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आजमगढ़ के सरकारी स्कूल में बच्चों से झाडू लगवाते दिखे मास्टर जी, बीएसए बोले- कराएंगे जांच

वायरल वीडियो को लेकर बीएसए राजीव पाठक ने बताया कि वह इस वीडियो की जांच कराएंगे और कार्रवाई करेंगे.

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बीएसए राजीव पाठक ने बताया कि वह इस वीडियो की जांच कराएंगे और कार्रवाई करेंगे. (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 21, 2026 at 3:32 PM IST

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आजमगढ़: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें एक गुरुजी हाथों में डंडा लिए स्कूल परिसर में बच्चों से झाड़ू लगवाते हुए नज़र आ रहे हैं.

इस वीडियो के वायरल होते ही चर्चाओं का बाज़ार गर्म हो गया है. लोग गुरुजी की इस कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं.

सरकारी स्कूल में बच्चों से झाडू लगवाते दिखे मास्टर जी. (वायरल वीडियो / ETV Bharat)

गौर करें तो यह वीडियो प्राथमिक विद्यालय बेगपुर का बताया जा रहा है. जिसमें एक शिक्षक हाथों में डंडा लिए खड़े हैं और तीन बच्चे विद्यालय परिसर में सफाई करते नज़र आ रहे हैं.

वहीं बीएसए का कहना है कि यह मामला मेरे संज्ञान में नहीं आया है, लेकिन जांचकर कार्रवाई की जाएगी.

बता दें कि अभी हाल ही में आजमगढ़ के अजमतगढ़ विकास खंड का एक वीडियो वायरल हुआ था. इसमें प्रधानाध्यापक द्वारा बच्चों से गाड़ी धुलवाया जा रही थी.

इस मामले में बीएसए ने प्रधानाध्यापक को तत्काल निलंबित कर दिया था. अभी यह मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि तहबरपुर विकास खंड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

यह वीडियो प्राथमिक विद्यालय बेगपुर का बताया जा रहा है, जिसमें एक शिक्षक हाथों में डंडा लिए खड़े हैं और तीन बच्चे हाथों में झाडू लेकर विद्यालय परिसर में सफाई करते नज़र आ रहे हैं.

इस वीडियो के वायरल होते ही बेसिक शिक्षा पर बड़े सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं. इस संबंध में बीएसए राजीव पाठक ने बताया कि यह वीडियो हमारे संज्ञान में नहीं आया है.

अभी अजमतगढ़ में प्रधानाध्यापक द्वारा बच्चों से गाड़ी धुलवाया जा रहा था. हमने इस मामले में कार्रवाई की थी. हम इसकी भी जांच कराएंगे और कार्रवाई करेंगे.

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