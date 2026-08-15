हरियाणा में शिक्षकों का ट्रांसफर कोर्ट में अटका, फतेहाबाद में बोले शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा
स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने फतेहाबाद पहुंचे शिक्षा मंत्री ने राज्य में ट्रांसफर पॉलिसी पर बड़ा बयान दिया है.
Published : August 15, 2026 at 8:53 PM IST
फतेहाबादः हरियाणा के फतेहाबाद में धूम-धाम से स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया. फतेहाबाद पुलिस लाइन में आयोजित जिल स्तरी स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने शिरकत की.
'सरकार की ओर से कोई अड़चन नहीं है': मीडिया से बातचीत करते हुए शिक्षा मंत्री ने अध्यापकों के ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर कहा कि "सरकार भी चाहती है कि अध्यापकों की ट्रांसफर की प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाए. सरकार की ओर से कोई अड़चन नहीं है. लेकिन किसी न किसी कारण से मामला कोर्ट में फंस जाता है. जब-जब ट्रांसफर ड्राइव का काम अंतिम चरण में पहुंचता है तो कोर्ट के द्वारा कोई न कोई नया आदेश जारी कर दिया जाता है. तीन से चार बार ये प्रक्रिया हो चुकी है. कोर्ट की अड़चन को दूर करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है. उनका प्रयास है कि जल्द से जल्द ट्रांसफर ड्राइव का काम पूरा हो जाए और अध्यापकों को फायदा मिले."
5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणाः तिरंगा फहराने के बाद उन्होंने पेरेड की सलामी ली. बच्चों और पुलिस की परेड सलामी से खुश होकर शिक्षा मंत्री ने 5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की. इस दौरान स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी. वहीं स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम को लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा कि आज पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस उत्साह से मनाया जा रहा है. देश का हर नागरिक तिरंगे के रंग में रंगा हुआ है और अपने घरों पर तिरंगा फहरा रहा है.