GTB अस्पताल की इमरजेंसी शिफ्ट करने पर शिक्षक संगठन ने उठाए सवाल, बोले- बिना तैयारी के लिया गया फैसला
जीटीबी अस्पताल की इमरजेंसी सेवाओं के स्थानांतरण का मुद्दा केवल भवन और प्रशासनिक व्यवस्था तक सीमित नहीं है. इसमें महत्वपूर्ण पहलू भी जुड़े हुए हैं.
Published : November 21, 2026 at 7:24 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के गुरु तेग बहादुर (जीटीबी) अस्पताल की इमरजेंसी सेवाओं को राजीव गांधी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में शिफ्ट किए जाने को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. इस व्यवस्था पर अब अस्पताल के शिक्षक संगठन ने भी सवाल उठाए हैं. जीटीबी अस्पताल के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर, मेडिकल आईसीयू के इंचार्ज, वेक्टर बोर्न डिजीज और हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के नोडल अधिकारी तथा टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. कुलदीप कुमार ने कहा कि अस्पतालों के एकीकरण की अवधारणा का वह विरोध नहीं करते, बल्कि इस परियोजना का प्रस्ताव उन्होंने खुद सरकार को दिया था. उनकी आपत्ति एकीकरण से नहीं, बल्कि बिना पर्याप्त तैयारी और संबंधित लोगों से परामर्श किए इमरजेंसी सेवाओं को दूसरी जगह स्थानांतरित करने के फैसले से है.
डॉ. कुलदीप कुमार के अनुसार, सरकार ने जिस भवन में जीटीबी अस्पताल की इमरजेंसी सेवाओं को शिफ्ट किया है, वह करीब 20 वर्षों से बंद पड़ा था. जब अस्पताल की टीम को यह जगह सौंपी गई, तब वहां बुनियादी सुविधाओं की स्थिति ठीक नहीं थी. सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम खराब था, ग्रिल जैसी जरूरी व्यवस्थाएं नहीं थीं और शौचालयों की हालत भी खराब थी. भवन में फंगस तक लगा हुआ था. उन्होंने कहा कि करीब 20 साल पहले तैयार किए गए मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर को दोबारा शुरू करने के लिए भी काफी समय और संसाधनों की जरूरत होती है.
गरीब मरीजों के सामने इलाज को लेकर असमंजस
डॉ. कुलदीप कुमार ने सबसे गंभीर समस्या मरीजों के इलाज और इमरजेंसी सेवाओं के संचालन को लेकर बताई. उनके अनुसार, राजीव गांधी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में भुगतान आधारित सेवाओं की व्यवस्था है, जबकि जीटीबी अस्पताल में गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है. दोनों अस्पतालों की इमरजेंसी सेवाएं एक ही भवन परिसर में होने के कारण मरीजों के सामने असमंजस की स्थिति पैदा हो रही है.
उन्होंने बताया कि जब कोई गंभीर मरीज भवन में प्रवेश करता है तो उसे यह जानकारी नहीं होती कि जीटीबी अस्पताल और राजीव गांधी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल की सेवाएं अलग-अलग हैं. ऐसे में मरीज भुगतान आधारित इमरजेंसी के बजाय मुफ्त इलाज की उम्मीद में जीटीबी की इमरजेंसी में पहुंच सकते हैं। इससे जीटीबी की इमरजेंसी पर अतिरिक्त मरीजों का दबाव बढ़ रहा है.
उन्होंने हार्ट अटैक के मरीज का उदाहरण देते हुए कहा कि यदि कोई मरीज भुगतान आधारित सेवा में पहुंचता है, लेकिन उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं तो उसे पहले जीटीबी अस्पताल जाने और वहां से रेफर होकर आने के लिए कहा जा सकता है. ऐसे में गंभीर मरीज को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल की प्रक्रिया में समय गंवाना पड़ सकता है. उनका कहना है कि हार्ट अटैक जैसी आपात स्थिति में यह देरी मरीज के लिए जोखिम पैदा कर सकती है.
