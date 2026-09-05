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शिक्षक दिवस पर पुरस्कृत शिक्षकों ने की आवाज बुलंद, वेतन वृद्धि का वादा पूरा करने की उठाई मांग

शिक्षक दिवस पर शनिवार को बारिश के बीच जेएलएन मार्ग स्थित डॉ. एस राधाकृष्णन शिक्षा संकुल परिसर में स्थापित डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया. प्रदेश के राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सम्मानित शिक्षक पुरस्कृत शिक्षक फोरम राजस्थान के बैनर तले हुए इस कार्यक्रम में जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा मौजूद रहीं. इस दौरान उन्होंने पुरस्कृत शिक्षकों को शिक्षा संकुल और स्कूलों को प्लास्टिक मुक्त रखने की शपथ दिलाई. पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए परिसर में पौधारोपण भी किया गया.

जयपुर: शिक्षक दिवस पर पुरस्कृत शिक्षकों ने सरकार से घोषणा पत्र में किए गए वादे के अनुसार वेतन वृद्धि का लाभ देने की मांग उठाई. पुरस्कृत शिक्षक फोरम राजस्थान ने बीजेपी के घोषणा पत्र में पुरस्कृत शिक्षकों को वेतन वृद्धि देने का संकल्प को याद दिलाया. साथ ही कहा कि सरकार के करीब तीन साल पूरे होने को हैं और शिक्षक अब भी इस लाभ का इंतजार कर रहे हैं.

आगे बढ़ने का रास्ता बताते हैं गुरु: सांसद शर्मा ने कहा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को नमन करते हुए शिक्षा और पर्यावरण दोनों के प्रति जिम्मेदारी निभाने का संकल्प लिया गया है. उन्होंने कहा कि जीवन में मां के बाद यदि किसी को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है तो वो गुरु यानी शिक्षक हैं. स्कूल और कॉलेज में शिक्षकों से मिलने वाली प्रेरणा विद्यार्थी के जीवनभर काम आती है. कई बार विद्यार्थी वो बातें भी अपने शिक्षक से साझा करते हैं, जो माता-पिता से नहीं कह पाते. ऐसे में शिक्षक उन्हें सही दिशा दिखाने और जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग बताते हैं.

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन को किया नमन (ETV Bharat Jaipur)

विशेष महत्व का दिन: पुरस्कृत शिक्षक फोरम राजस्थान के महासचिव रामेश्वर प्रसाद शर्मा ने बताया कि हर वर्ष शिक्षक दिवस पर डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनका जन्मदिवस मनाया जाता है. जयपुर का शिक्षा संकुल तो है ही डॉ. राधाकृष्णन के नाम पर और प्रदेश के राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सम्मानित शिक्षकों के लिए ये दिन विशेष महत्व भी रखता है. उन्होंने कहा कि पुरस्कृत शिक्षक इस दिवस को प्रेरणा के रूप में लेते हैं और इस दिन नई ऊर्जा महसूस करते हैं. राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित होने के कारण इन शिक्षकों की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है कि वे सम्मान की गरिमा बनाए रखें. उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार भी पुरस्कृत शिक्षकों की इस विशिष्टता को बनाए रखने की दिशा में सकारात्मक कदम उठाएगी.

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वादा पूरा करने की मांग : रामेश्वर प्रसाद शर्मा ने कहा कि बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के दौरान अपने घोषणा पत्र में पुरस्कृत शिक्षकों को वेतन वृद्धि का लाभ देने का उल्लेख किया था. सरकार के कार्यकाल को करीब तीन वर्ष होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक इस संबंध में निर्णय नहीं हुआ है. उन्होंने सरकार से मांग की कि घोषणा पत्र में किए संकल्प पूरा करते हुए पुरस्कृत शिक्षकों को वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाए. इससे सम्मानित शिक्षकों में उत्साह बढ़ेगा और वे शिक्षा के क्षेत्र में और बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित होंगे. इस दौरान स्कूल शिक्षा विभाग के विशेषाधिकारी एवं सलाहकार बीके गुप्ता और स्कूल शिक्षा जयपुर संभाग की संयुक्त निदेशक मंजू शर्मा भी मौजूद रहीं.

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