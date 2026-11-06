KGMU धर्मांतरण केस; STF की जांच रिपोर्ट पर शिक्षक संघ ने उठाए सवाल, कुलपति को लेटर
केजीएमयू शिक्षक संघ ने कुलपति को पत्र लिखकर जांच रिपोर्ट की समीक्षा करने की मांग की है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 2:03 PM IST
लखनऊ: धर्मांतरण और लव जिहाद को लेकर आई एसटीएफ की जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई को लेकर किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की कार्यपरिषद की बैठक शुरू होने से पूर्व शिक्षक संघ ने सवाल उठा दिए हैं. केजीएमयू शिक्षक संघ ने कुलपति को पत्र लिखकर जांच रिपोर्ट की समीक्षा करने की मांग की है.
किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का आरोप है कि रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण तथ्यों, संबंधित शिक्षकों के नामों और विभागीय जानकारियों को सही तरीके से शामिल नहीं किया गया है. इससे विश्वविद्यालय के शिक्षकों की प्रतिष्ठा प्रभावित हो रही है.
शिक्षक संघ के महासचिव डॉ. संतोष कुमार की तरफ से कुलपति को भेजे पत्र में कहा गया है कि रिपोर्ट मीडिया में प्रसारित होने के बाद शिक्षकों की छवि प्रभावित हुई है. इसी मुद्दे पर शिक्षक संघ की आमसभा की बैठक भी बुलाई गई थी, जिसमें रिपोर्ट पर गंभीर चर्चा हुई.
कई विभागों की जांच पर उठाए सवाल: शिक्षक संघ ने अपनी आपत्तियों में कहा है कि जांच रिपोर्ट में कई शिक्षकों के नाम, उनके विभाग और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों का समुचित उल्लेख नहीं किया गया है.
रिपोर्ट में मेडिसिन, माइक्रोबायोलॉजी और अन्य विभागों से जुड़े मामलों के तथ्यों को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं. पत्र में कहा गया है कि कुछ मामलों में संबंधित शिक्षकों की नियुक्ति और विभागीय जिम्मेदारियों को लेकर भी रिपोर्ट में विरोधाभासी जानकारियां हैं.
संघ ने माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी विभागों से जुड़े मामलों में भी जांच की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए हैं. शिक्षक संघ ने महिला शिक्षकों की शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिए जाने का मुद्दा भी उठाया है.
पत्र में आरोप लगाया गया है कि कुछ मामलों में शिकायतों के निस्तारण और संबंधित अधिकारियों की भूमिका को लेकर जांच रिपोर्ट में पर्याप्त स्पष्टता नहीं है. इसके अलावा कुछ शिक्षकों के नामों को लेकर भी आपत्ति दर्ज कराई गई है.
डेंटिस्ट्री विभाग के मामले में भी मांगा स्पष्टीकरण: पत्र में डेंटिस्ट्री विभाग से जुड़े एक प्रकरण का भी उल्लेख किया गया है. इसमें डॉ. आदित्य से संबंधित मामले और दर्ज एफआईआर का हवाला देते हुए जांच रिपोर्ट में तथ्यों के प्रस्तुतीकरण पर सवाल उठाए गए हैं.
पत्र के अनुसार, इस मामले में 23 दिसंबर 2025 को लखनऊ के विभूतिखंड थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी. शिक्षक संघ ने संबंधित कानूनी और विभागीय तथ्यों को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट की समीक्षा की मांग की है.
शिक्षक संघ ने निष्पक्ष जांच की मांग की: महासचिव डॉ. संतोष कुमार ने कुलपति से मांग की है कि जांच रिपोर्ट की दोबारा निष्पक्ष समीक्षा कराई जाए. संबंधित शिक्षकों का पक्ष और उपलब्ध साक्ष्य सामने आने के बाद ही किसी के खिलाफ कार्रवाई पर निर्णय लिया जाए. संघ ने यह भी कहा है कि बिना तथ्यों की पूरी पड़ताल के किसी शिक्षक की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना उचित नहीं है.
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