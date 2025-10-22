बेसिक माध्यमिक विद्यालयों में दूसरे स्थान पर अटैच किए गए शिक्षक-कर्मचारी मूल स्थान पर जाएंगे
अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा की तरफ से जारी किया गया आदेश, अधिकारियों को दोबारा गलती न करने की दी नसीहत
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 22, 2025 at 8:03 PM IST
लखनऊः उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग के विभिन्न पदों पर नियुक्त कर्मचारी जो शासन के अनुमति के बिना अपने मूल स्थान नियुक्त न होकर किसी दूसरे स्थान पर सम्बद्ध किए गए हैं, वह मूल स्थान पर वापस जाएंगे.
इस संबंध में अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा की तरफ से सचिव माध्यमिक शिक्षा विभाग, महानिदेशक स्कूल शिक्षा और निदेशक माध्यमिक शिक्षा को एक आदेश जारी किया गया है. आदेश में कहा गया है कि संज्ञान में आया है कि शासन के अनुमति के बिना अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा विभिन्न आदेशों के माध्यम से अध्यापक को अधिकारियों और कर्मचारियों के सम्बद्धीकारण विभिन्न ऐसे कार्यालय में किए गए हैं, जहां उनकी मूल तैनाती नहीं है. यह पूरी तरह से गलत है. ऐसे में यह सभी अधिकारी कर्मचारी व शिक्षक अपने मूल स्थान पर वापस किए जाएं.