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मिशन ज्ञान गंगा से पढ़ाई बनी रोचक, छात्रों तक पहुंचा रहे डिजिटल शिक्षा कंटेंट, नीति आयोग ने भी की सराहना

अधिकारियों का कहना है कि इससे छात्रों के समय का सही इस्तेमाल होगा. साथ ही रोचक वीडियो उपलब्ध होने पर बच्चे कठिन विषय को भी आसानी से समझ सकेंगे. सीडीओ ललित नारायण मिश्र ने जानकारी दी कि इस मिशन की केंद्रीय नीति आयोग के द्वारा भी सराहना की गई है. वहीं लगातार फोन पर वीडियो देखने वाले स्कूली छात्र भी इस वीडियो कंटेंट को देख रहे हैं.

हरिद्वार: स्कूली बच्चों को पढ़ाई से जोड़े रखने के लिए हरिद्वार प्रशासन की ओर से मिशन ज्ञान गंगा की शुरुआत की गई है. जिसमें स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम की रोचक और ज्ञानवर्धक रील्स, शॉर्ट वीडियो बनाकर कंटेंट शेयर किया जा रहा है. रुड़की में स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के शिक्षकों द्वारा तैयार किए जा रहा ये वीडियो कंटेंट क्लास 3 से 12वीं के छात्र देख रहे हैं.

दरअसल, स्कूली बच्चों को पढ़ाई से जोड़ने और डिजिटल माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हरिद्वार प्रशासन ने मिशन ज्ञान गंगा की शुरुआत की है. इस अभिनव पहल के तहत स्कूल कोर्स से संबंधित रोचक, ज्ञानवर्धक और आसान भाषा में तैयार किए गए शॉर्ट वीडियो, रील्स और डिजिटल कंटेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से छात्रों तक पहुंचाए जा रहे हैं.

रुड़की स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी 'डायट' के शिक्षकों और विषय विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए जा रहे ये वीडियो कक्षा तीन से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए बनाए जा रहे हैं. इन वीडियो में गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी जैसे सभी विषयों के कठिन सिलेबस को सरल तरीके से समझाया जा रहा है.

हरिद्वार के अलावा अन्य स्कूली बच्चों को भी मिलेगा लाभ: हरिद्वार जिले में सरकारी और निजी विद्यालयों को मिलाकर लगभग चार लाख से अधिक छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं. मिशन ज्ञान गंगा का लाभ सीधे तौर पर इन विद्यार्थियों को मिलेगा. इसके साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होने के कारण प्रदेश के अन्य जिलों और देश के किसी भी हिस्से में रहने वाले छात्र भी इस कंटेंट का लाभ उठा सकेंगे.

मिशन ज्ञान गंगा को लेकर केंद्रीय नीति आयोग ने भी सराहना की है. इस मिशन के तहत बच्चों को एग्जाम के समय आ रही कठिनाइयों को दूर करने में भी मदद मिलेगी. कठिन विषयों पर छोटी-छोटी रील तैयार की जा रही हैं. डायट के अनुभवी शिक्षक अलग अलग विषयों पर रील बना रहे हैं. फेसबुक और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शुरुआत में अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है. वर्तमान समय में बच्चे मोबाइल और सोशल मीडिया पर अधिक समय बिताते हैं. ऐसे में यदि उन्हें शिक्षा से जुड़ा उपयोगी कंटेंट उपलब्ध कराया जाए तो उनका समय सकारात्मक दिशा में लग सकेगा.

-ललित नारायण मिश्रा, मुख्य विकास अधिकारी-

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