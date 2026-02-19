ETV Bharat / state

भारी पड़ा समाजवादी पार्टी के पक्ष में सोशल मीडिया पोस्ट; अमेठी में टीचर सस्पेंड

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अमेठी संजय तिवारी ने बताया कि शिव प्रताप यादव को निलंबित कर दिया गया है.

निलंबित शिक्षक शिव प्रताप यादव.
निलंबित शिक्षक शिव प्रताप यादव. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 19, 2026 at 9:17 AM IST

Updated : February 19, 2026 at 9:52 AM IST

अमेठी: सोशल मी़डिया पर समाजवादी पार्टी के समर्थन में पोस्ट करना शिक्षक को भारी पड़ गया. किसान यूनियन की शिकायत पर बेसिक शिक्षा विभाग ने जांच कराई. जांच में आरोप सही पाए गए. इसके बाद शिक्षक को निलंबित कर दिया गया.

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अमेठी संजय तिवारी ने बताया कि आरोप सही पाए जाने के बाद शिव प्रताप यादव को निलंबित कर दिया गया है. बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय अमेठी द्वारा पत्र भी जारी किया गया है.

विभागीय पत्र के मुताबिक, अमेठी विकास खंड क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय अमहा में कार्यरत शिक्षक शिव प्रताप यादव को बेसिक शिक्षा अधिकारी अमेठी ने निलंबित कर दिया है. किसान यूनियन के पदाधिकरी ने शिक्षक की शिकायत की थी.

बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी पत्र.
बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी पत्र. (Photo Credit: ETV Bharat)

किसान यूनियन पदाधिकारी ने आरोप लगाया था कि शिव प्रताप यादव के फेसबुक अकाउंट से समाजवादी पार्टी पक्ष में गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर बधाई की पोस्ट की जाती है.

इतना ही नहीं समाजवादी पार्टी के पक्ष में समाचार पत्रों की कटिंग और समाजवादी पार्टी के कार्यक्रमों की पोस्ट की जाती है. इसके साथ ही भाजपा के विरोध में भी सोशल मीडिया पोस्ट की जाती है.

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अमेठी संजय तिवारी ने इस मामले की जांच खंड शिक्षा अधिकारी सिंहपुर द्वारा कराई. जांच में आरोप सही पाए गए.

इसके बाद उत्तर प्रदेश वेसिक शिक्षा परिषद की नियमावली 1958 के विरुद्ध आचरण किए जाने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की कार्रवाई की गई है. निलंबन की अवधि में निर्वाह भत्ते की धनराशि दी जाएगी.

