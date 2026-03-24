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बालोद में शिक्षक की शर्मनाक करतूत, महिला से की छेड़खानी, थाने में दर्ज हुई शिकायत

बालोद: पीटीआई शिक्षक पर महिला ने छेड़खानी का गंभीर आरोप लगाया है. घटना डौंडी थाना इलाके की है. महिला का आरोप है कि आरोपी टीचर डौंडी बालक हायर सेकेंड्री स्कूल में पीटीआई शिक्षक के पद पर तैनात है. आरोपी शिक्षक इससे पहले पूर्व जिला खेल अधिकारी भी रह चुका है. महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी नरेंद्र सिंह ठाकुर के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली है.





शिक्षक पर छेड़खानी का आरोप

दर्ज की गई शिकायत के मुताबिक पीड़ित महिला दोपहर के वक्त आरोपी नरेंद्र सिंह ठाकुर के घर के पास से गुजर रही थी. आरोप है कि महिला को अकेला पाकर शिक्षक ने उसे रोका और अश्लील बातें करने लगा. हद तो तब हो गई जब आरोपी शिक्षक ने महिला को अपने साथ चलने को कहा. महिला ने इस बात की शिकायत थाने में दर्ज कराई है. महिला की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए डौंडी पुलिस ने आरोपी नरेंद्र सिंह ठाकुर के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 75(1)(2) के तहत मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और आरोपी की जल्द ही गिरफ्तारी की जा सकती है.