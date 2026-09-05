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शिक्षक दिवस पर ही स्कूल से गायब मिले टीचर, बच्चे करते रहे इंतजार, विभाग ने लिया एक्शन

राजकीय जूनियर हाईस्कूल भलागांव ( ETV Bharat )