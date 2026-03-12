ETV Bharat / state

डीएसपीएमयू में 17 दिनों से जारी आंदोलन के बीच उबाल, प्रभारी कुलपति की ‘शव यात्रा’ निकालकर जताया विरोध

DSPMU में शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों का प्रदर्शन ( Etv Bharat )

रिपोर्ट- चंदन भट्टाचार्य.

रांचीः डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय (DSPMU) में शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों का आंदोलन लगातार 17वें दिन भी जारी रहा. अपनी मांगों को लेकर आंदोलित कर्मचारियों ने गुरुवार को विश्वविद्यालय परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया. साथ ही प्रभारी कुलपति डीके सिंह के खिलाफ ‘शव यात्रा’ निकालकर अपना आक्रोश जाहिर किया. इस आंदोलन के दौरान पूरे परिसर में नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन का माहौल देखने को मिला.

दरअसल, विश्वविद्यालय में कर्मचारियों के एसीपी और एमएसीपी (ACP/MACP) भुगतान के मुद्दे को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है. इसी मुद्दे पर बुधवार को विश्वविद्यालय में वित्त समिति की बैठक आयोजित की गई थी. इस बैठक में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव जॉर्ज कुमार भी शामिल हुए थे. कर्मचारियों को उम्मीद थी कि इस बैठक में उनकी मांगों को लेकर कोई ठोस फैसला लिया जाएगा, लेकिन बैठक बेनतीजा खत्म हो गई.

रांची के डीएसपीएमयू में शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों का आंदोलन (ETV Bharat)

बैठक बेनतीजा

इसके बाद गुरुवार को भी इसी मुद्दे पर वित्त समिति की एक और बैठक आयोजित की गई, जिसमें आंदोलन कर रहे कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल को भी शामिल किया गया. हालांकि कर्मचारियों के अनुसार इस बैठक से भी कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया. बैठक के बाद कर्मचारियों में नाराजगी और बढ़ गई और उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ खुलकर विरोध जताया.

प्रभारी कुलपति के कारण स्थिति उत्पन्न

आंदोलित कर्मचारियों का आरोप है कि विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति डीके सिंह इस पूरे मामले में बाधा बन रहे हैं. कर्मचारियों का कहना है कि उनकी मांगें लंबे समय से लंबित हैं लेकिन प्रशासन की ओर से कोई गंभीर पहल नहीं की जा रही है. कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि डीके सिंह वर्तमान में रांची विश्वविद्यालय के भी प्रभारी कुलपति हैं और दोनों विश्वविद्यालयों की स्थिति उनके कार्यकाल में खराब हुई है.