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बनारस में आर्थिक तंगी से परेशान टीचर ने CSC में की लूट की कोशिश, बोला- “गल्ले में जितने रुपये हैं निकाल दो, नहीं तो गोली मार दूंगा

पुलिस पूछताछ में हुआ खुलासा, टीचर ने बताई ये वजह.

Photo Credit; CSC
जन सेवा केंद्र में धमकी देकर गोली तान पैसे मांगता शिक्षक. (Photo Credit; CSC)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 11, 2026 at 12:20 PM IST

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वाराणसी: जन सेवा केंद्र (CSC) बड़ागांव थाना क्षेत्र अंतर्गत काजीसराय में उस समय हड़कंप मच गया, जब आर्थिक तंगी से परेशान एक निजी स्कूल शिक्षक ने पिस्टल के बल पर लूट की कोशिश की. हालांकि संचालक की सूझबूझ और स्थानीय लोगों की तत्परता से आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया गया.

बड़ागांव क्षेत्र निवासी जावेद अली अपने मकान में ही जन सेवा केंद्र संचालित करते हैं. शनिवार रात करीब 8 बजे वह दुकान बंद करने की तैयारी कर रहे थे. इसी दौरान गौतम पटेल नामक युवक बाइक से वहां पहुंचा और कैश निकालने की बात कही. जावेद ने बताया कि उन्होंने दुकान बंद होने की बात कहते हुए फिलहाल कैश न होने की जानकारी दी, लेकिन इसके बावजूद युवक करीब 15 मिनट तक दुकान में ही रुका रहा. वह कभी मोबाइल पर बात करता तो कभी बाहर निकलकर आसपास का जायजा लेता रहा.

CSC में की लूट की कोशिश (Video Credit; CSC)

आरोप है कि कुछ देर बाद मौका देखकर गौतम पटेल ने अचानक अपनी कमर से पिस्टल निकाल ली और जावेद अली पर तानते हुए कहा, “गल्ले में जितने रुपये हैं निकाल दो, नहीं तो गोली मार दूंगा. जावेद अली ने बताया कि पहले तो वह घबरा गए, लेकिन फिर उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए आरोपी को बातों में उलझाना शुरू किया. उन्होंने कहा कि कैश पीछे रखा है और वह अभी लेकर आते हैं. इसके बाद वह पीछे के कमरे में गए और जोर-जोर से शोर मचाने लगे.

शोर सुनते ही आसपास के दुकानदार और स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए. खुद को घिरता देख आरोपी भागने लगा, लेकिन दुकान से बाहर निकलते ही लोगों ने उसे पकड़ लिया. भीड़ ने उसकी जमकर पिटाई कर दी और उसके हाथ से पिस्टल छीन ली. बाद में उसे कुर्सी पर बैठाकर पुलिस को सूचना दी गई.

बड़ागांव पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया. पूछताछ में आरोपी गौतम पटेल ने बताया कि वह वाराणसी के परमानंदपुर, शिवपुर स्थित एक निजी विद्यालय में शिक्षक है. उसने बताया कि उस पर काफी कर्ज है और हर महीने करीब 25 हजार रुपये की किस्त देनी पड़ती है, जबकि स्कूल से उसे मात्र 13 हजार रुपये वेतन मिलता है. आर्थिक तंगी से परेशान होकर उसने लूट की योजना बनाई थी. बड़ागांव पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ जावेद अली की तहरीर पर केस दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.

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बनारस में CSC में लूट की कोशिश
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