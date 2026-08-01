ETV Bharat / state

21 शिक्षकों के भरोसे 1500 छात्रों का भविष्य! बोकारो में स्कूल का बुरा हाल

बोकारो: जिले के पिंडराजोरा स्थित सर्वोदय प्लस टू उच्च विद्यालय में करीब 1500 छात्र-छात्राएं पढ़ते हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी मात्र 21 शिक्षकों पर है. इनमें से भी चार शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति दूसरे जिलों में कर दी गई है, जिससे कई विषयों की नियमित पढ़ाई पूरी तरह प्रभावित हो रही है.

विषयवार शिक्षकों की भारी कमी

विद्यालय के प्राचार्य भरत कुमार महतो ने बताया कि कॉमर्स विषय में नामांकन संभव नहीं है, क्योंकि संबंधित शिक्षक पिछले चार वर्षों से धनबाद में प्रतिनियुक्त हैं. वहीं, इतिहास के शिक्षक भी करीब आठ वर्षों से दूसरे जिले में प्रतिनियुक्त हैं. इसके अलावा फिजिक्स और गणित के शिक्षकों की भी कमी है, जिससे नियमित कक्षाएं संचालित करना मुश्किल हो रहा है.

जानकारी देते छात्र और प्रिंसिपल (ETV BHARAT)

छात्रों की पीड़ा, आर्ट्स में दाखिला, लेकिन इतिहास का शिक्षक नहीं

छात्रों का कहना है कि आर्ट्स में दाखिला लेने के बाद से उन्हें इतिहास का शिक्षक नहीं मिला. शिक्षक नहीं होने से उनकी पढ़ाई और परीक्षा की तैयारी बुरी तरह प्रभावित हो रही है. एक छात्र ने बताया, “हम लोग अपने स्तर से और मोबाइल के सहयोग से जितना पढ़ाई संभव हो सका, खुद से पढ़कर परीक्षा देंगे. अगर शिक्षक होते तो और बेहतर पढ़ाई होती.”