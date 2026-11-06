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KGMU धर्मांतरण केस; STF की जांच रिपोर्ट पर शिक्षक संघ ने उठाए सवाल, कुलपति को लेटर

KGMU धर्मांतरण केस. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: धर्मांतरण और लव जिहाद को लेकर आई एसटीएफ की जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई को लेकर किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की कार्यपरिषद की बैठक शुरू होने से पूर्व शिक्षक संघ ने सवाल उठा दिए हैं. केजीएमयू शिक्षक संघ ने कुलपति को पत्र लिखकर जांच रिपोर्ट की समीक्षा करने की मांग की है.

किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का आरोप है कि रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण तथ्यों, संबंधित शिक्षकों के नामों और विभागीय जानकारियों को सही तरीके से शामिल नहीं किया गया है. इससे विश्वविद्यालय के शिक्षकों की प्रतिष्ठा प्रभावित हो रही है.