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उत्तराखंड में बोर्ड परीक्षाओं के बीच शिक्षकों की कमी, छात्रों की तैयारी प्रभावित, चिंता में अभिभावक

उत्तराखंड में बोर्ड परीक्षाओं के बीच शिक्षकों की कमी ( PHOTO- ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड में शिक्षकों की कमी तमाम स्कूलों में अक्सर एक बड़ी समस्या रही है. हालांकि समय-समय पर नई तैनाती भी हुई है. लेकिन फिलहाल चर्चा उन विद्यालयों और छात्रों की है, जो बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में हैं. दरअसल, शिक्षकों के खाली पद बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए मुसीबत बने हुए हैं और हाल ही में उच्चीकृत हुए विद्यालयों में तो विषय विशेषज्ञ शिक्षकों के बिना ही छात्र खुद ही बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी करने को मजबूर हैं.

एक तरफ उत्तराखंड में बोर्ड परीक्षाओं के लिए विद्यालय शिक्षा परिषद तैयारी में जुटा हुआ है तो दूसरी तरफ बच्चे भी आगामी बोर्ड परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं. ऐसे में उन विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है जहां पर शिक्षकों के पद खाली है. फिलहाल चर्चा उन विद्यालयों की है, जिन्हें हाल ही में उच्चीकृत किया गया है.