1912 बेड वाले कोविड अस्पताल में व्यवस्था बनाने का दिया था प्रस्ताव
सरकार की ओर से इस व्यवस्था को अस्थायी बताते हुए भवन निर्माण पूरा होने तक की जरूरत से जोड़ा गया था. इस पर डॉ. कुलदीप कुमार ने कहा कि जीटीबी प्रशासन की ओर से एक दूसरा प्रस्ताव भी दिया गया था. इसके तहत 1912 बेड वाले कोविड अस्पताल के भवन को तैयार कर वहां अस्पताल की सेवाओं को स्थानांतरित करने का सुझाव दिया गया था. उनके मुताबिक, यह भवन लगभग 75 प्रतिशत तैयार था. मुख्यमंत्री की ओर से भी इसे करीब तीन महीने में तैयार करने की बात स्वीकार की गई थी. उनका कहना है कि यदि इस भवन में करीब 1100 बेड तैयार कर दिए जाते तो अस्पताल के वार्ड और इमरजेंसी सेवाओं को उसी परिसर में स्थानांतरित किया जा सकता था.
महिला इंटर्न और डॉक्टरों की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया
इमरजेंसी सेवाओं के स्थानांतरण का असर मेडिकल शिक्षा और डॉक्टरों की ड्यूटी पर भी पड़ रहा है. डॉ. कुलदीप कुमार ने बताया कि जीटीबी अस्पताल के इंटर्न और अन्य मेडिकल छात्रों को रात में ड्यूटी के लिए दूसरे भवन तक जाना पड़ता है. अस्पताल परिसर के गेट बंद होने के बाद मुख्य गेट से बाहर निकलकर करीब डेढ़ से दो किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है. उन्होंने नंद नगरी और सुंदर नगरी इलाके का जिक्र करते हुए कहा कि रात के समय इस रास्ते से गुजरना महिला इंटर्न और डॉक्टरों के लिए सुरक्षा की दृष्टि से चिंता का विषय है. कई छात्राओं ने उनसे शिकायत की है कि उनके पास निजी वाहन नहीं हैं और हर छात्र या डॉक्टर के लिए अपनी गाड़ी से आना-जाना संभव नहीं है.
व्यक्तिगत मांग नहीं, समस्याओं के समाधान की जरूरत
डॉ. कुलदीप कुमार ने स्पष्ट किया कि उनकी कोई व्यक्तिगत मांग नहीं है. वह चाहते हैं कि अस्पताल की इमरजेंसी शिफ्ट करने से पैदा हुई समस्याओं को जिम्मेदार अधिकारी गंभीरता से लें और उनका व्यावहारिक समाधान निकालें. उन्होंने कहा कि अस्पताल प्रशासन अपनी तरफ से व्यवस्थाओं को सुचारु करने का प्रयास कर रहा है. प्रिंसिपल और मेडिकल डायरेक्टर भी अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कई महत्वपूर्ण फैसले दिल्ली सरकार और संबंधित विभागों के स्तर पर लिए जा रहे हैं.
डॉ. कुलदीप कुमार के उठाए सवालों से स्पष्ट है कि जीटीबी अस्पताल की इमरजेंसी सेवाओं के स्थानांतरण का मुद्दा केवल भवन और प्रशासनिक व्यवस्था तक सीमित नहीं है. इसमें गरीब मरीजों के मुफ्त इलाज तक पहुंच, गंभीर मरीजों के उपचार में संभावित देरी, मेडिकल छात्रों की पढ़ाई और महिला डॉक्टरों की सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण पहलू भी जुड़े हुए हैं. अब देखना होगा कि दिल्ली सरकार और स्वास्थ्य विभाग इन समस्याओं के समाधान के लिए क्या कदम उठाते हैं.
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