उत्तराखंड में बोर्ड परीक्षाओं के बीच शिक्षकों की कमी, छात्रों की तैयारी प्रभावित, चिंता में अभिभावक
बोर्ड परीक्षाओं के बीच शिक्षकों की कमी से छात्रों की तैयारी प्रभावित हो रही. खास बात है कि सरकार ने कुछ स्कूल उच्चीकृत किए हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 12, 2026 at 7:38 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में शिक्षकों की कमी तमाम स्कूलों में अक्सर एक बड़ी समस्या रही है. हालांकि समय-समय पर नई तैनाती भी हुई है. लेकिन फिलहाल चर्चा उन विद्यालयों और छात्रों की है, जो बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में हैं. दरअसल, शिक्षकों के खाली पद बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए मुसीबत बने हुए हैं और हाल ही में उच्चीकृत हुए विद्यालयों में तो विषय विशेषज्ञ शिक्षकों के बिना ही छात्र खुद ही बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी करने को मजबूर हैं.
एक तरफ उत्तराखंड में बोर्ड परीक्षाओं के लिए विद्यालय शिक्षा परिषद तैयारी में जुटा हुआ है तो दूसरी तरफ बच्चे भी आगामी बोर्ड परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं. ऐसे में उन विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है जहां पर शिक्षकों के पद खाली है. फिलहाल चर्चा उन विद्यालयों की है, जिन्हें हाल ही में उच्चीकृत किया गया है.
दरअसल, राज्य में अभी करीब 70 विद्यालयों को उच्चीकृत किया गया था. जिसमें से 50 विद्यालय ऐसे हैं, जहां पूरी तरह से प्रवक्ताओं के खाली पदों को नहीं भरा जा सका है. स्थिति यह है कि कई विद्यालयों में विभिन्न विषयों के शिक्षक मौजूद ही नहीं हैं. जबकि इन विद्यालयों में छात्र बिना विषय विशेषज्ञ शिक्षक के ही बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी करने को मजबूर हैं.
इसमें राजधानी देहरादून से लेकर हरिद्वार तक के ऐसे विद्यालय शामिल हैं, जहां विद्यालयों का उच्चीकृत कर उन्हें इंटरमीडिएट तो किया गया लेकिन उसके लिहाज से शिक्षकों की भर्ती ही नहीं हो पाई.
इस मामले में ईटीवी भारत ने जब शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत से बात की तो उन्होंने बताया कि,
इस बार सरकार ने 72 विद्यालयों को उच्चीकृत किया है और कोशिश की गई है कि अधिकतर विद्यालयों में पदों को भी साथ में ही भरते हुए भवनों की व्यवस्था के लिए भी बजट को रिलीज किया जाए. इसके बावजूद जहां पर शिक्षकों की मौजूदगी नहीं है, वहां पर जल्द ही शिक्षक तैनात करने के प्रयास हो रहे हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि नए विद्यालयों के लिए लोक सेवा आयोग से ही भर्ती किए जाने के बाद पद भरे जाने हैं.
-धन सिंह रावत, शिक्षा मंत्री उत्तराखंड-
शिक्षा मंत्री ने बताया कि, राज्य को जल्द ही 800 से ज्यादा लेक्चर मिलने वाले हैं. इसके अलावा, करीब 500 सहायक अध्यापकों की भी नियुक्ति होने जा रही है. बच्चों की बोर्ड परीक्षाओं में कोई असर न पड़े, इसके लिए गेस्ट फैकल्टी की व्यवस्था की गई है, जो स्थाई रूप से तो नहीं है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई पर कोई प्रतिकूल असर न पड़े इसके लिए वैकल्पिक रूप से इन्हें शैक्षणिक कार्य की जिम्मेदारी दी गई है.
इन विद्यालयों में विभिन्न रिक्त पदों पर आयोग से ही भर्ती होनी है, इसलिए जैसे ही परिणाम सामने आते हैं, उसके फौरन बाद परीक्षाएं पास करने वाले अभ्यर्थियों को तैनाती दी जाएगी.
-धन सिंह रावत, शिक्षा मंत्री उत्तराखंड-
खास बात यह है कि उधम सिंह नगर से लेकर देहरादून और हरिद्वार के जिले में मौजूद विद्यालय भी शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं. हालांकि इनमें भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद इस कमी को दूर करने की बात कही जा रही है, लेकिन आगामी बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े बच्चे इसमें प्रभावित हो सकते हैं.
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