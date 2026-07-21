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पटना विश्वविद्यालय की स्वायत्तता पर संग्राम, नए विश्वविद्यालय विधेयक के विरोध में उतरे शिक्षक और छात्र

बिहार में नए विश्वविद्यालय विधेयक का विरोध शुरू हो गया है. पटना विश्वविद्यालय के शिक्षक, कर्मचारी और छात्रों ने मोर्चा खोल दिया है. पढ़ें..

Bihar New University Bill
बिहार में नए विश्वविद्यालय विधेयक का विरोध (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 21, 2026 at 4:53 PM IST

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पटना: बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के साथ ही उच्च शिक्षा से जुड़ा एक प्रस्तावित विधेयक राज्य की राजनीति और शैक्षणिक जगत का बड़ा मुद्दा बन गया है. बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 और पटना विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 में करीब पांच दशक बाद व्यापक बदलाव की तैयारी चल रही है. प्रस्तावित विधेयक की ड्राफ्टिंग पूरी होने की जानकारी के बीच पटना विश्वविद्यालय में इसका विरोध तेज हो गया है. शिक्षक, कर्मचारी और छात्र संगठन दलगत सीमाओं से ऊपर उठकर विश्वविद्यालय की स्वायत्तता बचाने के लिए एक मंच पर आ गए हैं.

सामूहिक अवकाश को लेकर विरोध: प्रस्तावित विधेयक के विरोध में मंगलवार को पटना विश्वविद्यालय के शिक्षक सामूहिक अवकाश पर रहे और हड़ताल की. पटना विश्वविद्यालय शिक्षक संघ की ओर से आयोजित विरोध कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शिक्षक, कर्मचारी और छात्र शामिल हुए. शिक्षक संघ ने फैसला लिया है कि विधानसभा के शेष तीन कार्य दिवसों के दौरान भी विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा. यदि सरकार विधेयक को वापस नहीं लेती है तो आंदोलन को सड़क तक ले जाने की रणनीति भी तैयार की जाएगी.

पटना विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों ने खोला मोर्चा (ETV Bharat)

क्या है सरकार की तैयारी?: जानकारी के अनुसार राज्य सरकार विश्वविद्यालयों के संचालन से जुड़े अलग-अलग अधिनियमों को समाप्त कर एक समान कानून लागू करने की तैयारी में है. इसके साथ ही स्नातक शिक्षा को विश्वविद्यालयों के नियंत्रण से अलग कर सीधे उच्च शिक्षा विभाग के अधीन लाने पर भी विचार किया जा रहा है.

सरकार का उद्देश्य राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के लिए एक समान प्रशासनिक व्यवस्था लागू करना बताया जा रहा है. हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर अभी आधिकारिक तौर पर विधेयक सदन में पेश नहीं किया गया है, लेकिन इसकी संभावित रूपरेखा सामने आने के बाद विरोध शुरू हो गया है.

'पटना विश्वविद्यालय की अलग पहचान है': पटना विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष प्रो. शिव सागर प्रसाद ने कहा कि पटना विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 अन्य विश्वविद्यालयों के कानून से पूरी तरह अलग है. उन्होंने कहा कि पटना विश्वविद्यालय एफिलिएटिंग विश्वविद्यालय नहीं है, बल्कि इसके अपने अंगीभूत कॉलेज हैं और इसकी प्रशासनिक एवं शैक्षणिक व्यवस्था भी अलग है.

"सौ वर्ष से अधिक पुराने इस विश्वविद्यालय की अपनी अकादमिक परंपरा, परीक्षा प्रणाली और कार्य संस्कृति है. प्रस्तावित बदलाव सीधे विश्वविद्यालय की स्वायत्तता पर असर डालेंगे. हमें ये मंजूर नहीं है."- प्रो. शिव सागर प्रसाद, कार्यकारी अध्यक्ष, पटना विश्वविद्यालय शिक्षक संघ

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पटना विश्वविद्यालय की स्वायत्तता पर संग्राम (ETV Bharat)

स्थानांतरण और प्रशासनिक व्यवस्था पर भी चिंता: प्रो. शिव सागर प्रसाद ने कहा कि वर्तमान व्यवस्था में पटना विश्वविद्यालय के शिक्षकों का स्थानांतरण विश्वविद्यालय के अपने कॉलेजों तक सीमित रहता है. यदि सभी विश्वविद्यालयों के लिए एक समान कानून लागू हुआ तो शिक्षकों का स्थानांतरण राज्य के किसी भी कॉलेज में किया जा सकता है.

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि स्नातक स्तर की शिक्षा और विश्वविद्यालय प्रशासन को अलग करने की तैयारी भी चल रही है, जिसका शिक्षक संघ विरोध करेगा. उनका कहना है कि जब तक सरकार विधेयक वापस लेने की घोषणा नहीं करती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.

'शोध और स्वायत्तता प्रभावित होगी': पटना विश्वविद्यालय के वाणिज्य महाविद्यालय की प्राचार्या प्रो. सुहेली मेहता ने कहा कि सरकार सभी विश्वविद्यालयों को एक ही नियम के तहत लाने की तैयारी कर रही है लेकिन पटना विश्वविद्यालय की ऐतिहासिक और शैक्षणिक पहचान अलग है.

"शिक्षक, कर्मचारी और छात्र मिलकर पटना विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं. विश्वविद्यालय की स्वायत्तता और शोध की क्षमता को बनाए रखना जरूरी है. यदि सरकार विधेयक वापस नहीं लेती है तो आंदोलन आगे भी जारी रहेगा."- प्रो. सुहेली मेहता, प्राचार्या, वाणिज्य महाविद्यालय

छात्र संघ भी आंदोलन में शामिल: पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष शांतनु शेखर ने कहा कि विश्वविद्यालय का पूरा परिवार इस मुद्दे पर एकजुट है. उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक विचारधारा से जुड़े छात्र हों या शिक्षक और कर्मचारी, सभी का उद्देश्य विश्वविद्यालय की स्वायत्तता और गरिमा को सुरक्षित रखना है. किसी प्रकार का बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा.

विधानसभा से सड़क तक आंदोलन की चेतावनी: विरोध कर रहे शिक्षक और छात्र संगठनों का कहना है कि यदि सरकार विधानसभा में यह विधेयक पारित कराती है तो आंदोलन और तेज किया जाएगा. फिलहाल विरोध शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है लेकिन जरूरत पड़ने पर सड़क और विधानसभा के बाहर भी व्यापक आंदोलन किया जाएगा. ऐसे में बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान प्रस्तावित विश्वविद्यालय विधेयक केवल विधायी मुद्दा नहीं, बल्कि राज्य के उच्च शिक्षा ढ़ांचे और विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को लेकर एक बड़ी बहस का विषय बन गया है.

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