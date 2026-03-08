बरेली में भाजपा पार्षद पर टीचर पत्नी ने कराई FIR, तीन साल पहले हुई थी शादी, जानिए क्या है मामला
पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 8, 2026 at 5:59 PM IST
बरेली : भाजपा पार्षद पर उनकी पत्नी ने दहेज की मांग और मारपीट करने के गंभीर आरोप लगाए हैं. पीड़िता की शिकायत पर इज्जतनगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. वार्ड 51 से भाजपा पार्षद महेश राजपूत की पत्नी पार्वती देवी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनकी शादी 26 जून 2023 को शाही क्षेत्र के गांव दुनकी निवासी महेश राजपूत से हुई थी. पार्वती देवी शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात हैं.
महिला का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद से ही पति का व्यवहार बदल गया और वह दहेज को लेकर दबाव बनाने लगे. विरोध करने पर कई बार उनके साथ मारपीट की गई. पांच मार्च को तबीयत खराब होने के दौरान भी पति ने उनके साथ मारपीट की, जिससे उन्हें चोटें आईं. महिला का कहना है कि घर में लगे सीसीटीवी कैमरों में भी घटना रिकॉर्ड हुई है.
पीड़िता का कहना है कि पहले भी मारपीट के बाद परिवार के लोगों के कहने पर समझौता कर लिया गया था, लेकिन लगातार हो रहे उत्पीड़न से परेशान होकर उन्होंने पुलिस से शिकायत करने का फैसला किया.
इज्जतनगर थाने के इंस्पेक्टर ने बताया कि महिला की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ मारपीट सहित अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पीड़िता का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया है और मामले की जांच की जा रही है. जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
