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स्कूल में अंधविश्वास फैलाने के आरोप में शिक्षिका निलंबित, पहले जारी त्रुटि पूर्ण आदेश को बाद में सुधारा गया

काठापाली गांव के प्राथमिक स्कूल की शिक्षिका गीता कुम्भकार को जिला शिक्षा अधिकारी ने निलंबित कर दिया है. 31 जुलाई को शिक्षिका गीता कुम्भकार का एक वीडिओ वायरल हुआ, जिसमें शिक्षिका ने अपने कान के एक सोने की बाली ढूंढने के लिए तंत्र मन्त्र और अंधविश्वास का सहारा लिया.

जांजगीर चांपा: शिक्षिका द्वारा अंध विश्वास को बढ़ावा देने और छात्र छात्राओं पर दबाव डालकर अपना गुम बाला ढूंढने के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है. बलौदा विकास खंड के काठापाली गांव की शिक्षिका के खिलाफ कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को जांच के आदेश और कार्रवाई के निर्देश दिए. ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा भेजी गई जांच रिपोर्ट के आधार पर शिक्षिका गीता कुम्भकार को निलंबित कर दिया गया है.

शिक्षिका स्कूल में लाल कपड़ा में मौली धागा, नारियल, चावल लेकर बच्चों के पास पहुंची और उसे बच्चों को स्पर्श करा कर कहा, जिसे भी गुम बाली के बारे में जानकारी है वह बता दे, नहीं तो बच्चों को उल्टी, दस्त, बीमारी होने की बात कह कर डराने की कोशिश की. शिक्षिका के इस कार्य से बच्चे डर गए और अपने परिजनों को इसकी जानकरी दी. जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को जांच के आदेश दिए.

पहले जारी त्रुटि पूर्ण आदेश को बाद में सुधारा गया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

शिक्षिका निलंबित

बलौदा विकास खंड के काठा पाली प्राथमिक शाला में पदस्थ शिक्षिका गीता कुम्भकार की जांच करते हुए बलौदा बीईओ ने शिक्षिका को कारण बताओ नोटिस जारी किया, लेकिन शिक्षिका ने नोटिस कर जवाब नहीं दिया. जिसके कारण शिक्षिका गीता कुम्भकार को निलंबित किया गया और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय बलौदा में अटेच किया गया है.

निलंबन आदेश में त्रुटि, बाद में बदला गया आदेश

जांजगीर चांपा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यलय से जारी निलंबन आदेश में बड़ी त्रुटि थी. जिला शिक्षा अधिकारी ने भी बिना देखे निलंबन आदेश को जारी कर दिया. दरअसल बलौदा ब्लॉक के शासकीय प्राथमिक शाला काठापाली स्कूल की शिक्षिका द्वारा तंत्र मन्त्र करने के वीडियो वायरल की तारीख 31 जुलाई के स्थान पर 31 अगस्त यानि 31/7/26 के बजाय 31/8/26 कर जिक्र किया गया.

डीईओ अशोक सिन्हा ने आदेश में हुई त्रुटि को तत्काल सुधारने के आदेश दिए और पुराने वायरल आदेश को निरस्त करते हुए नए आदेश जारी किए और एक माह पहले की तिथि को बदल कर पिछले महीना यानि 31/8/26 के स्थान पर 31/7/26 किया गया.