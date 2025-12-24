ETV Bharat / state

नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी के शिक्षक नहीं लेते क्लास! कई कॉलेज में छात्रों की उपस्थिति के चौंकाने वाले आंकड़े

नीलांबर-पीतांबर यूनिवर्सिटी में शिक्षक क्लास नहीं लेते हैं. यही नहीं कई कॉलेजों में छात्रों की उपस्थिति भी चिंताजनक है.

NILAMBER PITAMBER UNIVERSITY
नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय (ETV Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 24, 2025 at 5:00 PM IST

पलामू: नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय (एनपीयू) के कॉलेजों में शिक्षकों द्वारा नियमित क्लास न लेने की समस्या गंभीर है. कई मामलों में छात्र भी क्लास में नहीं आते. व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति अच्छी रहती है, लेकिन स्नातक (ग्रेजुएशन) और स्नातकोत्तर (पोस्ट ग्रेजुएशन) स्तर पर अटेंडेंस बेहद कम और चिंताजनक है. विश्वविद्यालय के आंतरिक मूल्यांकन में कई कॉलेजों में अटेंडेंस मात्र 5 प्रतिशत के करीब दर्ज की गई है. यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार अटेंडेंस कम से कम 75 प्रतिशत (नहीं तो 70 प्रतिशत) होनी चाहिए. विश्वविद्यालय के शिक्षक क्लास नहीं लेते, जिस कारण छात्रों की उपस्थिति औसत से बहुत कम है.

नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय के अंतर्गत पलामू, गढ़वा और लातेहार जिलों के सभी डिग्री कॉलेज आते हैं. विश्वविद्यालय के अधीन 9 संविधान कॉलेज (कांस्टीट्यूशनल) जबकि 21 संबद्ध (एफिलिएटेड) कॉलेज हैं. 35 हजार से अधिक छात्र विभिन्न डिग्री की पढ़ाई कर रहे हैं. पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई विश्वविद्यालय के अधीन प्रमंडलीय मुख्यालय मेदिनीनगर के विभिन्न कॉलेजों में ही होती है.

जानकारी देते संवाददाता नीरज कुमार (ETV Bharat)

विश्वविद्यालय प्रबंधन पर छात्र लगा रहे गंभीर आरोप

नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय में शिक्षकों द्वारा क्लास न लेने के मामले में छात्र कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं. योध सिंह नामधारी महिला कॉलेज की एक छात्रा ने क्लास के मामले में कुलपति से शिकायत की थी. शिकायत के बाद संबंधित प्रोफेसर ने छात्रा के खिलाफ ही कार्रवाई शुरू कर दी थी. प्रोफेसर की प्रताड़ना से तंग आकर छात्रा ने अपने हाथ को काट लिया था.

विश्वविद्यालय के छात्र राहुल दुबे बताते हैं कि यह बेहद गंभीर मामला है, विश्वविद्यालय प्रबंधन को क्लासेस पर ध्यान देने की जरूरत है. एनएसयूआई के छात्र संगठन के आशीष ठाकुर ने कहा कि विश्वविद्यालय के शिक्षक लापरवाह हैं, वे क्लास नहीं लेते. छात्र रिशु राज दुबे ने कहा कि जिस तरह से विश्वविद्यालय में घटनाएं हो रही हैं और छात्र मजबूर होकर गलत कदम उठा रहे हैं, उसे देखते हुए बड़े आंदोलन की तैयारी की जा रही है.

विश्वविद्यालय प्रिंसिपलों और शिक्षकों के साथ करेगा बैठक, कार्रवाई की तैयारी

हालात को देखते हुए नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय प्रबंधन भी गंभीर हो गया है. विश्वविद्यालय सभी सत्रों को नियमित करने के लिए प्रयास कर रही है. नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉ. दिनेश कुमार सिंह का कहना है कि प्रोफेशनल कोर्सेस के क्लासेस नियमित हैं, लेकिन अन्य डिग्री कोर्स के मामले में क्लास को लेकर चिंता है.

विश्वविद्यालय का प्रयास है कि यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार उपस्थिति 75 प्रतिशत हो. कुलपति ने बताया कि सबसे पहले पोस्ट ग्रेजुएट से जुड़े कोर्स को नियमित किया जा रहा है और उसके क्लास के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं. क्लासेस की स्थिति को देखते हुए विश्वविद्यालय जल्द ही सभी प्रिंसिपलों और शिक्षकों के साथ बैठक करेगी.

