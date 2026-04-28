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IGIMS में एमबीबीएस परीक्षा रद्द, गड़बड़ी की जांच में विभाग से जुड़े कई शिक्षक-कर्मी हटाए गए

पटना: इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान यानी आईजीआईएमएस में एमबीबीएस परीक्षा में कथित गड़बड़ी और पेपर लीक के आरोपों के बाद बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया गया है. संस्थान की आंतरिक जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें परीक्षा प्रक्रिया में अनियमितताओं की पुष्टि मानी गई है. इसके बाद संस्थान प्रशासन ने एमबीबीएस द्वितीय सेमेस्टर 2025 की परीक्षा को रद्द कर दिया है. साथ ही डीन एग्जामिनेशन सेक्शन से जुड़े कई कर्मियों, शिक्षकों और कर्मचारियों को हटाने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है.

सभी कर्मियों और छात्रों को नोटिस: संस्थान की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, परीक्षा शाखा में बड़े स्तर पर फेरबदल किया गया है. डीन एग्जामिनेशन सेक्शन से जुड़े सभी कर्मियों और छात्रों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. परीक्षा शाखा के तीन वरिष्ठ फैकल्टी डॉ. अंजू सिंह, डॉ. विनोद कुमार और डॉ. संगीता मिश्रा को सब डीन (एजुकेशन) का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. इसके अलावा अन्य कर्मचारियों का भी तत्काल प्रभाव से तबादला कर दिया गया है.

जांच में हुई गड़बड़ी की पुष्टि:आईजीआईएमएस प्रशासन का कहना है कि "जांच रिपोर्ट में परीक्षा के दौरान गड़बड़ी की पुष्टि हुई है, जिसके बाद यह कार्रवाई जरूरी हो गई थी. एमबीबीएस द्वितीय सेमेस्टर 2025 की परीक्षा रद्द कर दी गई है और पूरी प्रक्रिया को निष्पक्ष तरीके से दोबारा आयोजित करने की तैयारी की जा रही है." संस्थान का दावा है कि दोषियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

CCTV में भी संदिग्ध गतिविधियों के संकेत: इस मामले में सबसे गंभीर आरोप फाइनल ईयर परीक्षा के दौरान पेपर लीक और उत्तर पुस्तिकाओं में हेरफेर को लेकर सामने आए हैं. बताया जा रहा है कि पेपर लीक कराने और आंसर शीट में बदलाव के लिए 5 से 8 लाख रुपये तक की डील हुई थी. यह भी चर्चा है कि पेपर लीक और उत्तर पुस्तिका में छेड़छाड़ अलग-अलग दरों पर तय की गई थी. परीक्षा शाखा के सीसीटीवी में भी संदिग्ध गतिविधियों के संकेत मिलने की बात कही जा रही है. प्रारंभिक जांच में उत्तर पुस्तिकाओं पर हस्ताक्षर से जुड़ी अनियमितता भी सामने आई हैं.

छात्रों ने लगाया आरोप: छात्रों का आरोप है कि यह मामला केवल परीक्षा तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें संस्थान के कुछ प्रभावशाली लोगों की भूमिका भी रही है. उनका कहना है कि मुख्य आरोपियों पर कार्रवाई होनी चाहिए और केवल छोटे कर्मचारियों को हटाकर मामले को दबाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए. छात्रों ने यह भी आरोप लगाया है कि जांच रिपोर्ट में लीपापोती की गई है और मुख्य दोषियों को बचाने का प्रयास किया गया है. इस पूरे मामले ने आईजीआईएमएस की परीक्षा प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. छात्र अब निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

क्या है पूरा मामला?: बताया जा रहा है कि इस पूरे विवाद की शुरुआत 13 मार्च को एक गुमनाम ई-मेल से हुई थी. इस ई-मेल में परीक्षा के पेपर लीक और पैसों के लेन-देन का आरोप लगाते हुए नेशनल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को शिकायत भेजी गई थी. इसके लगभग एक महीने बाद संस्थान ने डॉ. ओम की अध्यक्षता में आंतरिक जांच समिति का गठन किया था. समिति ने अपनी जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपी, जिसके बाद प्रशासनिक कार्रवाई तेज हुई.