स्कूल में शिक्षक को आया ब्रेन स्ट्रोक, प्रशासन ने उपलब्ध कराई एयर एंबुलेंस, एम्स रेफर

रुद्रप्रयाग: विकासखंड अगस्त्यमुनि के अंतर्गत राजकीय इंटर कॉलेज बीना में कार्यरत प्रवक्ता प्रभाकर थपलियाल की तबीयत अचानक विद्यालय में कार्य के दौरान बिगड़ गई. चिकित्सकीय परीक्षण में उन्हें ब्रेन स्ट्रोक होने की पुष्टि हुई, जिसके बाद उनकी स्थिति गंभीर हो गई.

विद्यालय प्रशासन और सहकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें तत्काल जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग लाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया. स्वास्थ्य की गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें उच्च उपचार केंद्र रेफर करने की संस्तुति की.

घटना की जानकारी प्राप्त होते ही जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने मानवीय संवेदनशीलता और प्रशासनिक तत्परता का परिचय देते हुए तत्काल एयर एंबुलेंस की व्यवस्था कराने के निर्देश दिए. जिला प्रशासन की त्वरित कार्रवाई के बाद कम समय में एयर एंबुलेंस की व्यवस्था सुनिश्चित की गई. इसके बाद गंभीर रूप से बीमार शिक्षक प्रभाकर थपलियाल को एयरलिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश भेजा गया. जहां विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी में उनका उपचार किया जा रहा है.