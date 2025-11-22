ETV Bharat / state

सरकारी सिस्टम की लापरवाही, दिवंगत पति के मेडिकल क्लेम अंशदान के लिए चार साल से चक्कर लगा रहीं टीचर

क्या है मामला: सीमा साहू के पति सहायक शिक्षक मुकेश साहू की कोरोना काल में मौत हुई थी. अनुकंपा नियुक्ति के तहत सीमा को उसी गांव के प्राथमिक स्कूल में पदस्थ किया गया. वह पूरी निष्ठा से बच्चों को पढ़ा रही हैं, मगर अपने अधिकारों के लिए विभाग की उपेक्षा और फाइलों के भटकाव का सामना कर रही हैं.

कवर्धा: स्कूलों में बच्चों को सीख देने वाली एक महिला शिक्षक खुद सरकारी सिस्टम की लापरवाही के आगे बेबस हो गई हैं. तमरुवा गांव में पदस्थ शिक्षक सीमा साहू पिछले चार वर्षों से अपने मृतक शिक्षक पति के मेडिकल क्लेम, अंशदान और पेंशन के लिए विभागीय दफ्तरों के चक्कर लगा रही हैं. आज तक उन्हें उनका हक नहीं मिला.

चार साल पहले सभी दस्तावेज जमा कर दिए थे. लेकिन न DEO कार्यालय और न BEO कार्यालय से कोई स्पष्ट जवाब मिला. कभी कहा जाता है फाइल गायब है, कभी कहा जाता है जांच में है. महीने-दर-महीने दफ्तरों के चक्कर लगाती रहती हूं.- सीमा साहू, पीड़ित शिक्षक

रिश्वत मांगने का भी आरोप: महिला शिक्षक का कहना है कि मेडिकल क्लेम पास कराने के लिए एक शिक्षक ने घूस मांगी थी. मजबूरी में उन्होंने पैसे दिए भी, लेकिन वह शिक्षक ट्रांसफर होकर चला गया. उनका केस आज भी अधर में लटका है.

विधायक से गुहार: तंग आकर सीमा साहू पंडरिया विधायक भावना बोहरा के पास पहुंचीं और रोते-बिलखते हुए अपनी व्यथा सुनाई. सीमा ने मांग की कि उनके पति की अंशदान और पेंशन राशि दिलाई जाए और जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई की जाए.

मैं अभी नया आया हूं, प्रकरण की जानकारी नहीं थी. DEO कार्यालय को पत्र भेजकर पूरी रिपोर्ट मंगाई जा रही है. पीड़िता को जल्द राहत दिलाने का प्रयास होगा.- BEO संजय दुबे

सरकारी शिक्षक की फाइल विभागीय दफ्तर से गायब होना, प्रशासनिक लापरवाही और भ्रष्टाचार जैसे आरोप कई सवाल खड़े कर रहे हैं. सीमा साहू आज भी आवेदन की प्रतियां और उम्मीद दोनों संभालकर विभागों के चक्कर लगा रही हैं. पति की मौत का दर्द और सिस्टम की बेरुखी दोनों के बीच वह फिर भी स्कूल में बच्चों को मुस्कुराकर पढ़ाती हैं.