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पेंशन बंद होने से प्राध्यापकों का बढ़ा गुस्सा, कांग्रेस ने सरकार को घेरा, शिक्षकों के आर्थिक संकट का उठाया मुद्दा

400 से ज्यादा पेंशनधारी शिक्षकों के परिवार पर आर्थिक संकट मंडराने लगा है. प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट.

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पेंशन बंद होने से प्राध्यापकों का बढ़ा गुस्सा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 18, 2026 at 10:29 PM IST

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रायपुर: अनुदानित अशासकीय महाविद्यालयों के सेवानिवृत्त प्राध्यापकों और कर्मचारियों की पेंशन बंद किए जाने का मामला गरमा गया है. पेंशनभोगी संघ का आरोप है कि सरकार के 1 और 11 सितंबर 2026 के आदेशों से 400 से अधिक पेंशनधारी प्रभावित हुए हैं. वहीं, जुलाई और अगस्त की पेंशन का भुगतान नहीं होने से बुजुर्गों के सामने परिवार चलाने का आर्थिक संकट खड़ा हो गया है. इस मुद्दे पर कांग्रेस ने भी सरकार को घेरा है और जल्द समाधान निकालने की बात की है.


पेंशन बंद होने से बुजुर्ग प्राध्यापकों की बढ़ी परेशानी

छत्तीसगढ़ अनुदानित अशासकीय महाविद्यालयीन पेंशनभोगी प्राध्यापक संघ ने राज्य सरकार के पेंशन संबंधी फैसले पर नाराजगी जताई. संघ के महासचिव डॉ. डीएन शर्मा और अध्यक्ष डॉ. हरिनारायण दुबे ने कहा, 1 सितंबर 2026 के आदेश के बाद 400 से अधिक सेवानिवृत्त प्राध्यापकों और तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दी गई. संघ का आरोप है कि जुलाई और अगस्त महीने की पेंशन का भुगतान भी अब तक नहीं हुआ. संघ के मुताबिक, पेंशन ही बुजुर्ग प्राध्यापकों और कर्मचारियों के जीवन-यापन, इलाज और पारिवारिक खर्चों का प्रमुख सहारा है. पेंशन बंद होने से उनके सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है.

पेंशन बंद होने से प्राध्यापकों का बढ़ा गुस्सा (ETV Bharat)


पेंशन और ग्रेच्युटी के अधिकार को लेकर भी विवाद

पेंशनभोगी प्राध्यापक संघ ने बताया कि 26 अक्टूबर 2010 को तत्कालीन डॉ रमन सिंह सरकार ने अनुदानित अशासकीय महाविद्यालयों के कर्मचारियों के लिए 5वें वेतनमान में पेंशन और चौथे वेतनमान में ग्रेच्युटी की व्यवस्था शुरू की थी. पेंशनभोगियों की मांग रही है कि उन्हें जिस वेतनमान में सेवानिवृत्ति मिली है, उसी के अनुरूप पेंशन और ग्रेच्युटी का लाभ मिलना चाहिए.

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400 से ज्यादा पेंशनधारी प्राध्यापकों का आक्रोश (ETV Bharat)

पेंशनभोगी प्राध्यापक संघ का दावा है कि 80 से अधिक प्राध्यापकों की याचिकाओं पर उच्च न्यायालय ने उनके पक्ष में आदेश दिए. वहीं, आदेशों के अनुपालन को लेकर 50 से अधिक पेंशनभोगियों ने सरकार के खिलाफ अवमानना के मामले भी दायर किए हैं. पेंशनभोगी प्राध्यापक संघ के अनुसार, कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट में भी कानूनी प्रक्रिया जारी है.


सरकार के फैसले पर संघ ने उठाए सवाल

पेंशनभोगी प्राध्यापक संघ का आरोप है कि 22 अगस्त 2026 की कैबिनेट बैठक के बाद सरकार ने पेंशन और ग्रेच्युटी की पुरानी व्यवस्था को समाप्त कर दिया. इसके बाद 1 और 11 सितंबर को आदेश जारी किए गए. पेंशनभोगी प्राध्यापक संघ ने इन आदेशों को वापस लेने और सभी पेंशनधारियों की पेंशन बहाल करने की मांग की है. पेंशनभोगी प्राध्यापक संघ ने जुलाई और अगस्त की बकाया पेंशन का तत्काल भुगतान करने तथा उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करने की भी मांग की.

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400 से ज्यादा पेंशनधारी प्राध्यापकों का आक्रोश (ETV Bharat)


कांग्रेस ने भी सरकार को घेरा, समाधान की मांग की

कांग्रेस ने भी पेंशनभोगियों की मांगों का समर्थन किया है. पूर्व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने कहा कि वर्षों तक सेवाएं देने वाले कर्मचारियों की पेंशन बंद करना उनके साथ अन्याय है. उन्होंने कहा कि 70, 80 और 90 वर्ष की उम्र के कई बुजुर्गों के लिए पेंशन ही दवाइयां, राशन और परिवार के खर्चों का सहारा है. ऐसे में सरकार को कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए.

विकास उपाध्याय ने 1 और 11 सितंबर के आदेश वापस लेने, बकाया पेंशन का भुगतान करने और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके वेतनमान के अनुरूप पेंशन देने की मांग की है. कांग्रेस नेता ने चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं होने पर कांग्रेस पेंशनभोगियों के समर्थन में आंदोलन करेगी.

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400 से ज्यादा पेंशनधारी प्राध्यापकों का आक्रोश (ETV Bharat)


अब सरकार के अगले कदम पर नजर

पेंशन बंद होने से परेशान प्राध्यापक और कर्मचारी सरकार से राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं. पेंशनभोगी संघ और कांग्रेस की मांगों के बीच अब देखना होगा कि राज्य सरकार इस मामले में क्या कदम उठाती है, बुजुर्ग पेंशनधारियों को कब तक राहत मिलती है.

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