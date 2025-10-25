ETV Bharat / state

सरकार के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे शिक्षक-कर्मचारी, बोले- टीईटी और पुरानी पेंशन को लेकर किया जा रहा शोषण

नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाया.

नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस.
नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 25, 2025 at 8:39 PM IST

3 Min Read
लखनऊ : पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर शिक्षकों ने कमर कस ली है. शिक्षक-कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली के लिए सड़कों पर आंदोलन करने की तैयारी में हैं. शिक्षकों का कहना है कि सरकार लगातार उपेक्षा कर रही है. अब शिक्षक कर्मचारियों ने आरपार की लड़ाई लड़ने के ठान ली है. दिल्ली के रामलीला में हुई पेंशन महारैली में देश के कोने-कोने से लाखों की संख्या में शिक्षक कर्मचारियों ने आवाज बुलंद की थी, इस बार फिर से दिल्ली कूच किया जाएगा.

नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा कि 25 नवंबर को देशभर के शिक्षक कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर दिल्ली कूच करेंगे. दिल्ली के रामलीला मैदान में पेंशन महारैली में 20 लाख से ज्यादा शिक्षक कर्मचारी अपनी मांग को लेकर जुटेंगे.

विजय बंधु ने कहा कि नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम और ऑल टीचर्स एम्पलाईज वेलफेयर एसोसिएशन (अटेवा) के तत्वावधान में पूरे देश में पिछले कई सालों से पुरानी पेंशन की बहाली और निजीकरण की समाप्ति के लिए लगातार संघर्ष किया जा रहा है. जिसका परिणाम है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल हो गई है.

संगठन के संघर्ष की बदौलत 1 जनवरी 2004 के पहले प्रकाशित नौकरियों में बाद में ज्वाइन करने वालों को पुरानी पेंशन बहाली का लाभ मिला. लेकिन जब तक देश भर के शिक्षक व कर्मचारियो को NPS/UPS को हटाकर पुरानी पेंशन की बहाली नहीं हो जाती. निजीकरण की समाप्ति और टीईटी की अनावश्यक अनिवार्यता समाप्त नहीं हो जाती, तब तक संघर्ष जारी रहेगा.

उन्होंने कहा कि यूपीएस पूरी तरह से फेल योजना साबित हुई है, क्योंकि 24 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों में 97% लोगों ने इसे अस्वीकार कर दिया. जबकि सरकार बार-बार उसका समय बढ़ा रही है. इससे स्पष्ट है कि देश के शिक्षकों, कर्मचारियों ने एनपीएस और यूपीएस दोनों को नकार दिया. सरकार को चाहिए कि OPS का भी विकल्प खोल दे, सारी हकीकत सामने आ जाएगी.

राष्ट्रीय सचिव डॉ. नीरजपति त्रिपाठी ने कहा कि सरकार लगातार शिक्षकों व कर्मचारियों का उत्पीड़न कर रही है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. सरकार शिक्षक व कर्मचारियों के मुद्दों को हल करने के लिए उदारता दिखाए, क्योंकि शिक्षक व कर्मचारी ही सरकार की रीढ़ हैं और वही सरकार की योजनाओं को धरातल पर ले जाता है. टीईटी की अनिवार्यता करके शिक्षकों को अपमानित किया जा रहा है, शिक्षा के माहौल को खराब किया जा रहा है. अपने मुद्दे को ताकत देने के लिए स्नातक और शिक्षक विधान परिषद के आगामी होने वाले चुनाव में सभी शिक्षक और कर्मचारी अधिक से अधिक अपने नाम वोटर लिस्ट में बढ़वाएं.

ETV Bharat Logo

