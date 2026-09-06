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Rajasthan Mid Day Meal : मिड डे मील के बर्तन खरीदने में देरी, शिक्षक संगठन बोले- सरकार न अटकाए पैसा

53 हजार से अधिक सरकारी विद्यालयों में बच्चों के लिए नए बर्तनों का इंतजार.

mid day meal at government school
सरकारी विद्यालय में मिड डे मील लेते स्टूडेंट्स (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 6, 2026 at 8:02 PM IST

4 Min Read
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जयपुर: राजस्थान के सरकारी स्कूलों में मिड-डे मील के लिए नए बर्तन और रसोई उपकरण खरीदने में देरी को लेकर शिक्षक संगठनों ने सरकार पर सवाल उठाए हैं. उनका आरोप है कि केंद्र और राज्य सरकार की ओर से करीब 955 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाने के बावजूद प्रदेश के 53 हजार 738 स्कूलों में अब तक बर्तन नहीं खरीदे जा सके हैं. शिक्षक संगठनों का कहना है कि जून 2026 तक सभी चिह्नित स्कूलों में बर्तन खरीदने का लक्ष्य था, लेकिन प्रक्रिया पूरी नहीं होने से बच्चों को आज भी पुराने बर्तनों में ही भोजन करना पड़ रहा है.

राजस्थान शिक्षक कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष बिहारी लाल मिश्रा ने कहा कि पोषाहार व्यवस्था के तहत 53 हजार से अधिक विद्यालयों में बच्चों के लिए बर्तन उपलब्ध नहीं हैं, जबकि केंद्र सरकार वर्ष 2025 में ही इसका बजट जारी कर चुकी. उन्होंने कहा कि बर्तन खरीदने की प्रक्रिया में देरी के लिए शिक्षा विभाग वित्त विभाग को जिम्मेदार बता रहा है. मिश्रा ने सरकार से मांग की कि गरीब बच्चों के लिए स्कूलों में अच्छी गुणवत्ता के बर्तन जल्द उपलब्ध कराए जाएं, ताकि बच्चों को साफ-सुथरे और बेहतर बर्तनों में भोजन मिल सके.

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वित्त विभाग पर फोड़ा ठीकरा: राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. रनजीत मीणा ने कहा कि सरकारी स्कूलों में मिड-डे मील का भोजन नियमित रूप से बनता है, लेकिन बच्चों के भोजन के लिए इस्तेमाल किए जा रहे बर्तन कई वर्षों पुराने हो चुके हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि नए बर्तन खरीदने के लिए केंद्र से राशि जारी होने के बावजूद वित्त विभाग से राशि रिलीज नहीं होने के कारण खरीद प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है. सरकार को जल्द राशि जारी करनी चाहिए, ताकि स्कूलों में नए बर्तन खरीदे जा सकें.

चिंता का विषय : उधर, शिक्षक संघ शेखावत के प्रदेश अध्यक्ष महावीर सिहाग ने मामले को विद्यार्थियों से सीधे जुड़ा हुआ बताते सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि 53 हजार से ज्यादा स्कूलों में बर्तनों का अभाव चिंता का विषय है, जबकि केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर बजट का प्रावधान किया जा चुका है. सिहाग ने आरोप लगाया कि सरकार की ओर से घोषणाएं तो की जाती हैं, लेकिन योजनाओं के लिए पैसा खर्च करने में लगातार देरी होती है. सरकार शिक्षक और कर्मचारी के रिटायरमेंट का पैसा भी इसी तरह अटकाती है, लेकिन ये मामला कर्मचारियों और शिक्षकों का नहीं, बल्कि सीधे विद्यार्थियों से जुड़ा है.

Students having their mid-day meal at school.
स्कूल में मिड डे करते विद्यार्थी (ETV Bharat File Photo)

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सिस्टम बदलने से फंड ट्रांसफर में दिक्कत: मिड डे मील उपायुक्त आशीष व्यास ने बर्तन खरीद में देरी के पीछे विभागीय स्तर पर सिंगल नोडल अकाउंट से एसएनए स्पर्श व्यवस्था में बदलाव होने की बात कही. इसके चलते फंड ट्रांसफर की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है. हालांकि, योजना के तहत छात्रों की संख्या के आधार पर स्कूलों को 10 हजार से 25 हजार रुपए तक की राशि उपलब्ध कराई जानी है.

पूछा- बजट होने के बाद भी खरीद क्यों नहीं ?: शिक्षक संगठनों का कहना है कि जब योजना के लिए बजट उपलब्ध है तो बर्तन खरीदने की प्रक्रिया लंबित रहना विभागीय और वित्तीय व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है. संगठनों ने सरकार से मांग की है कि वित्त विभाग और शिक्षा विभाग के बीच लंबित प्रक्रिया को तत्काल पूरा कर स्कूलों में बर्तन उपलब्ध कराए जाएं. उन्होंने चेतावनी दी कि छात्रों से जुड़े ऐसे मामलों में भी लापरवाही जारी रही तो सरकार को शिक्षक-कर्मचारियों के साथ विद्यार्थियों और आमजन के विरोध का सामना करना पड़ सकता है.

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