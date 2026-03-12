डीएसपीएमयू में 17 दिनों से जारी आंदोलन के बीच उबाल, प्रभारी कुलपति की ‘शव यात्रा’ निकालकर जताया विरोध
रांची के डीएसपीएमयू में शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों का आंदोलन लगातार जारी है.
रिपोर्ट- चंदन भट्टाचार्य.
रांचीः डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय (DSPMU) में शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों का आंदोलन लगातार 17वें दिन भी जारी रहा. अपनी मांगों को लेकर आंदोलित कर्मचारियों ने गुरुवार को विश्वविद्यालय परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया. साथ ही प्रभारी कुलपति डीके सिंह के खिलाफ ‘शव यात्रा’ निकालकर अपना आक्रोश जाहिर किया. इस आंदोलन के दौरान पूरे परिसर में नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन का माहौल देखने को मिला.
दरअसल, विश्वविद्यालय में कर्मचारियों के एसीपी और एमएसीपी (ACP/MACP) भुगतान के मुद्दे को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है. इसी मुद्दे पर बुधवार को विश्वविद्यालय में वित्त समिति की बैठक आयोजित की गई थी. इस बैठक में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव जॉर्ज कुमार भी शामिल हुए थे. कर्मचारियों को उम्मीद थी कि इस बैठक में उनकी मांगों को लेकर कोई ठोस फैसला लिया जाएगा, लेकिन बैठक बेनतीजा खत्म हो गई.
बैठक बेनतीजा
इसके बाद गुरुवार को भी इसी मुद्दे पर वित्त समिति की एक और बैठक आयोजित की गई, जिसमें आंदोलन कर रहे कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल को भी शामिल किया गया. हालांकि कर्मचारियों के अनुसार इस बैठक से भी कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया. बैठक के बाद कर्मचारियों में नाराजगी और बढ़ गई और उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ खुलकर विरोध जताया.
प्रभारी कुलपति के कारण स्थिति उत्पन्न
आंदोलित कर्मचारियों का आरोप है कि विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति डीके सिंह इस पूरे मामले में बाधा बन रहे हैं. कर्मचारियों का कहना है कि उनकी मांगें लंबे समय से लंबित हैं लेकिन प्रशासन की ओर से कोई गंभीर पहल नहीं की जा रही है. कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि डीके सिंह वर्तमान में रांची विश्वविद्यालय के भी प्रभारी कुलपति हैं और दोनों विश्वविद्यालयों की स्थिति उनके कार्यकाल में खराब हुई है.
इसी आक्रोश के बीच गुरुवार को आंदोलनकारियों ने विश्वविद्यालय परिसर में प्रभारी कुलपति डीके सिंह की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली. इस दौरान बड़ी संख्या में शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी और विभिन्न संगठनों से जुड़े लोग शामिल हुए. प्रदर्शनकारियों ने विश्वविद्यालय परिसर में नारेबाजी करते हुए प्रशासन के खिलाफ कड़ा विरोध जताया.
कर्मचारियों की समस्याओं को कभी गंभीरता से नहीं लिया गया
आंदोलन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि जल्द ही विश्वविद्यालय में नए कुलपति की नियुक्ति होने वाली है. ऐसे में प्रभारी कुलपति के कार्यकाल का अंत इसी तरह होना उनके लिए एक तरह का प्रतीकात्मक विरोध है. कर्मचारियों का आरोप है कि प्रभारी कुलपति रहते हुए डीके सिंह ने कभी भी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों, शिक्षकों और छात्रों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया.
ऑनलाइन बैठक में सिर्फ शामिल होते थे प्रभारी कुलपति
कर्मचारियों ने यह भी आरोप लगाया कि प्रभारी कुलपति अक्सर विश्वविद्यालय आने के बजाय ऑनलाइन बैठकों के माध्यम से ही प्रशासनिक कामकाज करते रहे, जिससे कई महत्वपूर्ण निर्णय लंबित रह गए. आंदोलनकारियों का कहना है कि प्रशासन का रवैया लगातार तानाशाहीपूर्ण रहा है और कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर संवेदनशीलता नहीं दिखाई गई. प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा. फिलहाल विश्वविद्यालय परिसर में आंदोलन के कारण माहौल लगातार गर्म बना हुआ है और कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहे हैं.
