स्कूल में शिक्षक को आया ब्रेन स्ट्रोक, प्रशासन ने उपलब्ध कराई एयर एंबुलेंस, एम्स रेफर

रुद्रप्रयाग में ब्रेन स्ट्रोक से पीड़ित टीचर को एयर एंबुलेंस से एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया.

स्कूल में पढ़ाते हुए टीचर को आया ब्रेन स्ट्रोक (PHOTO-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 22, 2026 at 5:43 PM IST

रुद्रप्रयाग: विकासखंड अगस्त्यमुनि के अंतर्गत राजकीय इंटर कॉलेज बीना में कार्यरत प्रवक्ता प्रभाकर थपलियाल की तबीयत अचानक विद्यालय में कार्य के दौरान बिगड़ गई. चिकित्सकीय परीक्षण में उन्हें ब्रेन स्ट्रोक होने की पुष्टि हुई, जिसके बाद उनकी स्थिति गंभीर हो गई.

विद्यालय प्रशासन और सहकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें तत्काल जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग लाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया. स्वास्थ्य की गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें उच्च उपचार केंद्र रेफर करने की संस्तुति की.

घटना की जानकारी प्राप्त होते ही जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने मानवीय संवेदनशीलता और प्रशासनिक तत्परता का परिचय देते हुए तत्काल एयर एंबुलेंस की व्यवस्था कराने के निर्देश दिए. जिला प्रशासन की त्वरित कार्रवाई के बाद कम समय में एयर एंबुलेंस की व्यवस्था सुनिश्चित की गई. इसके बाद गंभीर रूप से बीमार शिक्षक प्रभाकर थपलियाल को एयरलिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश भेजा गया. जहां विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी में उनका उपचार किया जा रहा है.

मरीज के परिजन उपेंद्र सती ने बताया, स्कूल परिसर में ही प्रभाकर थपलियाल को ब्रेन स्ट्रोक आया. इसके बाद उन्होंने जल्द स्वास्थ्य सुविधा दिलाने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता कुलदीप राणा आजाद और फिर विधायक आशा नौटियाल से संपर्क किया. जिन्होंने लगातार शासन से समन्वय बनाते हुए एयर एंबुलेंस उपलब्ध कराई. उन्होंने उत्तराखंड सरकार की एयर एंबुलेंस सेवा को पर्वतीय क्षेत्रों के लिए अत्यंत उपयोगी बताते हुए राज्य सरकार और जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया है.

सुबह 9 बजे प्रशासन को सूचना मिली कि राजकीय इंटर कॉलेज बीना में कार्यरत प्रवक्ता प्रभाकर थपलियाल की तबीयत अचानक गंभीर हो गई. कार्य के दौरान उन्हें ब्रेन स्ट्रोक आ गया, जिसके चलते उनका स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ने लगा. जिला चिकित्सालय में इलाज के बाद उनकी स्थिति को गंभीर देखते हुए रेफर करने की बात कही. इसके बाद प्रशासन ने आपसी समन्वय कर मरीज को एयर लिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश भेजने का निर्णय लिया. तुरंत पत्राचार के बाद उन्हें एयर एंबुलेंस से एम्स रेफर किया गया, जहां विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी में उनका उपचार चल रहा है.
-नंदन सिंह रजवार, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी-

