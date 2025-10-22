ETV Bharat / state

बेसिक माध्यमिक विद्यालयों में दूसरे स्थान पर अटैच किए गए शिक्षक-कर्मचारी मूल स्थान पर जाएंगे

अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा की तरफ से जारी किया गया आदेश, अधिकारियों को दोबारा गलती न करने की दी नसीहत

शिक्षा निदेशक कार्यालय. (Etv Bharat)
ETV Bharat Uttar Pradesh Team

October 22, 2025

लखनऊः उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग के विभिन्न पदों पर नियुक्त कर्मचारी जो शासन के अनुमति के बिना अपने मूल स्थान नियुक्त न होकर किसी दूसरे स्थान पर सम्बद्ध किए गए हैं, वह मूल स्थान पर वापस जाएंगे.

इस संबंध में अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा की तरफ से सचिव माध्यमिक शिक्षा विभाग, महानिदेशक स्कूल शिक्षा और निदेशक माध्यमिक शिक्षा को एक आदेश जारी किया गया है. आदेश में कहा गया है कि संज्ञान में आया है कि शासन के अनुमति के बिना अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा विभिन्न आदेशों के माध्यम से अध्यापक को अधिकारियों और कर्मचारियों के सम्बद्धीकारण विभिन्न ऐसे कार्यालय में किए गए हैं, जहां उनकी मूल तैनाती नहीं है. यह पूरी तरह से गलत है. ऐसे में यह सभी अधिकारी कर्मचारी व शिक्षक अपने मूल स्थान पर वापस किए जाएं.

अपर प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने कहा कि शासन की अनुमति के बिना यदि कोई अध्यापक, अधिकारी अथवा कर्मचारी अपने मूल तैनाती के स्थान के अलावा यदि कहीं संबंध किया गया है तो उसके सम्बद्धीकारण आदेश को तत्काल निरस्त करते हुए मूल तैनाती पर वापस भेजा जाए. साथ ही भविष्य में शासन की अनुमति के बिना किसी भी अध्यापक अधिकारी अथवा कर्मचारियों को ऐसे स्थान पर सम्बद्ध न किया जाए, जहां उसकी मूल तैनाती न हो. माध्यमिक बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस आदेश की कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट महानिदेशक स्कूल शिक्षा, निदेशक बेसिक और माध्यमिक शिक्षा की तरफ से अगले 10 दिनों में उपलब्ध कराई जाए. जिसमें बताया जाए कि आदेश के संबंध में कितने अधिकारियों शिक्षकों और कर्मचारियों को उनके मूल स्थान पर वापस भेजा है.इसे भी पढ़ें- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षा सेवा चयन आयोग की मांगी जानकारी, शिक्षकों की नियुक्ति का ब्योरा पेश करने का दिया निर्देश

