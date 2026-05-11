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बनारस में आर्थिक तंगी से परेशान टीचर ने CSC में की लूट की कोशिश, बोला- “गल्ले में जितने रुपये हैं निकाल दो, नहीं तो गोली मार दूंगा

जन सेवा केंद्र में धमकी देकर गोली तान पैसे मांगता शिक्षक. ( Photo Credit; CSC )

वाराणसी: जन सेवा केंद्र (CSC) बड़ागांव थाना क्षेत्र अंतर्गत काजीसराय में उस समय हड़कंप मच गया, जब आर्थिक तंगी से परेशान एक निजी स्कूल शिक्षक ने पिस्टल के बल पर लूट की कोशिश की. हालांकि संचालक की सूझबूझ और स्थानीय लोगों की तत्परता से आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया गया. बड़ागांव क्षेत्र निवासी जावेद अली अपने मकान में ही जन सेवा केंद्र संचालित करते हैं. शनिवार रात करीब 8 बजे वह दुकान बंद करने की तैयारी कर रहे थे. इसी दौरान गौतम पटेल नामक युवक बाइक से वहां पहुंचा और कैश निकालने की बात कही. जावेद ने बताया कि उन्होंने दुकान बंद होने की बात कहते हुए फिलहाल कैश न होने की जानकारी दी, लेकिन इसके बावजूद युवक करीब 15 मिनट तक दुकान में ही रुका रहा. वह कभी मोबाइल पर बात करता तो कभी बाहर निकलकर आसपास का जायजा लेता रहा. CSC में की लूट की कोशिश (Video Credit; CSC)