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आजमगढ़ के सरकारी स्कूल में बच्चों से झाडू लगवाते दिखे मास्टर जी, बीएसए बोले- कराएंगे जांच

बीएसए राजीव पाठक ने बताया कि वह इस वीडियो की जांच कराएंगे और कार्रवाई करेंगे. ( Etv Bharat )

आजमगढ़: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें एक गुरुजी हाथों में डंडा लिए स्कूल परिसर में बच्चों से झाड़ू लगवाते हुए नज़र आ रहे हैं. इस वीडियो के वायरल होते ही चर्चाओं का बाज़ार गर्म हो गया है. लोग गुरुजी की इस कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं. सरकारी स्कूल में बच्चों से झाडू लगवाते दिखे मास्टर जी. (वायरल वीडियो / ETV Bharat) गौर करें तो यह वीडियो प्राथमिक विद्यालय बेगपुर का बताया जा रहा है. जिसमें एक शिक्षक हाथों में डंडा लिए खड़े हैं और तीन बच्चे विद्यालय परिसर में सफाई करते नज़र आ रहे हैं. वहीं बीएसए का कहना है कि यह मामला मेरे संज्ञान में नहीं आया है, लेकिन जांचकर कार्रवाई की जाएगी.