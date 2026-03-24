बालोद में शिक्षक की शर्मनाक करतूत, महिला से की छेड़खानी, थाने में दर्ज हुई शिकायत
महिला ने जिस शिक्षक पर छेड़खानी का आरोप लगाया है, वो पूर्व जिला खेल अधिकारी रह चुका है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 24, 2026 at 5:21 PM IST
बालोद: पीटीआई शिक्षक पर महिला ने छेड़खानी का गंभीर आरोप लगाया है. घटना डौंडी थाना इलाके की है. महिला का आरोप है कि आरोपी टीचर डौंडी बालक हायर सेकेंड्री स्कूल में पीटीआई शिक्षक के पद पर तैनात है. आरोपी शिक्षक इससे पहले पूर्व जिला खेल अधिकारी भी रह चुका है. महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी नरेंद्र सिंह ठाकुर के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली है.
शिक्षक पर छेड़खानी का आरोप
दर्ज की गई शिकायत के मुताबिक पीड़ित महिला दोपहर के वक्त आरोपी नरेंद्र सिंह ठाकुर के घर के पास से गुजर रही थी. आरोप है कि महिला को अकेला पाकर शिक्षक ने उसे रोका और अश्लील बातें करने लगा. हद तो तब हो गई जब आरोपी शिक्षक ने महिला को अपने साथ चलने को कहा. महिला ने इस बात की शिकायत थाने में दर्ज कराई है. महिला की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए डौंडी पुलिस ने आरोपी नरेंद्र सिंह ठाकुर के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 75(1)(2) के तहत मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और आरोपी की जल्द ही गिरफ्तारी की जा सकती है.
महिला की शिकायत प्राप्त होने के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी नरेंद्र सिंह ठाकुर के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है. वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और जांच जारी है: मोनिका ठाकुर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक , बालोद
अधिकारी रह चुका है आरोपी
हैरानी की बात यह है कि आरोपी नरेंद्र सिंह ठाकुर केवल एक स्कूल पीटीआई शिक्षक नहीं हैं, बल्कि वे पूर्व में बालोद जिले के 'जिला खेल अधिकारी' जैसे महत्वपूर्ण और रसूखदार पद पर भी कार्य कर चुका है. जिले के एक जिम्मेदार पद पर रहे व्यक्ति द्वारा इस तरह की घिनौनी हरकत की क्षेत्र में कड़ी निंदा की जा रही है.
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