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GTB अस्पताल की इमरजेंसी शिफ्ट करने पर शिक्षक संगठन ने उठाए सवाल, बोले- बिना तैयारी के लिया गया फैसला

जीटीबी अस्पताल ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली के गुरु तेग बहादुर (जीटीबी) अस्पताल की इमरजेंसी सेवाओं को राजीव गांधी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में शिफ्ट किए जाने को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. इस व्यवस्था पर अब अस्पताल के शिक्षक संगठन ने भी सवाल उठाए हैं. जीटीबी अस्पताल के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर, मेडिकल आईसीयू के इंचार्ज, वेक्टर बोर्न डिजीज और हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के नोडल अधिकारी तथा टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. कुलदीप कुमार ने कहा कि अस्पतालों के एकीकरण की अवधारणा का वह विरोध नहीं करते, बल्कि इस परियोजना का प्रस्ताव उन्होंने खुद सरकार को दिया था. उनकी आपत्ति एकीकरण से नहीं, बल्कि बिना पर्याप्त तैयारी और संबंधित लोगों से परामर्श किए इमरजेंसी सेवाओं को दूसरी जगह स्थानांतरित करने के फैसले से है.

डॉ. कुलदीप कुमार के अनुसार, सरकार ने जिस भवन में जीटीबी अस्पताल की इमरजेंसी सेवाओं को शिफ्ट किया है, वह करीब 20 वर्षों से बंद पड़ा था. जब अस्पताल की टीम को यह जगह सौंपी गई, तब वहां बुनियादी सुविधाओं की स्थिति ठीक नहीं थी. सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम खराब था, ग्रिल जैसी जरूरी व्यवस्थाएं नहीं थीं और शौचालयों की हालत भी खराब थी. भवन में फंगस तक लगा हुआ था. उन्होंने कहा कि करीब 20 साल पहले तैयार किए गए मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर को दोबारा शुरू करने के लिए भी काफी समय और संसाधनों की जरूरत होती है.