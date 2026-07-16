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1000 रुपए खो जाने पर छात्राओं के कपड़े उतरवाकर टीचर ने ली तलाशी! शिक्षिका निलंबित

शिक्षिका ने बताया कि छात्राओं ने स्वयं वस्त्र उतार कर ही तलाशी लेने की बात कही थी.

ग्रामीणों और परिजनों ने स्कूल के बाहर हंगामा किया
ग्रामीणों और परिजनों ने स्कूल के बाहर हंगामा किया (Informer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 16, 2026 at 10:46 AM IST

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सवाई माधोपुर : जिले की बामनवास तहसील के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लिवाली में विद्यालय की शिक्षिका पर गंभीर आरोप लगे हैं. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लिवाली की शिक्षिका सरस्वती मीना पर स्कूल की छात्राओं ने आरोप लगाया कि 1000 रुपए खो जाने के बाद गलत तरीके से कपड़े उतरवाकर उनकी जांच की गई, जिसके कारण उनको मानसिक प्रताड़ना और बेइज्जती महसूस हुई है. मामले की जानकारी के बाद ग्रामीणों और परिजनों ने स्कूल के बाहर हंगामा कर दिया. ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल में शिक्षिका ने जिस प्रकार छात्राओं की जांच की है, वह गलत है.

शिक्षिका निलंबित : संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा भरतपुर दलवीर सिंह की ओर से तथ्यात्मक रिपोर्ट और शिकायत को देखते हुए शिक्षिका सरस्वती मीना के खिलाफ जांच शुरू की गई है, जिसमें उसे दोषी पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है. निलंबन काल के दौरान शिक्षिका का मुख्यालय सीबीईओ कार्यालय राजाखेड़ा धौलपुर रहेगा. वहीं, व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षक वंदना शर्मा को भी सेवा प्रदाता कंपनी के लिए कार्यमुक्त किया गया है.

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ग्रामीणों ने की सख्त कार्रवाई की मांग (वीडियो ईटीवी भारत सवाई माधोपुर)

मामले को लेकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लिवाली के प्रिंसिपल मनोज मीणा का कहना है कि यह घटना दो-तीन दिन पहले की हौ. अभिभावकों की ओर से उन्हें शिकायत की गई थी कि स्कूल की शिक्षिका सरस्वती मीना ने छात्राओं के वस्त्र उतरवाकर जांच की है. इसके बाद प्रिसिंपल मनोज मीणा ने शिक्षिका सरस्वती मीना से इसकी जानकारी ली, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था. शिक्षिका ने बताया कि छात्राओं ने स्वयं वस्त्र उतार कर ही तलाशी लेने की बात कही थी.

मामले को लेकर सीबीओ प्रतिभा मीणा का कहना है कि उनके संज्ञान में यह मामला आया है. जानकारी के बाद वह स्कूल पहुंची और उच्च अधिकारियों को भी अवगत करवाया. मौके पर छात्राओं से बात करने के बाद उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया गया. स्कूल की शिक्षिका को दोषी पाए जाने के बाद उच्च अधिकारियों के निर्देश के अनुसार उसको निलंबित किया गया है. इसके अलावा पीओ की कार्रवाई के लिए लिखा गया है. अगर इसमें किसी प्रकार की लापरवाही सामने आती हे तो विभागीय अनुसार कार्रवाई की जाएगी.

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GIRL STUDENTS TO REMOVE CLOTHES
TEACHER STRIP GIRLS TO SEARCH MONEY
पैसे खो जाने पर कपड़े उतरवाकर जांच
TEACHER SUSPENDED IN SAWAI MADHOPUR

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