीखने के अवसर बढ़ सकते हैं. एआई से दूरी बनाना आने वाले समय में मुश्किल पैदा कर सकता है, इसीलिए शिक्षकों के लिए इस तकनीक को समझना और उसका सकारात्मक उपयोग करना जरूरी है. अब वे शिक्षा, तकनीक और बच्चों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कई नए ऐप विकसित करने की तैयारी में हैं.