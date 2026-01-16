रायबरेली: दिनदहाड़े घर में घुसकर रिश्तेदार ने की महिला की हत्या, आरोपी को लोगों ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले

रायबरेली: दिनदहाड़े घर में घुसकर रिश्तेदार ने की महिला की हत्या, आरोपी को लोगों ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले
भतीजा ने रिश्ते को किया कलंकित, चाची की मुंह दबाकर मौत के घाट उतारा
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 16, 2026 at 7:56 PM IST|
Updated : January 16, 2026 at 8:23 PM IST
रायबरेली: शिक्षक के घर में घुसकर पत्नी की मुंह दबाकर हत्या करने का मामला सामने आया है. हत्या का आरोपी शिक्षक के गांव का भतीजा बताया जा रहा है, पड़ोसियों ने आरोपी को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया है.
मामला शहर कोतवाली इलाके के बस्तेपुर का है. जहां प्रतापगढ़ के रहने वाले शिक्षक अभिनव तिवारी-पत्नी स्वप्निल तिवारी उर्फ तनु अपने आठ वर्षीय बेटी के साथ रहते थे. आज सुबह मृतिका तनु के पति और बेटी के स्कूल जाने के बाद तनु घर में अकेली थी. इस दौरान शिक्षक के गांव का रहने वाला युवक वैभव तिवारी घर आया. वैभव तिवारी रिश्ते में तनु का भतीजा लगता था. इसलिए अक्सर वह घर आता जाता रहता था.
वैभव तिवारी को पड़ोसियों ने आज भी तनु के घर से जाते देखा, लेकिन बराबर आने जाने के कारण किसी को शक नही हुआ, तभी घर में शोर शराबा शुरु हो गया, पड़ोसियों ने इसकी सूचना शिक्षक को दी. शिक्षक ने अपने मित्र ओम प्रकाश को घर भेजा. ओम प्रकाश जैसे ही घर पहुंचा तो आलमारी खुली थी, ज्वेलरी जमीन पर बिखरी पड़ी थी और पास में ही तनु का शव पड़ा था. इतने में आरोपी कमरे से निकल कर भागने की कोशिश करने लगा, जिसे पड़ोसियों ने पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया.
सीओ सदर अरुण नौहार ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि, थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत राम जी पुरम मौहल्ले बसतेपुर से एक हत्या का मामला सामने आया है. महिला का नाम स्वप्निल तिवारी पति अभिनव तिवारी है. यह थाना क्षेत्र नवाबगंज जिला प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, अभियुक्त वैभव तिवारी भी नवाबगंज का ही रहने वाला है, यह दोनों परिवार एक दूसरे से परिचित थे.
आरोपी वैभव तिवारी आज मृतिका तनु के घर पर आया था. उस समय महिला घर पर अकेली थी, जब महिला चाय बनाने गई तो इसी बीच वैभव तिवारी मौके का फायदा उठाकर घर में लूटपाट करने लगा. जब महिला ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी. पड़ोसियों के सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.
