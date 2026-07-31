फिरोजाबाद में सगे भाइयों को टीचरों ने पीटा, एक के आंख और दूसरे के कान में आई चोट, मैनेजर-दो शिक्षिकाओं पर FIR
बच्चों के पिता का आरोप है कि स्कूल में शिकायत करने पर प्रबंधक ने मारपीट और बदसलूकी कर भगा दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 31, 2026 at 7:28 PM IST
फिरोजाबाद : उत्तर कोतवाली क्षेत्र के कोटला रोड स्थित मदर प्राइड इंटरनेशनल स्कूल में सनसनीखेज मामला सामने आया है. एक शिक्षिका पर आरोप है कि उसने क्लास एलकेजी में पढ़ने वाले चार साल एक छात्र की आंख में पेंसिल घुसा दी, जिससे उसकी आंख में गंभीर चोट लगी और उसका ऑपरेशन कराना पड़ा. यही नहीं विद्यालय की दूसरी शिक्षिका ने दूसरे छात्र के कान पर इस कदर थप्पड़ जड़ा कि कान का पर्दा ही फट गया. पीड़ित बच्चों के पिता शिकायत के लिए स्कूल गए तो स्कूल संचालक ने मारपीट और बदसलूकी कर भगा दिया.
मामले में पीड़ित परिवार की शिकायत पर स्कूल संचालक और दो शिक्षिकाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गयी है. श्री राम कॉलोनी निवासी मनोज कुमार के दो बेटे आयर्न (5) और अनमोल (4) इसी स्कूल में पढ़ते हैं. मनोज कुमार द्वारा दर्ज करायी गयी शिकायत के अनुसार, छह जुलाई को विद्यालय की टीचर काजल ने एलकेजी में पढ़ने वाले अनमोल की आंख में पेंसिल घुसा दी जिससे उसकी आंख में गंभीर चोटें आयी.
मामला गंभीर होने पर परिजन उसे इलाज के लिए एम्स दिल्ली ले गए जहां 12 जुलाई को उसका ऑपरेशन हुआ. घर लौटने पर दूसरे बच्चे आर्यन ने परिजनों को बताया कि विद्यालय की शिक्षिका योगेन्द्री ने उसकी इस कदर पिटाई की कि उसके कान का पर्दा भी फट गया. शिकायत के मुताबिक पिता मनोज कुमार जब शिकायत लेकर और सीसीटीवी देखने के लिए विद्यालय गए तो विद्यालय के प्रबंधक ने उनके साथ बदसलूकी की और उन्हें भगा दिया.
सीओ सिटी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि बच्चों के पिता की शिकायत पर स्कूल प्रबंधक और दोनों शिक्षिकाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है. सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्य संकलन के आधार पर कार्यवाही की जा रही है.
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