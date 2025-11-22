ETV Bharat / state

बिहार में ट्यूशन पढ़ाकर लौट रहे शिक्षक की हत्या, बदमाशों ने घर के पास गोलियों से भूना

सारण: बिहार के सारण जिले के पहलेजा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खरिका में एक शिक्षक हत्या कर दी गई है. बीती रात उस समय सनसनी फैल गई जब ट्यूशन पढ़ाकर घर लौट रहे एक शिक्षक को बाइक सवार अपराधियों ने गोली मार दी. गंभीर रूप से घायल शिक्षक को तत्काल परिजन पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल (पीएमसीएच) ले गए, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

छपरा में स्कूल से घर लौट रहे शिक्षक की हत्या : मृतक शिक्षक की पहचान खरिका निवासी पन्ना लाल सिंह के 48 वर्षीय पुत्र अरविंद कुमार सिंह उर्फ सनोज सिंह के रूप में हुई है. वह स्थानीय स्तर पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे. पुलिस के अनुसार, रात करीब 9 बजे जब वह ट्यूशन पढ़ाकर बाइक से घर लौट रहे थे, तभी घर के पास ही बाइक सवार दो अज्ञात अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं. गोली लगते ही वह मौके पर गिर पड़े.

पैसे के लेनदेन में हत्या की आशंका : मृतक के पिता पन्ना लाल सिंह ने पुलिस को बताया कि उनके बेटे का गांव के ही एक व्यक्ति से करीब तीन लाख रुपये के लेनदेन को लेकर काफी दिनों से विवाद चल रहा था. प्रारंभिक जांच में यही आपसी रंजिश हत्या का मुख्य कारण प्रतीत हो रहा है. हालांकि पुलिस सभी पहलुओं की गहन जांच कर रही है.

"मेरे बेटे का गांव के ही एक व्यक्ति से करीब तीन लाख रुपये के लेनदेन को लेकर काफी दिनों से विवाद चल रहा था. उसी रंजिश में यह वारदात हुई है."-पन्ना लाल सिंह, मृतक के पिता

घटनास्थल पर पहुंचे एसएसपी: घटना की सूचना मिलते ही सारण के पुलिस अधीक्षक डॉ. कुमार आशीष तथा पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया. अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सोनपुर एवं पहलेजा थानाध्यक्ष भी मौके पर मौजूद रहे. एसएसपी ने अपराध के शीघ्र उद्भेदन और दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं.